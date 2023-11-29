ርዕስ፡ ፕላኔቶች ኮከቦች ናቸው? የሰለስቲያል አካላትን ልዩ ተፈጥሮ ይፋ ማድረግ
መግቢያ:
እጅግ በጣም ሰፊ የሆነው የአጽናፈ ሰማይ ስፋት የሰውን ልጅ ሁልጊዜ ይማርካል፣ እልፍ አእላፍ የሰማይ አካላት በሌሊት ሰማይ ላይ ነጠብጣብ ያላቸው። ከእነዚህ አስደናቂ ነገሮች መካከል ኮከቦች እና ፕላኔቶች ትልቅ ቦታ ይይዛሉ። ኮከቦች እና ፕላኔቶች አንዳንድ ተመሳሳይነቶችን ቢጋሩም, እነሱ በመሠረቱ የተለዩ አካላት ናቸው. በዚህ ጽሁፍ ውስጥ ከዋክብትን እና ፕላኔቶችን የሚለያዩትን ባህሪያት በጥልቀት እንመረምራለን, ልዩ ባህሪያቸውን በማብራት እና በሕልውናቸው ዙሪያ ያሉትን ምስጢሮች እንፈታለን.
ኮከቦችን እና ፕላኔቶችን መለየት፡-
በከዋክብት እና በፕላኔቶች መካከል ያለውን ልዩነት ከመመርመራችን በፊት, የእነሱን ፍቺዎች እናስቀምጥ. ከዋክብት በዋነኛነት በሃይድሮጂን እና በሂሊየም የተውጣጡ በስበት ኃይል አንድ ላይ የተያዙ የፕላዝማ ብርሃን ሉል ናቸው። በኑክሌር ውህደት፣ ብርሃንና ሙቀት በማመንጨት ኃይል ያመነጫሉ። በሌላ በኩል፣ ፕላኔቶች በከዋክብት ዙሪያ የሚዞሩ፣ ጉልበታቸውን የሚያገኙት በዙሪያው ከሚሽከረከሩት ኮከብ ብርሃን የሌላቸው የሰማይ አካላት ናቸው። ፕላኔቶች በዓለት፣ ጋዝ እና በረዶን ጨምሮ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ያቀፈ ሲሆን መጠናቸውም ሰፊ ነው።
ኮከቦችን እና ፕላኔቶችን መለየት;
1. ምስረታ፡- ከዋክብት የተወለዱት ከትልቅ የጋዝ እና አቧራ ደመና ሲሆን በስበት ኃይል ወድቀው በመሬት ውስጥ የኒውክሌር ውህደትን ይፈጥራሉ። ፕላኔቶች ግን በወጣት ኮከቦች ዙሪያ በፕሮቶፕላኔተሪ ዲስኮች ውስጥ በጋዝ እና በአቧራ ክምችት አማካይነት ይመሰረታሉ። እነሱ ቀስ በቀስ ቁሳቁሶቹን ያሻሽላሉ እና በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት ያድጋሉ።
2. የኢነርጂ ማመንጨት፡- ከዋክብት እራሳቸውን የሚቋቋሙ ውህድ ሪአክተሮች ናቸው፣ ሃይድሮጂንን ወደ ሂሊየም በማዋሃድ በሂደቱ ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይል ይለቃሉ። ይህ ሃይል እንደ ብርሃን እና ሙቀት ስለሚወጣ ከዋክብትን ከሩቅ እንዲታዩ ያደርጋል። በአንፃሩ ፕላኔቶች በውህደት ሀይል የማመንጨት አቅም የላቸውም። በሌሊት ሰማይ ላይ እንደ ተራ የብርሃን ፍንጣሪዎች በመታየት በወላጆቻቸው ኮከብ የሚወጣውን ብርሃን ያንፀባርቃሉ ወይም ይቀበላሉ።
3. መጠን እና ብዛት፡- ከዋክብት ከፕላኔቶች በጣም ትልቅ እና ግዙፍ ናቸው። እንደ ቀይ ድንክ ያሉ ድንክ ኮከቦች እስከ ግዙፍ ግዙፎች እንደ ሰማያዊ ሱፐርጂያንት ሊደርሱ ይችላሉ። ፕላኔቶች ግን በአንፃራዊነት ያነሱ እና ግዙፍ ናቸው፣ መጠናቸውም እንደ ምድር ካሉ ዓለታማ አካላት እስከ ጁፒተር ያሉ ግዙፍ ጋዞች ይለያያሉ።
4. ከባቢ አየር፡- ከዋክብት ከፍተኛ ሙቀትና ጨረራቸው የተረጋጋ የከባቢ አየር ንብርብር እንዳይፈጠር ስለሚከላከል የሚታወቅ ከባቢ አየር የላቸውም። በሌላ በኩል ፕላኔቶች በአጻጻፍ እና በመጠን የሚለያዩ ከባቢ አየር አላቸው። እነዚህ ከባቢ አየር የፕላኔቷን የአየር ሁኔታ፣ የአየር ሁኔታ ሁኔታ እና ህይወትን የመደገፍ አቅምን በመወሰን ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
Q1: ፕላኔት ኮከብ መሆን ትችላለች?
መ1፡ አይ፣ ፕላኔቶች በድንገት ወደ ኮከቦች ሊለወጡ አይችሉም። የከዋክብት አፈጣጠር ሂደት የኒውክሌር ውህደትን ለመጀመር ወሳኝ ክብደት ይጠይቃል፣ ፕላኔቶች የያዙት።
Q2፡ ሁሉም ኮከቦች እና ፕላኔቶች ከምድር ይታያሉ?
መ2፡ አይ፣ ሁሉም ኮከቦች እና ፕላኔቶች በአይን አይታዩም። የሰማይ አካላት ታይነት የሚወሰነው ከምድር ርቀታቸው፣ ብርሃናቸው እና የከባቢ አየር ሁኔታዎች ባሉ ነገሮች ላይ ነው።
Q3: ፕላኔቶች ጨረቃ ሊኖራቸው ይችላል?
A3: አዎ, ፕላኔቶች ጨረቃ ሊኖራቸው ይችላል. ጨረቃዎች ፕላኔቶችን የሚዞሩ የተፈጥሮ ሳተላይቶች ናቸው፣ ልክ ፕላኔቶች ከዋክብትን እንደሚዞሩ። የራሳችን ጨረቃ የምድር የተፈጥሮ ሳተላይት ነው።
ጥ 4፡ ከዋክብት እና ፕላኔቶች ዓይነተኛ ባህሪያት ለየት ያሉ ነገሮች አሉ?
መ 4፡ ከላይ የተጠቀሱት ባህሪያት በአጠቃላይ ለአብዛኞቹ ኮከቦች እና ፕላኔቶች ተፈጻሚ ሲሆኑ፣ አጽናፈ ሰማይ ሰፊ እና የተለያየ ነው። አሁን ያለንን ግንዛቤ የሚፈታተኑ ልዩ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ።
ማጠቃለያ:
ኮከቦች እና ፕላኔቶች በሌሊት ሰማይ ውስጥ ብዙውን ጊዜ አብረው ቢታዩም ልዩ የሚያደርጋቸው ባህሪያት አሏቸው። ከዋክብት ራሳቸውን የሚደግፉ ውህድ ሪአክተሮች ብርሃንና ሙቀት የሚያመነጩ ሲሆኑ ፕላኔቶች ግን በወላጆቻቸው ኮከብ ላይ ለጉልበት የሚተማመኑ ብርሃን የሌላቸው አካላት ናቸው። እነዚህን ልዩነቶች መረዳታችን የሰማይ አካላትን አስደናቂ ልዩነት እና የያዙትን ድንቆች እንድናደንቅ ያስችለናል። ስለዚህ በሚቀጥለው የሌሊቱን ሰማይ ስትመለከቱ የከዋክብትን እና የፕላኔቶችን ልዩ ተፈጥሮ አስታውሱ ፣ እያንዳንዱም የራሱ ታሪክ አለው።