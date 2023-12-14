የአርክቲክ ማህተሞች በብርድ አካባቢ ውስጥ ለመዳን የተወሳሰቡ የአፍንጫ አጥንቶችን ፈጥረዋል።

በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው የአርክቲክ ማህተሞች በብርድ የሙቀት መጠን ለመበልጸግ ልዩ የሆነ መላመድ ፈጥረዋል፡ ውስብስብ እና ማዝ የሚመስሉ የአፍንጫ አጥንቶች። ከዚህ ቀደም ብዙ ወፎች እና አጥቢ እንስሳት፣ሰውን ጨምሮ፣በቲሹ የተሸፈነው maxilloturbinates ወይም nasal concha የሚባሉ ቀጭንና ቀዳዳ ያላቸው የአፍንጫ አጥንቶች እንዳላቸው ይታወቃል። እነዚህ ጥቅልል መሰል አወቃቀሮች አየርን ወደ ሰውነት ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ ያሞቁታል እና እርጥበት ያደርሳሉ, ይህም ሙቀትን እና እርጥበት እንዳይቀንስ ይከላከላል.
ይሁን እንጂ በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ እና በኖርዌይ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የአርክቲክ ማህተም በተለይም ጢም ያለው ማህተም እስካሁን ታይቶ የማይታወቅ እጅግ ውስብስብ የሆነ ከፍተኛ መጠን ያለው ማክሲሎተርባይኔትስ እንዳላቸው ደርሰውበታል። ቡድኑ ሲቲ ስካንን በመጠቀም በጢም የታሸጉ ማህተሞች የአፍንጫ አጥንቶች ጥቅጥቅ ያሉ እና ከዚህ ቀደም ከተጠኑት ሌሎች ዝርያዎች የበለጠ ውስብስብ መሆናቸውን ተመልክቷል።
ሳይንቲስቶቹ የዚህን መላመድ ቅልጥፍና ለመገምገም የጢም ማኅተምን ከሜዲትራኒያን መነኩሴ ማህተም ጋር በማነፃፀር የኮምፒዩተር ማስመሰያዎችን አድርገዋል። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የጢም ማኅተም ከመነኩሴው ማኅተም ጋር ሲነፃፀር በሁለቱም -30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የበለጠ ሙቀትን እና እርጥበትን እንደያዘ ያሳያል። በ -30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ, የመነኩሴው ማኅተም ከጢሙ ማኅተም 1.45 እጥፍ የበለጠ ሙቀትን እና 3.5 እጥፍ ተጨማሪ ውሃ አጥቷል. በተመሳሳይ፣ በ10 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ፣ የመነኩሴው ማህተም ከአርክቲክ አቻው 1.5 እጥፍ የበለጠ ሙቀትና ውሃ አጥቷል።
የጢም ማኅተም maxilloturbinates ውስብስብ አወቃቀር እነዚህ እንስሳት በአስቸጋሪው የአርክቲክ አካባቢ ውስጥ እንዲቆዩ የሚያስችል አስደናቂ የዝግመተ ለውጥ እድገት ነው። በአተነፋፈስ ጊዜ ሙቀትን እና የእርጥበት ብክነትን በመቀነስ, ማህተሞች የበለጠ የተረጋጋ ውስጣዊ የሰውነት ሙቀት እንዲቆዩ እና የሰውነት ድርቀትን ያስወግዳል.
ይህ ጥናት በአርክቲክ የባህር እንስሳት ላይ ስላለው ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና አስደናቂ የተፈጥሮ መፍትሄዎችን ለአካባቢ ተግዳሮቶች ያጎላል። እነዚህን ማላመጃዎች መረዳቱ የጥበቃ ጥረቶችን ለመርዳት እና በተፈጥሮ ተነሳሽነት የወደፊት የቴክኖሎጂ እድገቶችን ለማሳወቅ ያስችላል።