የአርክቲክ ማህተሞች ልዩ የአፍንጫ አጥንቶች በሚቀዘቅዝ የአየር ንብረት ውስጥ የሙቀት መቆጣጠሪያን ያነቃሉ።

በአርክቲክ ማህተሞች በረዷማ አካባቢዎች እንዲሞቁ የሚረዳ አስደናቂ መላመድ ታይቷል፡ ውስብስብ የአፍንጫ አጥንቶች ማዝ የሚመስሉ። እነዚህ አጥንቶች, maxilloturbinates ወይም nasal concha በመባል የሚታወቁት, ሰዎችን ጨምሮ በብዙ ወፎች እና አጥቢ እንስሳት ውስጥ ይገኛሉ እና በቲሹ ሽፋን ተሸፍነዋል. የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ማቲው ሜሰን እንደገለፁት እነዚህ የአፍንጫ አጥንቶች ጥቅልሎች ወይም ቅርንጫፎቻቸው ቅርፅ ያላቸው ሲሆን ይህም የላይኛውን ክፍል በመጨመር እና አየር ወደ ሳምባው ከመድረሱ በፊት በማሞቅ እና በማሞቅ ረገድ ውጤታማነታቸውን ያሳድጋል.
የሚገርመው ነገር የ maxilloturbinates ውስብስብነት እንደየአካባቢያቸው እና እንደየአካባቢው ሁኔታ በተለያዩ እንስሳት መካከል ይለያያል። እንደ አርክቲክ አጋዘን ያሉ ቀዝቃዛና ደረቅ አካባቢዎች የሚኖሩ እንስሳት በሞቃታማ የአየር ጠባይ ውስጥ ከሚኖሩት ጋር ሲነፃፀሩ ይበልጥ የተወሳሰበ የአፍንጫ አጥንቶች ይኖራቸዋል። ሜሰን እና ቡድኑ በቅርቡ በአርክቲክ ማህተሞች ላይ የ maxilloturbinates ተፈጥሮን እና የሙቀት መቆጣጠሪያ ተግባራቸውን ለመረዳት ጥናት አካሂደዋል።
ተመራማሪዎቹ በአርክቲክ እና በሜዲትራኒያን መነኩሴ ማህተሞች ውስጥ የሚገኙትን የጢም ማኅተሞች በሲቲ ስካን በመጠቀም፣ የጢም ማኅተሞች የአፍንጫ አጥንቶች ለየት ያለ ውስብስብ እና ጥቅጥቅ ያሉ ሲሆኑ ይህም ቀደም ሲል ከተገለጹት መግለጫዎች የላቀ ነው። ቡድኑ የኮምፒዩተር ሞዴልን ተጠቅሞ ማኅተሞቹ ሙቀትና እርጥበት በሁለቱም -30°C እና 10°C (-22°F እና 50°F) እንዴት በጥሩ ሁኔታ እንደሚይዝ ለመተንተን። ውጤቶቹ አስደናቂ ነበሩ።
ከሜዲትራኒያን መነኩሴ ማኅተም ጋር ሲነጻጸር፣ ጢም ያለው ማህተም በሁለቱም የሙቀት መጠን የአንድ ትንፋሽ ሙቀት እና የውሃ ብክነት በእጅጉ ያነሰ መሆኑን አሳይቷል። በ -30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ, የመነኩሴው ማህተም ከጢም ማህተም 1.45 እጥፍ የበለጠ ሙቀትን እና 3.5 ጊዜ የበለጠ ውሃ አጥቷል, በ 10 ° ሴ ደግሞ በግምት 1.5 እጥፍ የበለጠ ጠፍቷል. ጉልህ በሆነ መልኩ፣ እነዚህ ግኝቶች የአርክቲክ ማህተሞችን ለመላመድ እና በአስከፊ አካባቢያቸው እንዲተርፉ ለማድረግ ውስብስብ የሆነው የአፍንጫ አጥንት አወቃቀር ያለውን ወሳኝ ሚና ያጎላሉ።
የኖርዌይ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ዶ/ር Signe Kjelstrup በአርክቲክ ውቅያኖስ ውስጥ ህይወት እንዲኖር ለማድረግ የተራቀቀ የአፍንጫ አጥንት አወቃቀር መፈጠሩን አፅንዖት ሰጥተዋል። ጥናቱ እንስሳት በአስቸጋሪ የአየር ጠባይ ውስጥ እንዲበለጽጉ አስደናቂ መላመድ እንዴት እንደፈጠሩ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል።