ሌላ ወረርሽኝ ሊያጋጥመን ነው?
ዓለም እየተካሄደ ካለው የ COVID-19 ወረርሽኝ ጋር መታገልዋን ስትቀጥል፣ ብዙ ሰዎች ወደፊት ሌላ ዓለም አቀፍ የጤና ቀውስ ልንጋፈጥ እንችላለን ብለው እያሰቡ ነው። በእርግጠኝነት ለመተንበይ ባይቻልም፣ ባለሙያዎች እንደሚጠቁሙት ሌላ ወረርሽኙ ሊከሰት የሚችልበትን ዕድል ማስወገድ አይቻልም። ማወቅ ያለብዎት ነገር ይኸውና.
ወረርሽኝ ምንድን ነው?
ወረርሽኙ በሰፊ ጂኦግራፊያዊ አካባቢ የሚከሰት እና ልዩ የሆነ ከፍተኛ የህዝብ ክፍልን የሚጎዳ የበሽታ ወረርሽኝ ነው። በአንድ የተወሰነ ክልል ውስጥ ተወስኖ ከሚገኘው ወረርሽኝ በተለየ፣ ወረርሽኙ በአህጉራት በመስፋፋት በሕዝብ ጤና ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል።
ለምን ሌላ ወረርሽኝ ሊኖረን ይችላል?
ለሌላ ወረርሽኙ እምቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ በርካታ ምክንያቶች አሉ። አንድ ትልቅ ስጋት የዞኖቲክ በሽታዎች መጨመር ሲሆን እነዚህም ከእንስሳት ወደ ሰው ሊተላለፉ የሚችሉ ኢንፌክሽኖች ናቸው። የሰው ልጆች ተፈጥሯዊ መኖሪያዎችን እየወረሩ እና እንደ የደን መጨፍጨፍ እና የዱር እንስሳት ንግድ የመሳሰሉ ተግባራትን ሲያከናውኑ አዳዲስ በሽታ አምጪ ተህዋስያንን የመገናኘት እድሉ ይጨምራል.
ካለፉት ወረርሽኞች ምን እንማራለን?
በ1918 እንደ ስፓኒሽ ፍሉ እና በ1 እንደ ኤች 1 ኤን 2009 ኢንፍሉዌንዛ ወረርሽኝ ያሉ ያለፉትን ወረርሽኞች በማጥናት በሽታዎች እንዴት እንደሚስፋፉ እና እንዴት ውጤታማ ምላሽ እንደሚሰጡ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። እነዚህ ተሞክሮዎች በአለም አቀፍ የክትትል ስርዓቶች፣ በክትባት ልማት እና በህዝብ ጤና መሠረተ ልማት ላይ መሻሻሎችን አስገኝተዋል፣ ይህም የወደፊት ወረርሽኞችን ተፅእኖ ለመቀነስ ያስችላል።
ለሌላ ወረርሽኝ እንዴት መዘጋጀት እንችላለን?
ለወደፊት ሊከሰት የሚችለውን ወረርሽኝ ተፅእኖ ለመቀነስ ዝግጅት ቁልፍ ነው። ይህ በጠንካራ የጤና አጠባበቅ ስርዓቶች ላይ ኢንቬስት ማድረግን, ዓለም አቀፍ ትብብርን እና ቅንጅትን ማጠናከር እና ለአዳዲስ ክትባቶች እና ህክምናዎች ምርምር እና ልማት ቅድሚያ መስጠትን ያካትታል. በተጨማሪም የህብረተሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻዎች እና በንፅህና አጠባበቅ ተግባራት ላይ የሚሰጡ ትምህርቶች ተላላፊ በሽታዎችን ለመከላከል ወሳኝ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ.
ሌላ ወረርሽኝ መቼ እና መቼ እንደሚከሰት ለመተንበይ ባይቻልም፣ ወደፊት የሚመጡ የጤና ቀውሶችን ለመከላከል እና ምላሽ ለመስጠት በምናደርገው ጥረት ንቁ እና ንቁ መሆን አስፈላጊ ነው። ካለፉት ልምምዶች በመማር እና አስፈላጊ ጥንቃቄዎችን በማድረግ፣ እራሳችንን እና ማህበረሰቦቻችንን ከወረርሽኙ ከሚያስከትላቸው አስከፊ ውጤቶች በተሻለ ሁኔታ መጠበቅ እንችላለን።