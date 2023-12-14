የአርክቲክ ማኅተሞች ውስብስብ የአፍንጫ አጥንቶች፡ በአስደናቂ ቅዝቃዜ ውስጥ ለመኖር የሚያስችል መላመድ

ማጠቃለያ፡ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የአርክቲክ ማህተሞች የበረዶ አከባቢዎችን ቀዝቃዛ የአየር ሙቀት ለመቋቋም የሚረዱ ልዩ የአፍንጫ አጥንቶች አሏቸው። ማክሲሎተርቢኔትስ ወይም ናሳል ኮንቻ በመባል የሚታወቁት ውስብስብ ማዝ መሰል አጥንቶች ማህተሞቹ በሚተነፍሱበት ጊዜ ሙቀትን እና እርጥበትን እንዲይዙ ያስችላቸዋል። የእነዚህ አወቃቀሮች ውስብስብነት የማኅተሞቹን ቅዝቃዜና ደረቅ አካባቢያቸውን ሕልውና ለማረጋገጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
የአርክቲክ ማህተሞች፣ ልክ እንደሌሎች ቀዝቃዛ አካባቢዎች እንደሚኖሩ እንስሳት፣ ከባድ ሁኔታዎችን ለመቋቋም ልዩ ማስተካከያዎችን ፈጥረዋል። ማቲው ሜሰን እና የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ቡድን በአርክቲክ ውቅያኖስ ውስጥ የሚገኘውን የጢም ማህተሞች (Erignathus Barbatus) የአፍንጫ አጥንቶችን ከሜዲትራኒያን መነኩሴ ማህተሞች (ሞናኩስ ሞናኩስ) ጋር በማነፃፀር ጥናት አካሂደዋል። ሲቲ ስካን እንደሚያሳየው ሁለቱም ዝርያዎች ውስብስብ የሆነ maxilloturbinates እንዳላቸው ጢም ያለው ማህተሞች በጣም ጥቅጥቅ ያሉ እና ውስብስብ የአፍንጫ አጥንቶች ያሳያሉ።
የአፍንጫው አጥንቶች ቅርፅ እና ውስብስብነት ለተግባራዊነታቸው አስተዋፅኦ ያደርጋሉ. አየር በ maxilloturbinates ውስጥ ሲያልፍ በዙሪያቸው ያሉት ቲሹዎች አየሩን ወደ ማህተሞች ሳንባ ከመድረሱ በፊት ይሞቃሉ እና ያርቁታል። በመተንፈስ ጊዜ, ተመሳሳይ መንገድ ይከተላል, ሙቀትን እና እርጥበትን በተሳካ ሁኔታ ይይዛል.
ሙቀትን እና እርጥበትን በ -30°C (-22°F) እና 10°C (50°F) የሙቀት መጠንን ለመጠበቅ የማኅተሞቹን ውጤታማነት ለመለካት የኮምፒውተር ሞዴሊንግ ሙከራዎች ተካሂደዋል። የጥናት ቡድኑ እንዳረጋገጠው በ -30 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ በሚተነፍስ የሜዲትራኒያን መነኩሴ ማህተም ከጢም ማኅተም ጋር ሲነፃፀር 1.45 እጥፍ የበለጠ ሙቀት እና 3.5 እጥፍ ተጨማሪ ውሃ አጥቷል። በተመሳሳይም በ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ውስጥ የመነኮሱ ማህተም ከአርክቲክ አቻው 1.5 እጥፍ የበለጠ ሙቀትን እና ውሃ አጥቷል.
የሳይንስ ሊቃውንት በጢም ማኅተሞች ውስጥ ያሉት የ maxilloturbinates ውስብስብነት እና መጠጋጋት ከአርክቲክ አካባቢያቸው ጋር አስደናቂ መላመድ እንደመጣ ያምናሉ። ውስብስብ የሆነው የአፍንጫ አጥንት አወቃቀሮች ማህተሞች ውድ የሆነ ሙቀትን እና እርጥበት እንዲቆጥቡ ያስችላቸዋል, አለበለዚያ ግን ይጠፋል. ከኖርዌይ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ Signe Kjelstrup ይህ ውስብስብ መዋቅር በአርክቲክ ውስጥ ማህተሞችን ለመትረፍ ወሳኝ መሆኑን ገልፀዋል.
በማጠቃለያው የአርክቲክ ማህተሞች ልዩ ውስብስብ የሆነው የአፍንጫ አጥንት አወቃቀሮች መገኘታቸው እነዚህ እንስሳት በከባድ ቅዝቃዜ እንዲራቡ የሚያስችላቸውን አስደናቂ መላመድ ብርሃን ፈንጥቆላቸዋል። በሙቀታቸው እና በእርጥበት መያዛቸው ጀርባ ያሉትን ስልቶች መረዳቱ በእንስሳት መላመድ ላይ ለተጨማሪ ምርምር አስተዋፅዖ ያደርጋል ለከፋ አከባቢዎች እና በሰዎች ቴክኖሎጂ ውስጥ ሊተገበሩ የሚችሉ መተግበሪያዎችን ያነሳሳል።