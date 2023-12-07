የጦር ሰራዊት መሐንዲሶች የኤልዛቤት ግድብን ለማስወገድ ይዘጋጃሉ, ለጀልባዎች እና ለአሳዎች እድሎችን ይፈጥራል

የኢንጂነሮች ጦር ሰራዊት በ2024 የአሮጌው ኤልዛቤት ግድብን ለማፍረስ እየተዘጋጀ ነው። የግድቡ መወገድ በወንዙ ላይ የንግድ አሰሳን ያሻሽላል ተብሎ ሲጠበቅ፣ በአሳ አከባቢዎች ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ ስጋት አለ። ሊፈጠሩ የሚችሉ መስተጓጎሎችን ለመቅረፍ፣ የሠራዊት ጓድ መሐንዲሶች ግዙፍ ክሬን በመጠቀም የድንጋይ ባልዲዎችን በኤልዛቤት ቦሮ አቅራቢያ በሚገኘው ሞኖንጋሄላ ወንዝ ላይ ለማስቀመጥ ሲሠራ ቆይቷል።
የዚህ ፕሮጀክት ዋና አላማ በግድቡ መነሳት ምክንያት የጠፋውን የጅራ ውሃ ጉዳት ለማካካስ ነው። የግድቡ አለመኖር የወንዙን ኪሎ ሜትሮች ለጀልባ, ለመዝናኛ እንቅስቃሴዎች እና ያልተደናቀፈ የአሳ መተላለፊያ ይከፍታል. የዩናይትድ ስቴትስ ጦር ሠራዊት መሐንዲሶች የባዮሎጂ ባለሙያ የሆኑት ክሪስቲና ሹልትዝ እንዳሉት ግድቡ መወገድ ለተለያዩ የአሣ ዝርያዎች ማለትም ዋልዬ፣ባስ እና ሙስኪ ያሉ ዝርያዎችን ይጠቀማል።
የተከማቸ ቋጥኝ የዓሣ ሪፎችን ይፈጥራል፣ ይህም በአካባቢው ለሚገኙ ዓሦች አስፈላጊ መኖሪያዎችን ይሰጣል፣ በተለይም በመራባት ወቅት። ይህ ተነሳሽነት ለኤልዛቤት ግድብ ብቻ አይደለም; ከ Braddock እስከ Charleroi ባሉት አምስት ክፍሎች ውስጥ በአጠቃላይ 73 ሪፎች ይኖራሉ። ይህ ልማት ለዓሣዎች ብቻ ሳይሆን በጀልባ ተሳፋሪዎች እና በታችኛው የሞኖንጋሄላ ወንዝ የመዝናኛ ተጠቃሚዎችም በውሃ ላይ ያላቸውን ልምድ ስለሚያሳድግ አስደሳች ነው።
የመዝናኛ ጀልባዎች ወደ ሞኖንጋሄላ ወንዝ ሲገቡ፣ ስለ እነዚህ የድንጋይ ሪፎች ማወቅ አለባቸው። አንዳንድ ቦታዎች ወደ ሦስት ጫማ አካባቢ ጥልቀት የሌለው ክፍተት ይኖራቸዋል። ጀልባዎች በእነዚህ መዋቅሮች ዙሪያ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እና በአስተማማኝ ሁኔታ ለመጓዝ በ LRP ድህረ ገጽ ላይ የሚገኙትን የአሰሳ ሰንጠረዦች እንዲያማክሩ ይመከራሉ።
በሚጠበቀው የኤልዛቤት ግድብ መወገድ፣ የሠራዊት ጓድ መሐንዲሶች የንግድ አሰሳን በማሻሻል እና የዓሣ አካባቢዎችን በመጠበቅ መካከል ያለውን ሚዛን ለመጠበቅ እየጣረ ነው። ይህ ፕሮጀክት በሞኖንጋሄላ ወንዝ ላይ ንቁ እና ቀጣይነት ያለው ስነ-ምህዳር እንዲኖር በማድረግ ለጀልባ ተሳፋሪዎች እና ለባህር ወንዞች ህይወት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።