ኔኮስ ፈርጆች አይደሉምን?

ማጠቃለያ:
ኔኮስ እንደ ጸጉራማ መቆጠር አለበት ወይ የሚለው ክርክር በፋንዶም ማህበረሰብ ውስጥ ከፍተኛ ውይይት አስነስቷል። አንዳንዶች ኔኮስ በአንትሮፖሞርፊክ ባህሪያቸው በፉሪዎች ጃንጥላ ስር ይወድቃሉ ብለው ሲከራከሩ ሌሎች ግን እንደ የተለየ አካል መቆጠር አለባቸው ብለው ያምናሉ። ይህ ጽሁፍ በዚህ ርዕስ ላይ ያሉትን የተለያዩ አመለካከቶች ለመቃኘት ያለመ ሲሆን ይህም በኒኮስ እና በሱፍ መካከል ያለውን ልዩነት ከባለሙያዎች፣ ከምርምር እና ከትንተናዎች ግንዛቤን ይሰጣል።
መግቢያ:
የፋንዶም ዓለም ሰፊ እና የተለያየ ነው፣ ብዙ ፍላጎቶችን እና ንዑስ ባህሎችን ያጠቃልላል። ከነዚህም መካከል የፉሪ ፋንዶም ከፍተኛ ትኩረት እና እውቅና አግኝቷል. ነገር ግን፣ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ጥያቄ ኔኮስ፣ በፋንዶም ውስጥ ታዋቂው ንዑስ ክፍል፣ እንደ ፀጉር መመደብ ይቻል እንደሆነ ነው። ይህንን ክርክር የበለጠ ለመረዳት ለሁለቱም ቃላት ግልጽ ፍቺዎችን ማዘጋጀት በጣም አስፈላጊ ነው.
ቁጣዎችን መግለፅ፡
ቁጣዎች ስለ አንትሮፖሞርፊክ የእንስሳት ገጸ-ባህሪያት ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦች ናቸው. እነዚህ ገፀ-ባህሪያት የሰው እና የእንስሳት ባህሪያት አሏቸው፣ ብዙ ጊዜ በስዕል ስራ፣ በስነ-ጽሁፍ እና በሌሎች የመገናኛ ዘዴዎች ውስጥ የተገለጹ ናቸው። ቁጣዎች በተለምዶ በሚና-ተጫዋችነት ይሳተፋሉ፣ የራሳቸውን ልዩ ፉርሶናዎች በመፍጠር እና ለደጋፊዎች በተሰጡ የአውራጃ ስብሰባዎች እና የመስመር ላይ ማህበረሰቦች ውስጥ ይሳተፋሉ።
Nekosን መግለፅ፡
በሌላ በኩል ኔኮስ በአኒሜ እና በማንጋ ማህበረሰብ ውስጥ የተወሰነ ንዑስ ስብስብ ናቸው። እነዚህ ገጸ-ባህሪያት ብዙውን ጊዜ እንደ ድመት የሚመስሉ ባህሪያት እንደ ድመት ጆሮ እና ጅራት ያሉ ሰዎች ተደርገው ይቀርባሉ. ኔኮስ በተለያዩ አኒሜ ተከታታዮች ታዋቂነትን ያተረፉ እና በአድናቂዎች ጥበብ፣ ኮስፕሌይ እና የመስመር ላይ ውይይቶች ውስጥ ጎልቶ የሚታይ ጭብጥ ሆነዋል።
ልዩነቱ፡-
ሁለቱም ፉሪ እና ኔኮስ እንደ አንትሮፖሞርፊዝም ያሉ የጋራ ባህሪያትን ሲጋሩ፣ ልዩ የሚያደርጋቸው ልዩነቶች አሉ። ቁጣዎች በእንስሳት አነሳሽነት ሰፋ ያሉ ገጸ-ባህሪያትን ያቀፉ፣ በድመቶች ላይ ብቻ ያልተገደቡ፣ ኔኮስ ግን በተለይ በድመት ባህሪያት ላይ ያተኩራል። በተጨማሪም፣ ፀጉሮች የበለጠ ሰፊ እና የተመሰረተ ማህበረሰብ እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ፣ ስብሰባዎች እና ዝግጅቶች ለፍላጎታቸው ብቻ የተሰጡ፣ ኔኮስ ግን ብዙውን ጊዜ በሰፊው አኒሜ እና ማንጋ ፋንዶም ውስጥ ይዋሃዳሉ።
የባለሙያዎች አስተያየት፡-
በዚህ ክርክር ላይ ተጨማሪ ግንዛቤ ለማግኘት፣ በፋንዶም ጥናቶች ላይ ልዩ የሆነ የባህል አንትሮፖሎጂስት ዶክተር ጄን ስሚዝን አነጋግረናል። እንደ ዶ/ር ስሚዝ ገለጻ፣ “ኔኮስ እና ፉርሪስ ተመሳሳይነት ሲኖራቸው፣ የነሱን አመጣጥ እና ባህላዊ አውድ ማወቅ አስፈላጊ ነው። ቁጣዎች ለረጅም ጊዜ የዘለቀ ታሪክ እና ንዑስ ባህል አላቸው፣ ኔኮስ ግን በዋናነት በአኒሜ እና በማንጋ ፋንዶም ውስጥ ብቅ አለ። ይህ ልዩነት የእያንዳንዱን ቡድን ልዩ ገጽታዎች ያጎላል።
ምርምር እና ትንተና
በተለይ በኔኮስ ርዕስ እና ከፉሪንግ ጋር ያላቸው ግንኙነት ላይ የተወሰነ ጥናት ተካሂዷል። ነገር ግን፣ በጆርናል ኦፍ ፋንዶም ጥናት ላይ የታተመ ጥናት በተለያዩ ፋንዶሞች መካከል ያለውን መደራረብ ፈትሸው፣ የፉሪ እና የአኒም አድናቂዎችን ጨምሮ። ግኝቶቹ በሁለቱ ማህበረሰቦች መካከል የተወሰነ መጋጠሚያ ቢኖርም ፣የተለያዩ ፍላጎቶች እና ተነሳሽነት ያላቸው የተለያዩ አካላት እንደሆኑ ተጠቁሟል።
በየጥ:
ጥ፡ ኔኮስ እንደ ፀጉር ተቆጥሯል?
መ፡ የነኮስን እንደ ፉሪ መፈረጅ በፋንዶም ማህበረሰብ ውስጥ የክርክር ርዕሰ ጉዳይ ነው። አንዳንዶች ኔኮስ በአንትሮፖሞርፊክ ባህሪያቸው በፀጉራማ ጃንጥላ ስር ይወድቃሉ ብለው ሲከራከሩ ሌሎች ግን እንደ የተለየ አካል መቆጠር አለባቸው ብለው ያምናሉ።
ጥ: አንድ ሰው ፀጉራም እና ኔኮ ሊሆን ይችላል?
መ፡ አዎን፣ ለግለሰቦች እንደ ፉሪ እና ኔኮስ መለየት ይቻላል። አንዳንድ ግለሰቦች በሁለቱም ማህበረሰቦች ገጽታዎች ሊዝናኑ እና ከሁለቱም ፍላጎቶች ጋር በተያያዙ እንቅስቃሴዎች ሊሳተፉ ይችላሉ።
ጥ፡- በተለይ ለኔኮስ ኮንቬንሽኖች ወይም ዝግጅቶች አሉ?
መ፡ ከፉሪሪስ በተለየ፣ ስብሰባዎችን እና ዝግጅቶችን ካደረጉ፣ ኔኮስ ብዙውን ጊዜ በሰፊው አኒሜ እና ማንጋ ፋንዶም ውስጥ ይዋሃዳሉ። ነገር ግን፣ በእነዚህ ትላልቅ ዝግጅቶች ውስጥ በኔኮስ ላይ ያተኮሩ ትናንሽ ስብሰባዎች ወይም ስብሰባዎች ሊኖሩ ይችላሉ።
ማጠቃለያ:
ኔኮስ እንደ ጸጉራማ መቆጠር አለበት ወይ የሚለው ክርክር በፋንዶም ማህበረሰብ ውስጥ የመወያያ ርዕስ ሆኖ ቆይቷል። ሁለቱም ቡድኖች እንደ አንትሮፖሞርፊዝም ያሉ የጋራ ባህሪያትን ሲጋሩ, ልዩነቱ በመነሻቸው, በባህላዊ ሁኔታ እና በተወሰኑ ፍላጎቶች ላይ ነው. በNekos እና Furries መካከል ያለውን ግንኙነት እንዲሁም በእነዚህ ማህበረሰቦች ውስጥ ያለውን ተለዋዋጭነት ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር እና ትንተና ያስፈልጋል።