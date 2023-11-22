ግሮሰሪዎች በ Walmart ወይም በሳም ክለብ ርካሽ ናቸው?
ወደ ግሮሰሪ ግብይት ስንመጣ፣ ምርጥ ቅናሾችን ማግኘት ሁልጊዜ ለተጠቃሚዎች ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ለበጀት-ተኮር ሸማቾች ሁለት ታዋቂ አማራጮች ዋልማርት እና ሳም ክለብ ናቸው። ሁለቱም የችርቻሮ ችርቻሮዎች ሰፊ ምርቶችን በተወዳዳሪ ዋጋ ያቀርባሉ፣ ነገር ግን በግሮሰሪ ላይ የተሻለ ቅናሾችን የሚያቀርበው የትኛው ነው? እስቲ ጠለቅ ብለን እንመርምር።
ዎልማርት: ዋልማርት ግሮሰሪዎችን ጨምሮ በሰፊው ምርቶች ምርጫ የሚታወቅ ሁለገብ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን ነው። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ብዙ ቦታዎች ያሉት ለብዙ ሸማቾች ምቹ አማራጭ ነው። ዋልማርት የተለያዩ ብራንዶችን እና ምርቶችን ያቀርባል፣ ለተለያዩ በጀት እና ምርጫዎች ያቀርባል። መደብሩ ብዙ ጊዜ ማስተዋወቂያዎችን እና ቅናሾችን ያካሂዳል፣ ይህም በግሮሰሪ ላይ ገንዘብ ለመቆጠብ ለሚፈልጉ ሰዎች ማራኪ ምርጫ ያደርገዋል።
የሳም ክለብ; የሳም ክለብ፣ የአባልነት-ብቻ መጋዘን ክለብ፣ የዋልማርት ቅርንጫፍ ነው። በቅናሽ ዋጋ የጅምላ ምርቶችን ያቀርባል። የአባልነት ክፍያ የሚጠይቅ ቢሆንም፣ በግሮሰሪ ላይ ያለው ቁጠባ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ለሚገዙ ሰዎች ከዚህ ዋጋ ሊበልጥ ይችላል። የሳም ክለብ በተለይ ለትልቅ ቤተሰቦች ወይም በጅምላ መግዛት ለሚፈልጉ ንግዶች ጠቃሚ ነው። መደብሩ ትኩስ ምርቶችን፣ ስጋን እና የጓዳ ቁሶችን ጨምሮ የተለያዩ ምርቶችን ያቀርባል።
የትኛው ርካሽ ነው?
በ Walmart ወይም Sam's Club ግሮሰሪዎች ርካሽ መሆናቸውን መወሰን በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው። የሳም ክለብ በጅምላ መጠኑ ምክንያት በአንድ ክፍል ዝቅተኛ ዋጋዎችን ሊያቀርብ ቢችልም፣ ዋልማርት ብዙ ጊዜ በግለሰብ እቃዎች ላይ የተሻሉ ቅናሾችን ያቀርባል። በተጨማሪም፣ የዋልማርት ተደጋጋሚ ማስተዋወቂያዎች እና ቅናሾች የሸቀጣሸቀጥ አጠቃላይ ወጪን የበለጠ ሊቀንሱ ይችላሉ።
በየጥ:
1. Walmart ላይ ለመግዛት አባልነት ያስፈልገኛል?
አይ፣ Walmart ለሰፊው ህዝብ ክፍት ነው እና አባልነት አይፈልግም።
2. ያለ አባልነት በሳም ክለብ መግዛት እችላለሁ?
የለም፣ የሳም ክለብ የአባልነት-ብቻ መጋዘን ክለብ ነው። ነገር ግን፣ አባል ላልሆኑ በ10% የአገልግሎት ክፍያ ለመግዛት የአንድ ቀን ማለፊያ ይሰጣሉ።
3. በሳም ክለብ ውስጥ ያለው ቁጠባ የአባልነት ክፍያ ዋጋ አለው?
ግሮሰሪዎችን በብዛት ከገዙ ወይም ትልቅ ቤተሰብ ካሎት፣ በሳም ክለብ ያለው ቁጠባ ብዙ ጊዜ ከአባልነት ክፍያ ሊበልጥ ይችላል። ከመወሰንዎ በፊት የግዢ ልምዶችዎን ለመገምገም እና ዋጋዎችን ለማነፃፀር ይመከራል.
ለማጠቃለል፣ ሁለቱም ዋልማርት እና ሳም ክለብ በግሮሰሪ ላይ ተወዳዳሪ ዋጋ ይሰጣሉ፣ ነገር ግን የተሻለው አማራጭ በግለሰብ ፍላጎቶች እና ምርጫዎች ላይ የተመሰረተ ነው። ዋልማርት በግለሰብ እቃዎች ላይ ድርድር ለሚፈልጉ ተስማሚ ነው, የሳም ክለብ ግን ለጅምላ ግዢዎች ጠቃሚ ነው. የትኛው መደብር ለግሮሰሪ ፍላጎቶችዎ የተሻለውን ዋጋ እንደሚያቀርብ ለመወሰን የእርስዎን የግዢ ልምዶች፣ በጀት እና የቤተሰብዎን መጠን ግምት ውስጥ ያስገቡ።