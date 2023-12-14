የአርክቲክ ማህተሞች፡ በከፍተኛ ቅዝቃዜ የመላመድ ጌቶች

ማጠቃለያ፡ የአርክቲክ ማህተሞች በብርድ ሙቀት ውስጥ እንዲሞቁ የሚረዳ ልዩ የሰውነት ባህሪ ፈጥረዋል። ማክሲሎተርቢናቴስ ወይም ናሳል ኮንቻ በመባል የሚታወቁት ውስብስብ የአፍንጫ አጥንቶቻቸው ሙቀትን እና እርጥበትን የመቆየት ችሎታቸውን የሚያጎለብቱ ወደ ውስብስብ ቅርጾች ተለውጠዋል። ይህ መላመድ በአስቸጋሪው የአርክቲክ አካባቢ ውስጥ ለመትረፍ ወሳኝ ነው።
የአርክቲክ ማህተሞች፣ ልክ እንደሌሎች እንስሳት፣ ጥቅልሎች ወይም ቅርንጫፎች የሚመስሉ የአፍንጫ አጥንቶች አሏቸው። በሚተነፍሱበት ጊዜ አየሩ በእነዚህ አጥንቶች ውስጥ ስለሚፈስ በዙሪያው ያሉት ሕብረ ሕዋሳት ወደ ሳምባው ከመድረሳቸው በፊት እንዲሞቁ እና እንዲራቡ ያስችላቸዋል። በሚወጣበት ጊዜ አየሩ መጥፋትን ለመከላከል ሙቀትን እና እርጥበትን በመያዝ ተመሳሳይ መንገድ ይከተላል.
በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን የጢም ማኅተም የአፍንጫ አጥንቶችን እና የሜዲትራኒያን መነኩሴ ማህተም መርምሯል. ጢም ያለው ማህተም እስካሁን ድረስ ታይቶ የማይታወቅ በጣም ውስብስብ እና ጥቅጥቅ ያሉ የአፍንጫ አጥንቶች እንዳሉት ደርሰውበታል። እነዚህ ውስብስብ አወቃቀሮች የጢም ማኅተም ከመነኩሴ ማኅተም ጋር ሲነፃፀር ሙቀትን እና እርጥበትን በተሻለ ሁኔታ እንዲይዝ ያስችለዋል.
የማኅተሞችን የአፍንጫ አጥንቶች ውጤታማነት ለመለካት ተመራማሪዎቹ የኮምፒዩተር ምሳሌዎችን ሠርተዋል. ውጤቱ እንደሚያሳየው በ -30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ (-22 ዲግሪ ፋራናይት) የሜዲትራኒያን መነኩሴ ማኅተም 1.45 እጥፍ የበለጠ ሙቀትን እና 3.5 ጊዜ ተጨማሪ ውሃ ከጢም ማኅተም አጥቷል። በተመሳሳይ፣ በ10°ሴ (50°F)፣ የመነኩሴው ማህተም ከአርክቲክ አቻው ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ሙቀትና ውሃ አጥቷል።
በአርክቲክ ማህተሞች ውስጥ ያለው የ maxilloturbinates ውስብስብነት በአስደናቂ ሁኔታ የዝግመተ ለውጥ ማስተካከያ ሲሆን ይህም ቀዝቃዛ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ እንዲበለጽጉ ያስችላቸዋል. ይህ ጥናት እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆነ አካባቢ ውስጥ ያሉ እንስሳት ህልውናቸውን ለማረጋገጥ ልዩ ባህሪያትን እንዴት እንዳዳበሩ ተጨማሪ ማስረጃዎችን ያቀርባል።
በኖርዌይ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስት የሆኑት ሲኒ ኬጄልስትሩፕ በአርክቲክ ማኅተሞች ውስጥ የሚገኙት የ maxilloturbinates ውስብስብ አወቃቀር በተለይ በአርክቲክ ውስጥ ሕይወት እንዲኖር ለማድረግ እንደተፈጠረ ተናግረዋል ። የዚህ ጥናት ግኝቶች የአርክቲክ የዱር አራዊትን አስደናቂ የመቋቋም እና የመላመድ ችሎታ ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል።