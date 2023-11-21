የሳም ክለብ እና የዋልማርት ወንድሞች ናቸው?
በችርቻሮ አለም ውስጥ ከትልቅ ሳጥን መደብሮች እና ከተመጣጣኝ ዋጋ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ስሞች አሉ። በዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሁለቱ በጣም የታወቁ ስሞች የሳም ክለብ እና ዋልማርት ናቸው። ግን እነዚህ ሁለት የችርቻሮ ነጋዴዎች በእውነቱ ተዛማጅ ናቸው? ለመሆኑ ወንድማማቾች ናቸው? ወደ ዝርዝሩ ውስጥ ዘልቀን እንመርምር።
የሳም ክለብ እና ዋልማርት ዝምድና አላቸው፣ነገር ግን በጥሬው ወንድማማቾች አይደሉም። ይልቁንም በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ወንድሞችና እህቶች ናቸው። የሳም ክለብ የአባልነት-ብቻ የችርቻሮ መጋዘን ክለብ ነው፣ በሳም ዋልተን የተመሰረተ፣ ዋልማርትን የመሰረተው ያው ባለራዕይ ስራ ፈጣሪ።
በሌላ በኩል ዋልማርት የሃይፐርማርኬቶች፣ የቅናሽ መደብሮች እና የግሮሰሪ ሱቆች ሰንሰለት የሚያንቀሳቅስ ሁለገብ የችርቻሮ ድርጅት ነው። በገቢ በዓለም ላይ ካሉ ትልልቅ ኩባንያዎች አንዱ ሲሆን በተለያዩ አገሮች ውስጥ ትልቅ ቦታ አለው.
የሳም ክለብ የዋልማርት ቅርንጫፍ ሆኖ ይሰራል፣ይህ ማለት በትልቁ ኮርፖሬሽን ባለቤትነት እና ቁጥጥር ስር ያለ ነው። ሁለቱም መደብሮች የተለያዩ ምርቶችን በተወዳዳሪ ዋጋ ሲያቀርቡ፣ ሳም ክለብ በጅምላ ግዢ ላይ የበለጠ ትኩረት ያደርጋል እና ለአባላቱ ልዩ ጥቅማጥቅሞችን ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡- ማንም ሰው በሳም ክለብ መግዛት ይችላል?
መ፡ አይ፣ የሳም ክለብ የአባልነት-ብቻ መደብር ነው። ነገር ግን አባል ያልሆኑ ሰዎች ከአባል ጋር አብረው ከሄዱ በሳም ክለብ መግዛት ይችላሉ።
ጥ፡ የሳም ክለብ አባልነት ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
መ፡ የሳም ክለብ አባላት ልዩ ቅናሾችን፣ የጅምላ ግዢ አማራጮችን እና ተጨማሪ አገልግሎቶችን እንደ ኦፕቲካል እና ፋርማሲ አገልግሎቶች ማግኘት ያስደስታቸዋል።
ጥ፡ በሳም ክለብ እና ዋልማርት ያሉት ዋጋዎች አንድ ናቸው?
መ፡ ሁለቱም መደብሮች ተወዳዳሪ ዋጋ ቢያቀርቡም ሳም ክለብ በጅምላ ግዢ ላይ በማተኮር ብዙ ጊዜ ምርቶችን በቅናሽ ዋጋ ያቀርባል።
ለማጠቃለል፣ የሳም ክለብ እና ዋልማርት በጥሬው ወንድማማቾች ባይሆኑም፣ እንደ አንድ የችርቻሮ ቤተሰብ አካል ሆነው በቅርብ የተሳሰሩ ናቸው። የሳም ክለብ የዋልማርት ቅርንጫፍ ሆኖ ይሰራል፣ ለአባልነት ብቻ የመጋዘን የግዢ ልምድን በብቸኝነት ጥቅማጥቅሞች ያቀርባል። ስለዚህ፣ በሚቀጥለው ጊዜ ከእነዚህ መደብሮች ውስጥ አንዱን ስትጎበኝ፣ እነዚህን የችርቻሮ ነጋዴዎች ወደ ህይወት ያመጣውን ባለራዕይ ሥራ ፈጣሪ ሳም ዋልተን መካከል ያለውን ግንኙነት አስታውስ።