ማጠቃለያ:
ውሾች እራሳቸውን ያውቃሉ ወይ የሚለው ጥያቄ ሳይንቲስቶችን እና የውሻ ባለቤቶችን ለረጅም ጊዜ ሲስብ ቆይቷል። አንዳንዶች ውሾች ከሰዎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ ራስን የማወቅ ደረጃ አላቸው ብለው ሲከራከሩ ሌሎች ግን ስለራሳቸው ያላቸው ግንዛቤ ውስን ነው ብለው ያምናሉ። ይህ ጽሁፍ በውሾች ውስጥ ራስን የማወቅ ፅንሰ-ሀሳብን በጥልቀት ያጠናል፣ የተለያዩ ጥናቶችን፣ የባለሙያዎችን አስተያየቶችን እና የባህሪ ምልከታዎችን በዚህ አስደናቂ ርዕስ ላይ ብርሃንን ይሰጣል።
ውሾች እራሳቸውን ያውቃሉ?
ራስን የማወቅ ጽንሰ-ሐሳብ የሚያመለክተው አንድ ግለሰብ ከውጫዊው ዓለም ተለይቶ የራሱን ሕልውና የመለየት ችሎታ ነው. ይህም ራስን፣ የግል ማንነትን እና የንቃተ ህሊና ስሜትን ያካትታል። ሰዎች ራሳቸውን የሚያውቁ እንደ ትልቅ ተቀባይነት ሲኖራቸው፣ ጥያቄው የሚነሳው ውሾች፣ ታማኝ አጋሮቻችን ይህን የማወቅ ችሎታ ይጋራሉ ወይ?
ራስን ማወቅን መረዳት;
በውሻዎች ውስጥ ራስን ማወቅን ለመረዳት, በሰዎች ውስጥ እንዴት እንደሚለካ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው. አንድ የተለመደ ዘዴ የመስታወት ራስን የመለየት ፈተና ነው, እሱም አንድ ግለሰብ በማይታይ ቀለም ምልክት ተደርጎበት እና በመስታወት ፊት ለፊት ይቀመጣል. ግለሰቡ ምልክቱን በራሱ ላይ እንዳለ ካወቀ, እራሱን የማወቅ ደረጃን ይጠቁማል.
ምርምር እና ጥናቶች;
ብዙ ጥናቶች በውሻዎች ላይ የመስታወቱን ሙከራ ልዩነቶችን በመጠቀም ራስን ማወቅን ለመመርመር ሞክረዋል። አንዳንድ ተመራማሪዎች ውሾች እራሳቸውን በመስታወት ውስጥ መለየት እንዳልቻሉ ቢናገሩም, ሌሎች ደግሞ ይህ ምርመራ በእይታ ምልክቶች ላይ ሳይሆን በማሽተት ላይ በመታመናቸው ይህ ምርመራ ለውሻዎች ተስማሚ ላይሆን ይችላል ብለው ይከራከራሉ.
የግንዛቤ ሳይንቲስት እና የውሻ ባህሪ ኤክስፐርት አሌክሳንድራ ሆሮዊትዝ ባደረጉት ጉልህ ጥናት ውሾች ከሌሎች ውሾች ሽታ ጋር ለራሳቸው ጠረን ተጋልጠዋል። ውጤቶቹ እንደሚያመለክቱት ውሾች የራሳቸውን ሽታ በመመርመር ብዙ ጊዜ ያሳልፋሉ, ይህም በማሽተት ምልክቶች ላይ የተመሰረተ ራስን የመለየት ደረጃን ይጠቁማል.
በሄልሲንኪ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገ ሌላ ጥናት ውሾች የራሳቸውን እና የሌሎችን ውሾች ምስሎች እንዴት እንደሚገነዘቡ ለመተንተን የዓይን መከታተያ ቴክኖሎጂን ተጠቅመዋል። ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት ውሾች በራሳቸው ምስሎች ላይ ያተኮሩ ሲሆን ይህም እራስን የመረዳት ችሎታን ያሳያል።
የባለሙያዎች አስተያየት፡-
በውሻ ባህሪ እና በእውቀት መስክ ያሉ ባለሙያዎች ውሾች እራሳቸውን ያውቃሉ ወይ በሚለው ላይ የተለያዩ አስተያየቶች አሏቸው። አንዳንዶች ውሾች መሠረታዊ የሆነ ራስን የማወቅ ችሎታ አላቸው ብለው ይከራከራሉ, ሌሎች ደግሞ ስለራሳቸው ያላቸው ግንዛቤ በቅርብ አካባቢያቸው እና በማህበራዊ ግንኙነታቸው ላይ ብቻ የተገደበ እንደሆነ ያምናሉ.
ዶ/ር ብሪያን ሃሬ የተባሉት ታዋቂ የውሻ ውሾች እውቀት ውሾች የሌሎችን የአእምሮ ሁኔታ እንዲገነዘቡ የሚያስችል “የአእምሮ ንድፈ ሐሳብ” እንዳላቸው ጠቁመዋል። ይህ ችሎታ ራሱን የማወቅ ደረጃን ያሳያል ሲል ይሟገታል።
የባህሪ ምልከታዎች፡-
የውሻ ባለቤቶች ብዙውን ጊዜ በቤት እንስሳዎቻቸው ውስጥ ስለራሳቸው ግንዛቤን ያሳያሉ. ለምሳሌ፣ ውሾች ተግባሮቻቸውን እና ሊያስከትሉ የሚችሉትን መዘዞች መረዳትን በማሳየት መጥፎ ባህሪ ሲያሳዩ ማፈር ወይም የጥፋተኝነት ስሜት ሊያሳዩ ይችላሉ። በተጨማሪም ውሾች የተደበቁ ነገሮችን ለማግኘት ወይም እራሳቸውን ለመመርመር መስተዋት ሲጠቀሙ ተስተውለዋል ይህም ራስን የማወቅ ደረጃ ያሳያል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ: ውሾች እራሳቸውን በመስተዋቶች ውስጥ ሊያውቁ ይችላሉ?
መልስ፡ ውሾች እራሳቸውን በመስታወት ውስጥ የማወቅ ችሎታ በተመራማሪዎች መካከል የክርክር ርዕስ ነው። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ውሾች የመስተዋቱን ራስን የመለየት ፈተና ሳይወድቁ ሲቀሩ፣ ሌሎች ደግሞ ይህ ምርመራ በማሽተት ምልክቶች ላይ በመታመናቸው ለውሻዎች ተስማሚ ላይሆን ይችላል ብለው ይከራከራሉ።
ጥ: ውሾች የራስነት ስሜት አላቸው?
መ: የውሻ ራስን የመረዳት ችሎታ ምን ያህል እንደሆነ ባለሙያዎች የተለያዩ አስተያየቶች አሏቸው። አንዳንዶች ውሾች መሠረታዊ የሆነ ራስን የማወቅ ችሎታ አላቸው ብለው ሲከራከሩ ሌሎች ደግሞ ስለራሳቸው ያላቸው ግንዛቤ በቅርብ አካባቢያቸው እና በማህበራዊ ግንኙነታቸው ላይ ብቻ የተገደበ እንደሆነ ያምናሉ።
ጥ: ውሾች ራስን ማወቅ እንዴት ያሳያሉ?
መ፡ የባህሪ ምልከታዎች እንደሚጠቁሙት ውሾች እንደ እፍረት ወይም መጥፎ ጠባይ ሲያዙ እንደ ጥፋተኝነት ባሉ ባህሪያት እራስን ማወቅን ሊያሳዩ ይችላሉ። በተጨማሪም ውሾች የተደበቁ ነገሮችን ለማግኘት ወይም እራሳቸውን ለመመርመር መስተዋቶች ሲጠቀሙ ተስተውለዋል ይህም ራስን የመለየት ደረጃ ያሳያል።
ለማጠቃለል ያህል ውሾች እራሳቸውን ያውቃሉ ወይ የሚለው ጥያቄ ቀጣይነት ያለው የምርምር እና የክርክር ርዕስ ሆኖ ቆይቷል። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ውሾች ራሳቸውን የማወቅ ደረጃ አላቸው, ሌሎች ደግሞ ስለራስ ያላቸው ግንዛቤ ውስን ሊሆን ይችላል ብለው ይከራከራሉ. ተጨማሪ ምርምር እና ዳሰሳ የዉሻ ዉሻ የማወቅን ውስብስብነት ለመፍታት እና የምንወዳቸዉን ባለአራት እግር አጋሮቻችንን አስደማሚ አለም ላይ ብርሃን ለማፍለቅ አስፈላጊ ነዉ።
ምንጮች:
- Horowitz, A. (2017). ውሻ መሆን፡ ውሻውን ወደ ሽታ አለም መከተል። ስክሪብነር
- Gallup Jr, GG (1970). ቺምፓንዚዎች: ራስን ማወቅ. ሳይንስ, 167 (3914), 86-87.
– ሶምፒ፣ ኤስ.፣ ቶርንqቪስት፣ ኤች.፣ ሃኒነን፣ ኤል.፣ ክራውስ፣ ሲኤም፣ ቫኒዮ፣ ኦ.፣ እና ኩጃላ፣ ኤምቪ (2016)። ውሾች የሰውን ማዛጋት ይይዛሉ። የባዮሎጂ ደብዳቤዎች, 12(7)፣ 20160314።