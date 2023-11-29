ሳይንቲስቶች ዶዶውን መልሰው እየመለሱ ነው?

ርዕስ፡ ዶዶን ማደስ፡ ከመጥፋቱ በስተጀርባ ያለውን ሳይንስ መፈተሽ
መግቢያ:
በሳይንሳዊ ግኝቶች ውስጥ ፣ የመጥፋት ጽንሰ-ሀሳብ የሁለቱም ተመራማሪዎችን እና የአጠቃላይ ህብረተሰቡን ቀልብ ገዝቷል። በተለይ ከሦስት መቶ ዓመታት በፊት ከምድር ገጽ የጠፋችው ተምሳሌት የሆነው የዶዶ ወፍ አንዱ ዝርያ ነው። ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች ዶዶውን መልሶ ለማምጣት አፋፍ ላይ ናቸው? በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ስለ ዶዶ ትንሣኤ ዙሪያ ያሉትን ሳይንሳዊ እድገቶች፣ ሥነ ምግባራዊ አስተያየቶች እና እምቅ አንድምታዎችን በመዳሰስ ወደ አስደናቂው የመጥፋት ዓለም እንቃኛለን።
መጥፋትን መረዳት፡
መጥፋት (De-extinction)፣ በተጨማሪም የትንሳኤ ባዮሎጂ ወይም ዝርያ ሪቫይቫሊዝም በመባል የሚታወቀው፣ በተለያዩ ሳይንሳዊ ዘዴዎች የጠፉ ዝርያዎችን ወደ ሕይወት የመመለስ ሂደትን ያመለክታል። ዲ ኤን ኤ ከተጠበቁ ናሙናዎች ማውጣትን፣ የዝርያውን ጂኖም እንደገና መገንባት እና ወደ መጀመሪያው መኖሪያው ወይም ተስማሚ አማራጭ ማስተዋወቅን ያካትታል።
የዶዶ ተረት፡-
ዶዶ (ራፉስ ኩኩላቱስ) በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ በምትገኘው በሞሪሸስ ደሴት ላይ ያለ በረራ የሌለባት ወፍ ነበር። በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ አደን እና የመኖሪያ አካባቢ መጥፋትን ጨምሮ በሰዎች እንቅስቃሴ ምክንያት በአሳዛኝ ሁኔታ መጥፋቱን አጋጥሞታል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ, ዶዶ የመጥፋት አርማ እና በሰው ልጅ የአካባቢ ለውጦች ምክንያት የሚያስከትለውን መዘዝ ምልክት ሆኗል.
የመጥፋት ቴክኖሎጂ እድገቶች፡-
ሳይንቲስቶች በጄኔቲክ ምህንድስና እና ክሎኒንግ ቴክኒኮች ውስጥ በቅርብ ጊዜ የተገኙ እድገቶችን በማስወገድ የመጥፋት መስክ ከፍተኛ እመርታ አድርገዋል። ሆኖም የዶዶ ትንሣኤ ውስብስብ ፈተና ሆኖ ቀጥሏል። ዶዶ ከመጥፋት ከተለዩ ዝርያዎች በተለየ መልኩ የዲ ኤን ኤ ናሙናዎች ስለሌሉት ጂኖም ማውጣትና መልሶ መገንባት እጅግ አስቸጋሪ ያደርገዋል።
ተግዳሮቶች እና የስነምግባር አስተያየቶች፡-
ዶዶውን መመለስ ብዙ የሥነ ምግባር ጥያቄዎችን ያስነሳል። ተቺዎች ለመጥፋት የሚውሉት ሀብቶች እና ጥረቶች ሊጠፉ የሚችሉ ዝርያዎችን ለመጠበቅ እና ያሉትን ስነ-ምህዳሮች ለመጠበቅ በተሻለ ሁኔታ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል ብለው ይከራከራሉ። ከዚህም በላይ የጠፉ ዝርያዎችን ወደ ቀድሞ መኖሪያው ማስተዋወቅ የሥርዓተ-ምህዳሩን ሚዛን ሊያስተጓጉል ስለሚችል ያልተጠበቁ ውጤቶችን ሊያስከትል ይችላል.
መጥፋትን በጥበቃ ውስጥ ያለው ሚና፡-
የመጥፋት ደጋፊዎቹ ለጥበቃ ጥረቶች እንደ ሃይለኛ መሳሪያ ሆኖ ሊያገለግል እንደሚችል ይከራከራሉ። ሳይንቲስቶች እንደ ዶዶ ያሉ የጠፉ ዝርያዎችን በማጥናት ስለተጫወቱት ሥነ-ምህዳር ሚና እና ለመጥፋት ምክንያት የሆኑትን ነገሮች በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ። ይህ እውቀት የጥበቃ ስልቶችን ያሳውቃል እና በአሁኑ ጊዜ በመጥፋት ላይ ያሉ ዝርያዎችን መጥፋት ለመከላከል ይረዳል.
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ ሳይንቲስቶች ዶዶውን ለመመለስ ተቃርበዋል?
መ: በመጥፋት መጥፋት ቴክኖሎጂዎች ላይ ከፍተኛ መሻሻል ቢደረግም፣ በጥሩ ሁኔታ የተጠበቁ የዲኤንኤ ናሙናዎች እጥረት በመኖሩ የዶዶ ትንሳኤ አሁንም ከባድ ፈተና ነው። ሳይንቲስቶች እነዚህን መሰናክሎች ለማሸነፍ አዳዲስ ዘዴዎችን በንቃት በማጥናትና በማሰስ ላይ ናቸው።
ጥ፡- መጥፋት ለጥበቃ አዋጭ መፍትሄ ነው?
መ፡- መጥፋት ለጥበቃ ራሱን የቻለ መፍትሄ ሆኖ መታየት የለበትም። ስለጠፉ ዝርያዎች እና ስነ-ምህዳሮቻቸው ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት ያሉትን ጥረቶች ሊያሟላ ይችላል። ነገር ግን የጥበቃ ስራው በዋናነት በአሁኑ ወቅት ሊጠፉ የተቃረቡ ዝርያዎችን እና መኖሪያቸውን በመጠበቅ እና በመጠበቅ ላይ ማተኮር አለበት።
ጥ፡- መጥፋት ወደ ያልተፈለገ ውጤት ሊያመራ ይችላል?
መ: የጠፉ ዝርያዎችን ወደ ቀድሞ መኖሪያው ማስተዋወቅ ተፈጥሯዊ አደጋዎችን ያስከትላል። ዝርያው ከጠፋ በኋላ የስነ-ምህዳሩ ተለዋዋጭነት ተለውጦ ሊሆን ይችላል, ይህም ወደ ያልተጠበቁ ውጤቶች ሊያመራ ይችላል. የመጥፋት አደጋ ከመከሰቱ በፊት ሰፊ ጥናትና ምርምር ማድረግ አስፈላጊ ነው።
በማጠቃለያው፣ የዶዶ ወፍ በመጥፋት ትንሳኤ ትንሳኤ የሚቀሰቅስ ተስፋ ነው፣ነገር ግን በተግዳሮቶች የተሞላ እና በሥነ ምግባራዊ ጉዳዮች የተሞላ ነው። ሳይንቲስቶች የጄኔቲክ ምህንድስና እና ክሎኒንግ ድንበሮችን መግፋታቸውን ቢቀጥሉም፣ ዶዶን መልሶ የማምጣት ትክክለኛ አንድምታ እና አዋጭነቱ አሁንም እርግጠኛ አይደለም። ዞሮ ዞሮ መጥፋትን የማሳደድ ስራ አሁን ያለውን የብዝሀ ህይወት የመጠበቅ እና የመጠበቅ አስፈላጊነት ጋር ሚዛናዊ መሆን አለበት።