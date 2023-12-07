የውሸት ሴት ስህተቶች አሉ?

ማጠቃለያ:
ጥንዚዛዎች ወይም እመቤት ጥንዚዛዎች በመባልም የሚታወቁት ጥንዚዛዎች ብዙውን ጊዜ ከመልካም ዕድል እና ከተባይ መከላከል ጋር የተቆራኙ ተወዳጅ ነፍሳት ናቸው። ሆኖም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የውሸት ጥንዶች መኖራቸውን በተመለከተ ሪፖርቶች እና ስጋቶች አሉ። ይህ ጽሑፍ የሐሰት ጥንዶች መኖራቸውን ለመዳሰስ፣ የተፈጠሩበትን ምክንያቶች በጥልቀት ለመመርመር እና እውነተኛ ጥንዶችን እንዴት መለየት እንደሚቻል ላይ ግንዛቤዎችን ለማቅረብ ያለመ ነው።
የውሸት ጥንዶች አሉ? እንቆቅልሹን መፍታት
ጥንዚዛዎች ለረጅም ጊዜ በቀለማት ያሸበረቁ ቀለሞቻቸው እና ለአፊድ እና ለሌሎች የአትክልት ተባዮች ባላቸው ከፍተኛ ፍላጎት ተደንቀዋል። እነዚህ ትናንሽ ጥንዚዛዎች በተፈጥሯዊ ተባይ መቆጣጠሪያ ውስጥ ባላቸው ሚና ምክንያት እንደ ጠቃሚ ነፍሳት ይቆጠራሉ. ነገር ግን፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ፣ በአትክልት ስፍራዎች እና በመኖሪያ ቤቶች ውስጥ የገቡ የውሸት ጥንዶች የይገባኛል ጥያቄዎች አሉ። ግን እነዚህ ዘገባዎች እውነት ናቸው ወይስ ዝም ብለው የተሳሳተ የማንነት ጉዳይ ናቸው?
የሐሰት ጥንዶችን ጽንሰ-ሀሳብ ለመረዳት ቃሉ ምን ማለት እንደሆነ መግለፅ አስፈላጊ ነው። በዚህ ዐውደ-ጽሑፍ፣ ሐሰተኛ ጥንዚዛዎች ጥንዚዛዎችን የሚመስሉ ነገር ግን ተመሳሳይ ጠቃሚ ባሕርያት የሌላቸው ቤተኛ ያልሆኑ ዝርያዎችን ያመለክታሉ። እነዚህ አስመሳይ ነፍሳት ከ ladybugs ጋር ሊመሳሰሉ ይችላሉ፣ ነገር ግን ተባዮችን ለመከላከል አስተዋፅዖ አያደርጉም አልፎ ተርፎም በእጽዋት እና በስነምህዳር ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ።
የሐሰት ጥንዚዛዎች መፈጠር በተለያዩ ምክንያቶች ሊገለጽ ይችላል። አንዱ ዋና ምክንያት የጥንዶች ፍላጎት እንደ ተፈጥሯዊ ተባይ መቆጣጠሪያ ዘዴ ነው። ጥንዚዛዎች በአትክልተኞች እና በገበሬዎች ዘንድ ተወዳጅነት ሲያገኙ የእነዚህ ጠቃሚ ነፍሳት አቅርቦት ሊቀንስ ይችላል። ይህ እጥረት በጅምላ ተመረተው በምትኩ የሚሸጡ የውሸት ጥንዶች እንዲፈጠሩ አድርጓል።
የውሸት ጥንዶችን መለየት ፈታኝ ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም እነሱ ከእውነተኛ ጥንዶች ጋር በጣም ስለሚመሳሰሉ። ሆኖም ግን, ለመፈለግ ጥቂት ቁልፍ ልዩነቶች አሉ. እውነተኛ ጥንዚዛዎች በተለምዶ ጉልላት ቅርፅ አላቸው፣ ለስላሳ እና የሚያብረቀርቅ ገጽታ አላቸው። በተጨማሪም በቀይ፣ ብርቱካንማ ወይም ቢጫ ክንፎቻቸው ላይ የተለያዩ ጥቁር ነጠብጣቦችን ያሳያሉ። በአንጻሩ፣ የውሸት ጥንዶች ጠፍጣፋ አካል፣ ሸካራ ሸካራነት፣ ወይም ያልተመጣጣኑ የተከፋፈሉ ነጠብጣቦች ሊኖራቸው ይችላል። በተጨማሪም፣ ሐሰተኛ ጥንዚዛዎች በተባይ መቆጣጠሪያ ተግባራት ውስጥ ስለማይሳተፉ ባህሪያቸው ሊለያይ ይችላል።
በአትክልት ስፍራዎች ወይም በአረንጓዴ ቤቶች ውስጥ የሚለቀቁትን ጥንዚዛዎች ሲገዙ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው. እውነተኛ ጥንዚዛዎችን ማግኘትዎን ለማረጋገጥ በባዮሎጂካል ተባዮች ቁጥጥር ላይ ከተሰማሩ ታዋቂ አቅራቢዎች እነሱን ማግኘት ጥሩ ነው። እነዚህ አቅራቢዎች ትክክለኛነታቸውን እና ጥራታቸውን በማረጋገጥ ቁጥጥር በሚደረግባቸው አካባቢዎች ብዙውን ጊዜ ጥንዶችን ወደ ኋላ ያደርሳሉ።
ለማጠቃለል ያህል፣ የውሸት ጥንዶች መኖራቸውን መካድ ባይቻልም፣ ነቅቶ መጠበቅ እና ማወቅ አስፈላጊ ነው። በእውነተኛ እና ሀሰተኛ ladybugs መካከል ያለውን ልዩነት በመረዳት ግለሰቦች በአትክልታቸው ውስጥ ተባይ መከላከልን በተመለከተ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ማድረግ ይችላሉ። በተጨማሪም ለሥነ-ምህዳር ደህንነት ቅድሚያ የሚሰጡ ታዋቂ አቅራቢዎችን መደገፍ የሐሰት ጥንዚዛዎችን ስርጭት ለመቀነስ እና የእነዚህን ተወዳጅ ነፍሳት ጠቃሚ ባህሪያት ለመጠበቅ ይረዳል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡- የውሸት ጥንዶች ጎጂ ናቸው?
መ: የውሸት ጥንዚዛዎች ልክ እንደ እውነተኛ ጥንዚዛዎች ተመሳሳይ የተባይ መቆጣጠሪያ ጥቅማጥቅሞችን ላይሰጡ ቢችሉም አሁንም በሰዎች ላይ ምንም ጉዳት የላቸውም። ይሁን እንጂ በእጽዋት ላይ ጉዳት ሊያደርሱ እና የአካባቢን ስነ-ምህዳሮች ሊያበላሹ ይችላሉ.
ጥ: እውነተኛ ጥንዚዛዎችን ወደ አትክልቴ እንዴት መሳብ እችላለሁ?
መ: ጥንዚዛዎች ዋነኛ የምግብ ምንጫቸው በሆነው አፊድ የተትረፈረፈ የአትክልት ስፍራዎችን ይስባሉ። እንደ ዳይስ፣ ማሪጎልድስ እና ዬሮው ያሉ አበቦችን መትከል ጥንዶችን ወደ አትክልትዎ ለመሳብ ይረዳል።
ጥ፡ ሀሰተኛ ጥንዶች እንደገና ሊባዙ ይችላሉ?
መ፡ የውሸት ጥንዶች ብዙ ጊዜ ንፁህ ናቸው እና እንደገና መባዛት አይችሉም። ይህ ተጨማሪ ተባዮችን ለመከላከል እውነተኛ ጥንዚዛዎችን መደገፍ አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል።
ምንጮች:
- ናሽናል ጂኦግራፊያዊ. በ ላይ ይገኛል። https://www.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/group/ladybugs/
- የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የተቀናጀ የተባይ አስተዳደር ፕሮግራም። በ ላይ ይገኛል። https://ipm.ucanr.edu/PMG/NE/lady_beetles.html