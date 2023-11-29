የሳይንስ አስተማሪዎች ፍላጎት አላቸው?

ርዕስ፡ እየጨመረ የመጣው የሳይንስ መምህራን ፍላጎት፡ የትምህርት ለውጥ የሚያነሳሳ
መግቢያ:
የሳይንስ ትምህርት የህብረተሰቡን የወደፊት ሁኔታ በመቅረጽ ወሳኝ ሚና ይጫወታል፣ ተማሪዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ውስብስብ የሆነውን ዓለም ለመምራት አስፈላጊ የሆኑ ሂሳዊ የአስተሳሰብ ክህሎት እና ሳይንሳዊ እውቀት እንዲኖራቸው ያደርጋል። የሳይንስ ትምህርት አስፈላጊነት እውቅና እያገኘ ሲሄድ፣ ብቁ የሳይንስ መምህራን ፍላጎት ጨምሯል። ይህ መጣጥፍ የወቅቱን የሳይንስ ትምህርት ገጽታን ይዳስሳል፣ ለፍላጎቱ መጨመር ምክንያቶች፣ የሳይንስ መምህራን የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች እና በሳይንስ ትምህርት ላይ ኢንቨስት ማድረግ ያለውን የለውጥ እምቅ አቅም በብርሃን ይገልፃል።
ፍላጎቱን መረዳት፡-
የሳይንስ መምህራን ከአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እስከ ዩኒቨርሲቲዎች ድረስ በሁሉም የትምህርት ተቋማት ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው. ይህ ፍላጎት በብዙ ምክንያቶች ሊወሰድ ይችላል-
1. ሥርዓተ ትምህርትን ማስፋፋት፡ ሳይንሳዊ እውቀት እየሰፋ ሲሄድ አዳዲስ ግኝቶችንና እድገቶችን ለማካተት ሥርዓተ ትምህርት እየተከለሰ ነው። ይህ የቅርብ ጊዜውን የሳይንስ ፅንሰ-ሀሳቦችን እና ዘዴዎችን ጠንቅቀው የሚያውቁ የሳይንስ መምህራን ትልቅ ስብስብ ያስፈልገዋል።
2. በSTEM ትምህርት ላይ ያለው ትኩረት፡ ለሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስና እና ሂሳብ (STEM) ትምህርት እያደገ ያለው ትኩረት ብቁ የሳይንስ መምህራንን ፍላጎት አሳድጎታል። የSTEM ትምህርት በችግር መፍታት፣ ሂሳዊ አስተሳሰብ እና ፈጠራ የተካኑ ተማሪዎችን ትውልድ ለማፍራት ያለመ ሲሆን ይህም ለወደፊቱ የሰው ሃይል አስፈላጊ የሆኑ ክህሎቶችን ነው።
3. የመምህር ጡረታ፡ ብዙ ልምድ ያካበቱ የሳይንስ መምህራን የጡረታ ዕድሜ ላይ በመድረሱ በሰው ኃይል ላይ ከፍተኛ ክፍተት እየፈጠሩ ነው። ጡረታ የወጡ መምህራንን የመተካት አስፈላጊነት የሳይንስ አስተማሪዎች ፍላጎትን የበለጠ ያጠናክራል።
የሳይንስ መምህራን የሚያጋጥሟቸው ፈተናዎች፡-
የሳይንስ መምህራን ፍላጎት እየጨመረ ቢመጣም, ምልመላ እና ማቆየት የሚያደናቅፉ በርካታ ፈተናዎች አሉ.
1. ብቁ እጩዎች እጥረት፡- ብቁ የሳይንስ መምህራንን በርዕሰ ጉዳይ እና በማስተማር ክህሎት ማግኘት ፈታኝ ሊሆን ይችላል። ይህ እጥረት በተለይ እንደ ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ ባሉ አንዳንድ የሳይንስ ዘርፎች ውስጥ በጣም ከባድ ነው።
2. ውስን ሀብቶች፡- የሳይንስ ትምህርት ብዙ ጊዜ ልዩ መሳሪያዎችን፣ ቁሳቁሶችን እና የላብራቶሪ ቁሳቁሶችን ይፈልጋል። ነገር ግን፣ ብዙ ትምህርት ቤቶች የበጀት ችግሮች ያጋጥሟቸዋል፣ ይህም የሳይንስ መምህራን ለተማሪዎቻቸው የተግባር ልምድን ለመስጠት አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል።
3. የዳበረ ትምህርታዊ አቀራረቦች፡ የሳይንስ ትምህርት እየተሻሻለ ነው፣ ከባህላዊ ትምህርት-ተኮር ትምህርት ወደ ጥያቄ-ተኮር ትምህርት እና ንቁ የተማሪዎች ተሳትፎ። ከእነዚህ አዳዲስ የትምህርታዊ አቀራረቦች ጋር መላመድ ቀጣይነት ያለው ሙያዊ እድገት እና ድጋፍ ይጠይቃል፣ይህም ሁልጊዜ ዝግጁ ላይሆን ይችላል።
የመለወጥ አቅም፡-
በሳይንስ ትምህርት ላይ ኢንቨስት ማድረግ እና የሳይንስ መምህራንን ፍላጎት መፍታት ብዙ ጥቅሞችን ያስገኛል፡-
1. ሳይንሳዊ እውቀትን ማሳደግ፡ የሳይንስ መምህራን በተማሪዎች መካከል ሳይንሳዊ እውቀትን በማዳበር፣ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲወስኑ ለማስቻል፣ መረጃን በጥልቀት በመገምገም እና ከሳይንሳዊ ጉዳዮች ጋር በዕለት ተዕለት ሕይወታቸው ውስጥ እንዲሳተፉ በማድረግ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
2. የስኬት ክፍተቱን መዝጋት፡- ለሁሉም ተማሪዎች የትምህርት ደረጃቸው ምንም ይሁን ምን ጥራት ያለው የሳይንስ ትምህርት መስጠት የውጤት ክፍተቱን ለመቅረፍ ይረዳል። ያልተወከሉ ማህበረሰቦች ተማሪዎችን በማነሳሳት እና በማበረታታት የሳይንስ መምህራን የበለጠ ፍትሃዊ ማህበረሰብ እንዲኖር አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
3. ፈጠራ እና እድገትን ማቀጣጠል፡- በሳይንስና ቴክኖሎጂ ጥሩ የተማረ የሰው ሃይል ፈጠራን እና ኢኮኖሚያዊ እድገትን ለማምጣት ወሳኝ ነው። የሳይንስ መምህራን ቀጣዩን ትውልድ ሳይንቲስቶችን፣ መሐንዲሶችን እና ተመራማሪዎችን በመንከባከብ ለህብረተሰቡ አጠቃላይ እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ 1፡ የሳይንስ መምህራን በበለጸጉ አገሮች ብቻ ተፈላጊ ናቸው?
መ1፡ አይ፣ የሳይንስ መምህራን ፍላጎት ዓለም አቀፋዊ ክስተት ነው። በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትም የሳይንስ ትምህርትን አስፈላጊነት በመገንዘብ የትምህርት ስርዓታቸውን ለማሳደግ ብቁ የሳይንስ መምህራንን በንቃት በመፈለግ ላይ ናቸው።
Q2፡ የሳይንስ መምህር ለመሆን ምን መመዘኛዎች ያስፈልጋሉ?
A2፡ የተወሰኑ መመዘኛዎች እንደ ሀገር እና የትምህርት ደረጃ ይለያያሉ። በአጠቃላይ፣ የሳይንስ መምህር ለመሆን በሳይንስ ዲሲፕሊን የመጀመሪያ ዲግሪ፣ ከማስተማር ሰርተፍኬት ወይም ከድህረ ምረቃ ትምህርት ጋር ይፈለጋል።
Q3፡ ትምህርት ቤቶች የሳይንስ መምህራንን እንዴት መሳብ እና ማቆየት ይችላሉ?
መ3፡ ት/ቤቶች ተወዳዳሪ ደመወዝ በመስጠት፣የሙያ ልማት እድሎችን በመስጠት፣አስፈላጊ ግብአቶችን ማግኘትን በማረጋገጥ እና ደጋፊ እና የትብብር የስራ አካባቢን በማሳደግ የሳይንስ መምህራንን መሳብ እና ማቆየት ይችላሉ።
በማጠቃለያው ፣የሳይንስ መምህራን ፍላጎት እየጨመረ ነው ፣ይህም ሥርዓተ ትምህርቶችን በማስፋፋት ፣በSTEM ትምህርት ላይ ያለው ትኩረት እና የመምህራን ጡረታ በመነሳት ነው። ነገር ግን የብቃት እጩዎች እጥረት እና ውስን ሀብቶች ያሉ ተግዳሮቶች መፈታት አለባቸው። በሳይንስ ትምህርት ላይ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ እና የሳይንስ መምህራንን መደገፍ ለውጥን ያመጣል፣ ሳይንሳዊ እውቀትን ማሳደግ፣ የስኬት ክፍተቱን መዝጋት፣ እና ፈጠራን እና እድገትን ማቀጣጠል ይችላል። የሳይንስ ትምህርትን አስፈላጊነት በመገንዘብ ለወደፊት ብሩህ መንገድ መንገድ መክፈት እንችላለን።