ብርቅዬ የቀስተ ደመና ደመና የአርክቲክ ሰማይን ያበራል።

ማጠቃለያ፡ የፖላር ስትራቶስፌሪክ ደመና (PSCs) በመባል የሚታወቁት አስደናቂ ቀስተ ደመና ደመናዎች በአርክቲክ ውቅያኖስ ውስጥ ከሶስት ቀናት በላይ ሰማዩን ሲያበሩ ቆይተዋል። እነዚህ በቀለማት ያሸበረቁ ክስተቶች በኖርዌይ፣ ስዊድን፣ ፊንላንድ እና አላስካ እና እስከ ስኮትላንድ ድረስ ታይተዋል ባልተለመደ ቅዝቃዜ። ፒኤስሲዎች የሚፈጠሩት የውሃ ትነት ወደ ስትራቶስፌር ሲገባ እና የሙቀት መጠኑ ለጤና ተስማሚ በሆነ ጊዜ ነው። ናሳ እንዳለው ይህ ያልተለመደ ክስተት በአርክቲክ ተደጋጋሚነት እየጨመረ ነው።
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በአርክቲክ ሰማያት ውስጥ ቀለም ያለው አስደናቂ ማሳያ
የአርክቲክ ሰማያት ለሦስት ተከታታይ ቀናት ተመልካቾችን በመማረክ በሚያስደነግጥ ቀስተ ደመና ደመና ያጌጡ ናቸው። እነዚህ አስደናቂ የዋልታ ስትራቶስፌሪክ ደመናዎች (PSCs) ኖርዌይ፣ ስዊድን፣ ፊንላንድ እና አላስካን ጨምሮ በተለያዩ ቦታዎች ታይተዋል፣ ይህም እስከ ስኮትላንድ ድረስ ደማቅ ቀለማቸውን ያሰራጩ።
ይህ አስደናቂ ክስተት ለPSC ምስረታ ምቹ ሁኔታዎችን የፈጠረው ያልተለመደ ቅዝቃዜ ውጤት ነው። የውሃ ትነት ወደ ስትራቶስፌር ሲገባ እና በክረምት ወቅት የሙቀት መጠኑ በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰ ሲመጣ፣ ፒኤስሲዎች እንደ መሳጭ ትዕይንት ብቅ ይላሉ። እነዚህ ደመናዎች የሚወጣውን የረጅም ሞገድ ጨረሮች (OLR) በማጥመድ ወደ ምድር ገጽ ሲመለሱ ለከባቢ አየር የማቀዝቀዝ ሂደት እንቅፋት ናቸው።
በአለም ዙሪያ የተመራማሪዎችን ትኩረት በመሳብ በአርክቲክ የ PSC ድግግሞሽ እየጨመረ የመጣ ይመስላል። ናሳ እነዚህን ብርቅዬ የደመና አፈጣጠር እይታዎች መጨመሩን በመጥቀስ ይህንን አዝማሚያ በቅርበት ሲከታተል ቆይቷል። ፒኤስሲዎች በሁለት ዓይነቶች ሊከፈሉ ይችላሉ፡- ከበረዶ ክሪስታሎች እና ከናይትሪክ አሲድ ቅልቅል የተውጣጡ፣ ትንሽ ቀለም ያላቸው ቀለሞችን የሚያሳዩ እና ንጹህ የበረዶ ክሪስታሎችን ያቀፉ፣ ይህም በቅርብ ማሳያው ላይ የታዩትን ይበልጥ ደማቅ እና በእይታ አስደናቂ ቀስተ ደመና ደመናዎችን ያስገኛሉ።
በፎቶግራፍ አንሺ Ramunė Šapailaitė የተቀረጸ፣ በኖርዌይ ውስጥ ከግራን በላይ ያሉ የፒኤስሲዎች አስደናቂ ምስሎች የእነዚህን ደመናዎች ያልተለመደ ውበት ያሳያሉ። ትዕይንቱን “አስደናቂ” ሲል የገለጸው ሻፓላይትሴ በቀለማት ፍንዳታ፣ በተለይም ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ባሉት ጊዜያት ተደነቀ። በስልክ ካሜራ የተነሱት ፎቶግራፎች የPSCዎችን አንጸባራቂ አንጸባራቂ እና የቀስተ ደመና ቀለሞች በሚያምር ሁኔታ በመቅረጽ ተመልካቾችን በእውነት አስማታዊ ተሞክሮ ውስጥ ያስገባሉ።
እነዚህ ብርቅዬ እና በቀላሉ የማይታወቁ ቀስተ ደመና ደመናዎች የአርክቲክ ሰማያትን ማግኘታቸውን ሲቀጥሉ፣ እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆኑ አካባቢዎች ውስጥም እንኳን ሊገኙ የሚችሉትን አስደናቂ የተፈጥሮ ድንቆች እና አስደናቂ ውበት ለማስታወስ ያገለግላሉ።