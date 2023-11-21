የ ታቦት መሻሻል ኮንሶል መለቀቅ፡ መትረፍ ወደ ላይ ወጣ

ታቦት፡ ሰርቫይቫል ወደ ላይ ወጣ፣ በጣም በጉጉት የሚጠበቀው Unreal Engine 5 ታዋቂውን ጨዋታ ታቦት፡ ሰርቫይቫል ኢቮልቭድ የተደረገ ጨዋታ በኮንሶል ተጫዋቾች መካከል ደስታን እና ብስጭት ፈጥሯል። የገንቢ ስቱዲዮ ዋይልድካርድ የ PlayStation 5 መልቀቅን በተመሳሳይ ጊዜ በማዘግየት የ Xbox ስሪት የሚለቀቅበትን ቀን አስታውቋል።
በቅርቡ በትዊተር ላይ በለጠፈው ስቱዲዮ ዋይልድካርድ አርክ፡ ሰርቫይቫል አሴንድድ በ Xbox Series X እና S ህዳር 21 በ9am ፓሲፊክ/12ቀትር ምስራቃዊ/5pm UK ይጀምራል። ይህ ማስታወቂያ ባለፈው ጊዜ ስለ ስቱዲዮ ዊልድካርድ የተለቀቀበት ቀን አስተማማኝነት ጥርጣሬ በነበራቸው ታቦት አድናቂዎች ላይ ተስፋን ፈጥሯል።
ይሁን እንጂ የ PlayStation 5 ተጫዋቾች ታቦት: ሰርቫይቫል አሴንድድ በዚህ መድረክ መውጣቱ እስከ ታህሳስ መጀመሪያ ድረስ ስለዘገየ ትንሽ ጊዜ መጠበቅ አለባቸው. ስቱዲዮ ዋይልድካርድ ለመዘግየቱ ምክንያት ከሶኒ ጋር ባለው የምስክር ወረቀት ሂደት ያጋጠሙትን "አንዳንድ ጉዳዮች" ጠቅሷል። የፕላትፎርም አቋራጭ ጨዋታ ውስብስቦችን ሊፈጥር እንደሚችል ተገምቷል፣ ነገር ግን ስቱዲዮ ዊልድካርድ ለተጫዋቾቹ በተቻለ መጠን የተሻለውን የመድረክ አቋራጭ ተሞክሮ ለማቅረብ በትጋት እየሰሩ መሆናቸውን ያረጋግጣል።
የኮንሶል መዘግየቶች ቢኖሩም፣ የArk: Survival Ascended የSteam ጅምር ስኬታማ እንደሆነ ተቆጥሯል። ጨዋታው ከተለቀቀ በኋላ ባሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ ከ600,000 በላይ ቅጂዎች ተሽጧል። ሆኖም፣ አንዳንድ ተጫዋቾች አጠቃላይ የጨዋታ ልምድን የሚነኩ የአፈጻጸም ችግሮች አጋጥሟቸዋል። ስቱዲዮ ዋይልድካርድ እነዚህን ስጋቶች ተቀብሏል እና በፕላቸሮች እና ማሻሻያዎች ለመፍታት ወስኗል።
ታቦት፡ ሰርቫይቫል ወደላይ ማሻሻያ ማድረጉን ሲቀጥል፣ ቀዳሚው ታቦት፡ ሰርቫይቫል ኢቮልቭድድ በተጫዋቾች ዘንድ ተወዳጅ ሆኖ ቆይቷል። በአሁኑ ጊዜ፣ በአዲስ መልክ ከተዘጋጀው እትሙ የበለጠ ብዙ ሰዎች የመጀመሪያውን ጨዋታ በንቃት እየተጫወቱ ነው።
ተጫዋቾቹ የኮንሶል መለቀቅን በጉጉት እየጠበቁም ይሁን ጨዋታውን በእንፋሎት እየተደሰቱ ከሆነ፣የአርክ፡ሰርቫይቫል አሴንድድ አለም በዳይኖሰር፣የህልውና ፈተናዎች እና በተሻሻለ የጨዋታ ጨዋታ የተሞላ አስደሳች ጀብዱ ያቀርባል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ታቦት፡ መትረፍ ወደ ላይ የወጣው ምንድን ነው?
ታቦት፡ ሰርቫይቫል አሴንድድ የመጀመሪያውን ጨዋታ ታቦት፡ሰርቫይቫል ኢቮልቭድድ የተሰራው በStudio Wildcard Unreal Engine 5 የተሰራ ነው።በቅድመ ታሪክ ፍጥረታት በተሞላ አለም ውስጥ መሳጭ የመዳን ልምድን ይሰጣል።
2. ታቦት፡ ሰርቫይቫል ወደላይ በ Xbox ላይ የሚለቀቀው መቼ ነው?
ታቦት፡ ሰርቫይቫል አሴንድድ በ Xbox Series X እና S በኖቬምበር 21 በፓስፊክ 9am/ 12pm Eastern / 5pm UK ላይ ይወጣል።
3. ለምንድነው የ PlayStation 5 ታቦት: ሰርቫይቫል አሴንድድ ዘግይቷል?
የ PlayStation 5 የተለቀቀው ታቦት፡ ሰርቫይቫል ወደላይ ወደ ታኅሣሥ ወር መጀመሪያ ዘግይቷል ከሶኒ ጋር በተደረገው የምስክር ወረቀት ሂደት ወቅት በተፈጠሩ “አንዳንድ ችግሮች” ምክንያት ዘግይቷል። ስቱዲዮ ዋይልድካርድ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት እና ተጫዋቾችን በተቻለ መጠን የተሻለውን የመድረክ-አቋራጭ ተሞክሮ ለማቅረብ እየሰራ ነው።
4. የመርከቧን በእንፋሎት ማስጀመር፡- ሰርቫይቫል አሴድድ ምንም አይነት ፈተና አጋጥሞታል?
አዎ፣ የArk: Survival Asceded በጨዋታው መለቀቅ ላይ ተጽዕኖ ያሳደሩ ልምድ ያላቸው የአፈጻጸም ችግሮች የ Steam ን ማስጀመር። ስቱዲዮ ዋይልድካርድ እነዚህን ስጋቶች ተቀብሏል እና እነሱን በፕላች እና ማሻሻያ ለመፍታት በንቃት እየሰራ ነው።
5.የታቦት፡ሰርቫይቫል ኢቮልቭድ ከታቦት፡ሰርቫይቫል አሴንድ ጋር ምን ያህል ተወዳጅነት አለው?
በዚህ ጽሁፍ ህትመት ወቅት ብዙ ተጫዋቾች ታቦት፡ ሰርቫይቫል ኢቮልትድ ከ ታቦት፡ ሰርቫይቫል አሴንድድ ጋር ሲወዳደር በንቃት እየተጫወቱ ነው። ነገር ግን፣ በመካሄድ ላይ ባሉ ማሻሻያዎች እና ማሻሻያዎች፣ በድጋሚ የተዘጋጀው ስሪት አስደሳች እና እያደገ የሚሄድ የጨዋታ ተሞክሮ እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።