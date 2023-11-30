በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ቱሪስቶች ይፈቀዳሉ?

ርዕስ፡ ምስጢሮቹን ይፋ ማድረግ፡ ቱሪስቶች የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲን የተቀደሱ አዳራሾችን ማሰስ ይችላሉ?
መግቢያ:
በሀብታሙ ታሪክ፣ በአካዳሚክ ልህቀት እና በህንፃ ድንቆች የሚታወቀው ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ከአለም ዙሪያ የመጡ ጎብኝዎችን ቀልብ ሲስብ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ቱሪስቶች የተከበረውን ተቋም እንዲጎበኙ ይፈቀድላቸው ወይ የሚለው ጥያቄ የማወቅ ጉጉት እና ግራ መጋባት ርዕስ ሆኖ ቆይቷል. በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ለቱሪስቶች የሚሰጠውን ተደራሽነት ብርሃን በማብራት እና በርዕሰ-ጉዳዩ ላይ አዲስ እይታ በመስጠት ወደ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የመጎብኘት ውስብስብ ጉዳዮችን እንመረምራለን ።
የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ግንዛቤ;
አሰሳችንን ከመጀመራችን በፊት፣ “ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ” ሲል ምን ማለታችን እንደሆነ ግልጽ እናድርግ። ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ በኦክስፎርድ ፣ እንግሊዝ ውስጥ የሚገኝ የኮሌጅ የምርምር ዩኒቨርሲቲ ነው። 38 ራስን በራስ የሚያስተዳድሩ ኮሌጆችን እና የተለያዩ የአካዳሚክ ክፍሎችን ያቀፈ ሲሆን በተለያዩ ዘርፎች ሰፊ ኮርሶችን ይሰጣል።
ለቱሪስቶች መዳረሻ;
ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ በዋናነት የአካዳሚክ ተቋም ቢሆንም፣ ለቱሪስቶች የበለጸጉ ቅርሶቹን እንዲለማመዱ እድል ይሰጣል። ጎብኚዎች የዩንቨርስቲውን ድንቅ አርክቴክቸር እንዲያስሱ፣በሚያማምሩ ግቢዎቿ ውስጥ እንዲንሸራሸሩ እና የዚህን ታሪካዊ ተቋም ድባብ ውስጥ እንዲገቡ እንኳን ደህና መጣችሁ። ነገር ግን፣ እንደ ቤተ-መጻሕፍት እና የመማሪያ አዳራሾች ያሉ የተወሰኑ ቦታዎችን ማግኘት ለተማሪዎች እና ለሠራተኞች ብቻ የተገደበ ሊሆን እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል።
ኮሌጆችን ማሰስ;
የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲን ከመጎብኘት ዋና ዋና ነገሮች አንዱ ኮሌጆቹን የማሰስ እድሉ ነው። እያንዳንዱ ኮሌጅ የራሱ የሆነ ልዩ ውበት፣ ታሪክ እና የስነ-ህንፃ ዘይቤ አለው። እንደ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እና መቅደላ ያሉ አንዳንድ ኮሌጆች በተለይም አስደናቂ ህንፃዎቻቸው እና ከታዋቂ ተማሪዎች ጋር በመገናኘታቸው በቱሪስቶች ዘንድ ተወዳጅ ናቸው። አብዛኛዎቹ ኮሌጆች የተማሪዎችን የዕለት ተዕለት ኑሮ እና የተቋሙን ታሪክ ፍንጭ በመስጠት ጎብኝዎች መሬቶቻቸውን በግል እንዲያስሱ ያስችላቸዋል።
የጉብኝት ሙዚየሞች እና ቤተመጻሕፍት;
ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ለሕዝብ ክፍት የሆኑ ሙዚየሞችን እና ቤተ-መጻሕፍትን ይዟል። የአሽሞልን ሙዚየም፣ የዩኒቨርሲቲ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም እና የቦድሊያን ቤተ መፃህፍት ጥቂቶቹ ቱሪስቶችን በመጠባበቅ ላይ ያሉ የባህል ሀብቶች ምሳሌዎች ናቸው። እነዚህ ተቋማት ዩኒቨርሲቲው በተለያዩ የእውቀት ዘርፎች ያበረከተውን አስተዋፅኦ የሚያሳዩ አስደናቂ ኤግዚቢሽኖችን፣ ብርቅዬ የብራና ጽሑፎችን እና ቅርሶችን ያቀርባሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
Q1: በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እንደ ቱሪስት ንግግሮች ወይም ትምህርቶችን መከታተል እችላለሁን?
መ1፡ በአጠቃላይ እንደ ቱሪስት ንግግሮች ወይም ክፍሎች መገኘት አይፈቀድም። የአካዳሚክ እንቅስቃሴዎች በዋነኝነት የተጠበቁት ለተመዘገቡ ተማሪዎች እና መምህራን አባላት ነው።
Q2፡ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲን ለሚጎበኙ ቱሪስቶች የተለየ ህግጋት ወይም የአለባበስ ኮድ አለ?
መ2፡ ጥብቅ የሆነ የአለባበስ ህግጋት ባይኖርም በተለይ ሃይማኖታዊ ሕንፃዎችን ስትጎበኝ ወይም መደበኛ ዝግጅቶችን ስትከታተል ጨዋና በአክብሮት እንድትለብስ ይመከራል።
Q3፡ ወደ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ በሄድኩበት ወቅት ፎቶግራፍ ማንሳት እችላለሁ?
መ3፡ አዎ፣ በአጠቃላይ ፎቶግራፍ ማንሳት በህዝብ ቦታዎች ይፈቀዳል። ይሁን እንጂ የግለሰቦችን ፎቶ ከማንሳትዎ በፊት ወይም በግል ቦታዎች ላይ ፈቃድ መጠየቅ ሁል ጊዜ ጨዋነት ነው።
Q4: ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲን ለመጎብኘት የመግቢያ ክፍያዎች አሉ?
መ 4፡- አብዛኞቹ ኮሌጆች ለመግቢያ ትንሽ ክፍያ ያስከፍላሉ፣ይህም ለታሪካዊ ህንፃዎቻቸው ጥገና እና ጥበቃ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሙዚየሞች እና ቤተ-መጻሕፍት እንዲሁ የተለየ የመግቢያ ክፍያዎች ሊኖራቸው ይችላል፣ ምንም እንኳን አንዳንዶች ነጻ መግቢያ ቢያቀርቡም።
ማጠቃለያ:
የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ በዋናነት እንደ አካዳሚክ ተቋም ሆኖ ሲያገለግል፣ ቱሪስቶችን ማራኪ አርክቴክቸር፣ ኮሌጆች፣ ሙዚየሞች እና ቤተመጻሕፍት እንዲያስሱ ሞቅ ያለ አቀባበል ያደርጋል። በስራ ላይ ያሉትን ህጎች እና መመሪያዎችን በማክበር ጎብኚዎች ለዩኒቨርሲቲው የበለፀገ ታሪክ እና ለአካዳሚው ላበረከቱት አስተዋፅኦ ጥልቅ አድናቆት ሊያገኙ ይችላሉ። ስለዚ፡ እራስህን በኦክስፎርድ ካገኘህ፡ እራስህን በዚህ የተከበረ ተቋም ውስጥ ለዘመናት የቆየ ትሩፋት ውስጥ ለመግባት እድሉን እንዳያመልጥህ።