በእውነተኛ ህይወት ውስጥ ምንም ሳይቦርግ አለ?

ማጠቃለያ:
ዛሬ በፍጥነት እየገሰገሰ ባለው የቴክኖሎጂ ዘመን፣ የሳይቦርግ ጽንሰ-ሀሳብ የብዙዎችን ሀሳብ ገዝቷል። ግን በመካከላችን በእውነተኛ ህይወት ውስጥ ያሉ ሳይቦርጎች አሉ? ይህ መጣጥፍ ወደ ሳይቦርግ ዓለም ውስጥ ዘልቆ በመግባት የቃሉን ፍቺ በመቃኘት የሰው ልጅ ከማሽን ጋር እንዲዋሃድ የሚያስችለውን የቴክኖሎጂ ሁኔታ ይመረምራል። በሪፖርት፣ በምርምር እና በአስተዋይ ትንታኔ፣ በአለማችን ላይ የሳይበርግ መኖር ላይ ብርሃንን ለማንሳት ዓላማ እናደርጋለን።
መግቢያ:
የሳይበርግ ሃሳብ፣ ለ"ሳይበርኔቲክ ኦርጋኒዝም" አጭር የሳይንሳዊ ልብወለድ ዋና አካል ሆኖ ቆይቷል፣ ብዙውን ጊዜ እንደ ሰው እና ማሽን ውህደት ይገለጻል። ከቴርሚናተሩ ተምሳሌት ገፀ ባህሪ ጀምሮ እስከ የጀግኖች ባዮኒክ ማሻሻያ ድረስ፣ ጽንሰ-ሀሳቡ ለብዙ አስርት ዓመታት ተመልካቾችን ይስባል። ግን ይህ መማረክ ከልቦለድ ዓለም በላይ ይዘልቃል? በእውነተኛ ህይወት ውስጥ ሳይቦርግ ሊባሉ የሚችሉ ግለሰቦች አሉ?
ሳይቦርግን መግለፅ፡
ወደ እውነተኛው ህይወት ሳይቦርግስ ህልውና ከመግባታችን በፊት ቃሉ ምን እንደሚያስፈልግ መረዳት ያስፈልጋል። ሳይቦርግ የሚያመለክተው ፍጡርን፣ በተለይም ሰውን ነው፣ እሱም ሁለቱም ባዮሎጂካዊ እና አርቲፊሻል አካላት ወደ ሰውነቱ የተዋሃዱ። እነዚህ አርቲፊሻል አካላት አእምሮን በቀጥታ ከማሽን ጋር የሚያገናኙት ከቀላል የሰው ሰራሽ አካል እግሮች እስከ ውስብስብ የነርቭ መገናኛዎች ሊደርሱ ይችላሉ።
የአሁኑ የሳይበርግ ቴክኖሎጂ ሁኔታ፡-
የቴክኖሎጂ እድገቶች የሰው ልጅ አካላዊ ችሎታቸውን እንዲያሳድጉ የሚያስችሉ የተለያዩ መሳሪያዎች እንዲፈጠሩ መንገድ ከፍቷል። እግራቸው ያጡ ግለሰቦች አሁን የተፈጥሮ እንቅስቃሴን የሚመስሉ የላቀ አርቲፊሻል እግሮችን መጠቀም የሚችሉበት የሰው ሰራሽ ህክምና ዘርፍ አንዱ ጉልህ ምሳሌ ነው። እነዚህ የሰው ሰራሽ አካላት ብዙ ጊዜ በተጠቃሚው የነርቭ ምልክቶች ቁጥጥር ይደረግባቸዋል፣ ይህም የበለጠ ሊታወቅ የሚችል እና እንከን የለሽ ውህደት እንዲኖር ያስችላል።
ሌላው የሳይበርግ ቴክኖሎጂ መስክ በነርቭ መገናኛዎች ውስጥ ይገኛል, ይህም በአንጎል እና በውጫዊ መሳሪያዎች መካከል ቀጥተኛ ግንኙነትን ይፈጥራል. ተመራማሪዎች ግለሰቦች ሃሳባቸውን ተጠቅመው ኮምፒውተሮችን ወይም ሮቦቶችን እንዲቆጣጠሩ የሚያስችላቸውን የአንጎል-ኮምፒዩተር በይነገጽ (ቢሲአይ) በማዘጋጀት ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ገና በመጀመርያ ደረጃቸው ላይ ሲሆኑ፣ ለወደፊት የሳይበርግ ማሻሻያዎች ትልቅ አቅም አላቸው።
ሪል-ህይወት ሳይቦርግስ፡-
"ሳይቦርግ" የሚለው ቃል የወደፊት ፍጡራን ምስሎችን ሊያነሳ ይችላል, በእርግጥ እንደ እውነተኛ ሳይቦርግ ሊቆጠሩ የሚችሉ ግለሰቦች አሉ. አንድ የሚጠቀስ ምሳሌ ኒል ሃርቢሰን የተባለ አርቲስት እና አክቲቪስት ቀለም ዓይነ ስውር የተወለደው ነው። ሃርቢሰን የራስ ቅሉ ላይ የተተከለ አንቴና ነበር ይህም ቀለማትን እንደ ድምፅ ድግግሞሽ እንዲገነዘብ ያስችለዋል፣ ይህም የስሜት ህዋሳቱን ከአንድ ሰው አቅም በላይ በሆነ መንገድ ያሰፋዋል።
ሌላው ምሳሌ ከተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ ስርዓቶች ጋር ለመገናኘት ማይክሮ ቺፕን በእጁ ላይ የተከለው ባዮ ሃከር ኬቨን ዋርዊክ ነው። የዎርዊክ ሙከራ ዓላማው የሰው እና ማሽንን የመዋሃድ እድሎችን እና የሰውን አቅም በቴክኖሎጂ የማሳደግ አቅምን ለመዳሰስ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ የእውነተኛ ህይወት ሳይቦርጎች ሌሎች ምሳሌዎች አሉን?
መ: አዎ፣ ቴክኖሎጂን በሰውነታቸው ውስጥ ያዋሃዱ ሌሎች በርካታ ግለሰቦች ምሳሌዎች አሉ። ለምሳሌ፣ ባዮ ሃከር ቲም ካኖን የባዮሜትሪክ መረጃውን የሚሰበስብ እና የሚያስተላልፍ መሳሪያ በእጁ ላይ ተተክሏል።
ጥ፡- ማንም ሰው ሳይቦርግ ሊሆን ይችላል?
መ፡ የቴክኖሎጂ እድገቶች ግለሰቦች ሰውነታቸውን በአርቴፊሻል አካላት እንዲያሳድጉ ቢያስችላቸውም፣ ሳይቦርግ መሆን የግል ምርጫ ነው። የቀዶ ጥገና ሂደቶችን ለማድረግ እና ቴክኖሎጂን ወደ አንድ ሰው አካል ለማዋሃድ ፈቃደኛ መሆንን ይጠይቃል።
ጥ፡ የሳይበርግ ቴክኖሎጂ ሥነ ምግባራዊ አንድምታ ምንድ ነው?
መ: የሰዎች እና የማሽኖች ውህደት የተለያዩ የስነምግባር ሀሳቦችን ያነሳል. እነዚህም የግላዊነት ጉዳዮችን፣ ስምምነትን እና ማሻሻያዎችን መግዛት በሚችሉ እና በማይችሉት መካከል የማህበረሰብ ክፍሎችን የመፍጠር አቅምን ያካትታሉ።
ማጠቃለያ:
የሳይቦርግ ጽንሰ-ሀሳብ በሳይንስ ልቦለድ መስክ የመነጨ ሊሆን ቢችልም የእውነተኛ ህይወት ምሳሌዎች አሉ። በፕሮስቴትስ፣ በነርቭ መገናኛዎች እና በሌሎች ቴክኖሎጂዎች እድገቶች ግለሰቦች ሰው ሰራሽ አካላትን ወደ ሰውነታቸው በማዋሃድ አቅማቸውን በማስፋት እና በሰው እና በማሽን መካከል ያለውን መስመር አደብዝዘዋል። ቴክኖሎጂው እየገፋ ሲሄድ በዓለማችን ላይ የሳይቦርግ መኖር በጣም ተስፋፍቷል ፣ ይህም ስለ ሰው ልጅ የወደፊት ዕጣ እና ስለ ሰው-ማሽን ሲምባዮሲስ እምቅ አስገራሚ ጥያቄዎችን ያስነሳል።
ምንጮች:
- "ኒል ሃርቢሰን: ቀለም አዳምጣለሁ" - TED Talk. የሚገኘው በ፡ https://www.ted.com/talks/neil_harbisson_i_listen_to_color
- "ኬቪን ዋርዊክ: እኔ ሳይቦርግ ነኝ" - TED Talk የሚገኘው በ፡ https://www.ted.com/talks/kevin_warwick_i_am_a_cyborg