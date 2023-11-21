የአማዞን ዋጋዎች ከ Walmart ርካሽ ናቸው?
በኦንላይን ግብይት ዓለም ውስጥ፣ ሁለት ግዙፍ ሰዎች እንደ ግንባር ቀደም ተፋላሚዎች ብቅ አሉ-አማዞን እና ዋልማርት። እነዚህ የችርቻሮ ሃይል ማመንጫዎች የተለያዩ ምርቶችን በተወዳዳሪ ዋጋ ያቀርባሉ፣ ነገር ግን በተመጣጣኝ ዋጋ የሚገዛው የትኛው ነው? የአማዞን ዋጋዎች ከዋልማርት ርካሽ መሆናቸውን ለማወቅ ወደ ክርክሩ ውስጥ ገብተናል።
የታይታኖቹ ጦርነት
እ.ኤ.አ. በ1994 በጄፍ ቤዞስ የተመሰረተው አማዞን በመስመር ላይ የመጻሕፍት መሸጫ ሆኖ ቢጀምርም አቅርቦቱን በፍጥነት በማስፋት “የሁሉም ነገር መደብር” ሆኗል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ምርቶች በሚገኙበት፣ Amazon በዓለም ዙሪያ የገዢዎች መዳረሻ ሆኗል። በሌላ በኩል በ1962 የተቋቋመው ዋልማርት ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ በጡብ እና በሞርታር የችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ የበላይ ኃይል ሆኖ ቆይቷል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ዋልማርት በኦንላይን የገበያ ቦታ ላይ ጉልህ እመርታዎችን አድርጓል።
ዋጋዎችን ማወዳደር
በአማዞን እና ዋልማርት መካከል ዋጋዎችን ለማነፃፀር ስንመጣ፣ የተለያዩ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው። ሁለቱም ቸርቻሪዎች ተወዳዳሪ ዋጋዎችን ለማቅረብ ቢጥሩም፣ ውጤቱ እንደ የምርት ምድብ፣ የምርት ስም እና ተገኝነት ሊለያይ ይችላል። በአንዳንድ አጋጣሚዎች አማዞን ሰፊ በሆነው የሻጮች አውታረመረብ እና በምጣኔ ሀብት አጠቃቀም ምክንያት ዝቅተኛ ዋጋ ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን፣ የዋልማርት ሰፊ የአካል መገኘት ከአቅራቢዎች ጋር የተሻሉ ስምምነቶችን ለመደራደር ያስችለዋል፣ ይህም የውድድር ዋጋንም ያስከትላል።
በየጥ
ጥ፡ የአማዞን ዋጋዎች ሁልጊዜ ከዋልማርት ርካሽ ናቸው?
መ፡ የግድ አይደለም። ዋጋዎች እንደ ምርቱ፣ የምርት ስም እና ተገኝነት ሊለያዩ ይችላሉ።
ጥ: Amazon በመስመር ላይ ባህሪው ምክንያት የተሻሉ ቅናሾችን ያቀርባል?
መ: የአማዞን የመስመር ላይ መድረክ ሰፋ ያሉ ሻጮችን ይፈቅዳል፣ ይህም ወደ ተሻለ ቅናሾች ሊያመራ ይችላል። ሆኖም የዋልማርት አካላዊ መገኘት በተወዳዳሪ ዋጋዎች ላይም ለመደራደር ያስችለዋል።
ጥ፡ በ Walmart ከአማዞን በላይ በመግዛት ረገድ ጥቅማጥቅሞች አሉ?
መ: የዋልማርት አካላዊ መደብሮች ወዲያውኑ የምርት መገኘት እና ከመግዛቱ በፊት እቃዎችን የመመርመር ችሎታን ይሰጣሉ። በተጨማሪም፣ Walmart እንደ ግሮሰሪ መውሰድ እና በመደብር ውስጥ ተመላሾችን ያቀርባል፣ ይህም ለአንዳንድ ደንበኞች የበለጠ ምቹ ሊሆን ይችላል።
ወደ ክስና
በማጠቃለያው የአማዞን ዋጋ ከዋልማርት ርካሽ መሆኑን መወሰን ቀላል ስራ አይደለም። ዋጋን በተመለከተ ሁለቱም ቸርቻሪዎች የራሳቸው ጥንካሬ እና ድክመቶች አሏቸው። የአማዞን ሰፊ የመስመር ላይ የገበያ ቦታ በአንዳንድ ሁኔታዎች ዝቅተኛ ዋጋዎችን ሊያቀርብ ቢችልም፣ የዋልማርት አካላዊ መገኘት እና ከአቅራቢዎች ጋር የመደራደር ሃይል እንዲሁ ተወዳዳሪ ዋጋን ሊያስከትል ይችላል። በመጨረሻም፣ ሸማቾች የግዢ ውሳኔ ከማድረጋቸው በፊት በሁለቱም የመሣሪያ ስርዓቶች ላይ ዋጋዎችን እንዲያወዳድሩ እና ሌሎች ሁኔታዎችን እንደ ምቾት እና የምርት አቅርቦትን እንዲያስቡ ይመከራል።