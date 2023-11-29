ዛሬ ከሁሉም ሳይንቲስቶች ውስጥ 90 ቱ በሕይወት አሉ?

ርዕስ፡ ተረት ማጥፋት፡ 90% የሚሆኑት ሳይንቲስቶች ዛሬ በሕይወት አሉ?
መግቢያ:
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ፣ እስካሁን ከኖሩት የሳይንስ ሊቃውንት 90 በመቶው ዛሬ በሕይወት እንዳሉ የሚገልጽ የይገባኛል ጥያቄ በሰፊው ተሰራጭቷል። ይህ አነጋጋሪ አባባል የብዙዎችን ቀልብ ስቧል፣ ክርክሮች እና ውይይቶች ቀስቅሰዋል። ነገር ግን፣ በጥልቀት ሲመረመር፣ ይህ አባባል ከአፈ ታሪክ ያለፈ ነገር እንዳልሆነ ግልጽ ይሆናል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የዚህን የይገባኛል ጥያቄ አመጣጥ በጥልቀት እንመረምራለን ፣ ትክክለኛነቱን እንመረምራለን እና በርዕሱ ላይ አዲስ እይታን እናቀርባለን።
የይገባኛል ጥያቄውን መረዳት;
በሕይወት ከኖሩት የሳይንስ ሊቃውንት መካከል 90% የሚሆኑት ዛሬ በሕይወት አሉ የሚለው አባባል የስታቲስቲክስ መረጃን በተሳሳተ መንገድ ከመተርጎሙ የመነጨ ነው። በዚህ ዐውደ-ጽሑፍ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለውን የቃላት አገባብ ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ነው. “ሳይንቲስቶችን” ስንጠቅስ በተለያዩ ዘርፎች ለሳይንሳዊ ምርምርና እድገቶች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ግለሰቦችን እንመለከታለን።
ቁጥሮችን በመተንተን;
የዚህን የይገባኛል ጥያቄ ትክክለኛነት ለመገምገም ታሪካዊ አውድ እና የሳይንሳዊ እውቀት እድገት በጊዜ ሂደት መመርመር አለብን. ዛሬ እንደምናውቀው ዘመናዊው የሳይንስ ዘመን በህዳሴ እና በሳይንሳዊ አብዮት በ 16 ኛው እና በ 17 ኛው ክፍለ ዘመን ቅርፅ መያዝ ጀመረ. ይሁን እንጂ ሳይንሳዊ እድገት በእውነት የተፋጠነው እስከ 19ኛው እና 20ኛው መቶ ዘመን ድረስ አልነበረም።
ቀደም ባሉት ጊዜያት የሳይንስ ሊቃውንት ቁጥር ከአሁኑ ጊዜ ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ነበር. የትምህርት፣ የሀብቶች እና አጠቃላይ የሳይንሳዊ ዘርፎች እድገት ውስንነት ሳይንሳዊ ስራዎችን የሚከታተሉ ግለሰቦችን ቁጥር ገድቧል። "ሳይንቲስት" የሚለው ቃል እራሱ እስከ 19 ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ በሰፊው ጥቅም ላይ እንዳልዋለ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው.
አዲስ እይታ፡
ከቅርብ አሥርተ ዓመታት ወዲህ የሳይንስ ሊቃውንት ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ ማደጉ እውነት ቢሆንም፣ እስካሁን ከኖሩት የሳይንስ ሊቃውንት መካከል 90 በመቶው ዛሬ በሕይወት አሉ ብሎ መናገር አሳሳች ነው። የይገባኛል ጥያቄው በየዘመናቸው ለሳይንሳዊ እድገቶች መንገድ የሚከፍት በታሪክ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋፅዖ ያደረጉ እጅግ በጣም ብዙ ሳይንቲስቶችን ግምት ውስጥ ማስገባት አልቻለም።
ከዘመናት በፊት የኖሩትም ቢሆን ስለ ዓለም ያለንን ግንዛቤ የቀረጹትን ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ሳይንቲስቶች እውቅና መስጠት አስፈላጊ ነው። ያበረከቱት አስተዋፅኦ ዘመናዊ ሳይንቲስቶች ሥራቸውን የሚገነቡበት መሠረት ጥሏል። የሳይንስ ግስጋሴ ትውልዶችን የሚሸፍን የጋራ ጥረት ነው, እና ከእኛ በፊት የነበሩትን አስተዋጾ ማወቅ አስፈላጊ ነው.
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ የይገባኛል ጥያቄው የመጣው ከየት ነው?
መ: የይገባኛል ጥያቄው አመጣጥ ግልጽ አይደለም፣ ግን በተለያዩ የመስመር ላይ መድረኮች እና ማህበራዊ ሚዲያዎች ታዋቂነትን አግኝቷል።
ጥ፡ ይህን የይገባኛል ጥያቄ የሚደግፉ ታማኝ ምንጮች አሉ?
መ: እስካሁን ከኖሩት የሳይንስ ሊቃውንት 90% ዛሬ በሕይወት አሉ የሚለውን አባባል የሚደግፉ ምንም ታማኝ ምንጮች የሉም። እንደነዚህ ያሉ የይገባኛል ጥያቄዎችን በሚገመግሙበት ጊዜ መረጃን በጥልቀት መገምገም እና በታዋቂ ምንጮች ላይ መተማመን አስፈላጊ ነው.
ጥ: - በታሪክ ውስጥ የሳይንቲስቶችን ብዛት እንዴት በትክክል ማወቅ እንችላለን?
መልስ፡ በታሪክ ውስጥ ያሉትን ትክክለኛ የሳይንስ ሊቃውንት ብዛት መገመት ፈታኝ ነው ምክንያቱም በውስን የታሪክ መዛግብት እና ሳይንቲስት ምን እንደሚሆኑ የተለያዩ ትርጓሜዎች። ሆኖም የታሪክ ተመራማሪዎች እና ተመራማሪዎች በጊዜ ሂደት ስለ ሳይንሳዊ ማህበረሰቦች እድገት እና እድገት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥተዋል።
ለማጠቃለል ያህል፣ እስካሁን ከኖሩት የሳይንስ ሊቃውንት 90 በመቶው ዛሬ በሕይወት አሉ የሚለው አባባል ተረት ነው። በቅርብ ጊዜ ውስጥ የሳይንስ ሊቃውንት ቁጥር እየጨመረ ቢመጣም በታሪክ ውስጥ የሳይንስ ሊቃውንት አስተዋጾ እውቅና መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው. ሳይንቲስቶች በየትውልድ የሚያደርጉትን የጋራ ጥረት በመገንዘብ፣ ለሳይንሳዊ ጥረቶች እድገት እና ተፅእኖ ጥልቅ አድናቆት እናገኛለን።