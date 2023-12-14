የአርክቲክ ማህተሞች ልዩ የአፍንጫ አጥንቶች በሙቀት ማቆየት ላይ እገዛ

ማጠቃለያ፡ በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት ባደረጉት ጥናት የአርክቲክ ማህተሞች በጣም የተወሳሰቡ የአፍንጫ አጥንቶች አሏቸው፤ ይህም ቀዝቃዛ የአየር ጠባይ ባለው የአየር ጠባይ ውስጥ ያለውን ሙቀት እንዲይዝ ይረዳቸዋል። ማክሲሎቱርቢኔትስ በመባል የሚታወቀው ውስብስብ ማዝ መሰል መዋቅር ማህተሞቹ የሚተነፍሱትን አየር እንዲሞቁ እና እንዲራቡ ያስችላቸዋል, ይህም ሙቀትን እና እርጥበት እንዳይቀንስ ይከላከላል. በጢም በተሸፈነው ማህተም እና በሜዲትራኒያን መነኩሴ ማህተም መካከል ያለው ንፅፅር እንደሚያሳየው የቀድሞዎቹ የአፍንጫ አጥንቶች ጥቅጥቅ ያሉ እና ውስብስብ በመሆናቸው ሙቀትን እና እርጥበትን በብቃት እንዲይዝ ያስችለዋል ።
በበረዶ ሙቀት ውስጥ የመቆየት ችሎታቸው የሚታወቁት የአርክቲክ ማህተሞች ቅዝቃዜን ለመቋቋም ልዩ ፊዚዮሎጂያዊ መላመድ ፈጥረዋል። እነዚህ ማኅተሞች ጥቅልሎች ወይም የዛፍ ቅርንጫፎች የሚመስሉ ውስብስብ መዋቅር ያላቸው maxilloturbinates የሚባሉት የአፍንጫ አጥንቶች አሏቸው። እነዚህ ውስብስብ ቅርጽ ያላቸው አጥንቶች አየር እንዲሞቁ እና እንዲራቡ ይረዳሉ, ይህም ማህተሞች የሚተነፍሱትን አየር በማሞቅ ዋጋ ያለው ሙቀት እና እርጥበት እንዳይጠፋ ይከላከላል.
የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች በተለምዶ በአርክቲክ እና በሜዲትራኒያን መነኩሴ ማኅተም የሚገኘውን የጢም ማኅተም የአፍንጫ አጥንቶችን በማወዳደር ጥናት አካሂደዋል። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የጢም ማህተም የአፍንጫ አጥንቶች ቀደም ሲል ከታዩት ሁሉ የበለጠ ጥቅጥቅ ያሉ እና ውስብስብ ናቸው።
የሙቀት እና የእርጥበት ማቆየት ቅልጥፍናን ለመገምገም ተመራማሪዎቹ የኮምፒተር ሞዴሎችን ተጠቅመው የማኅተሞቹን አፈጻጸም በ -30°C (-22°F) እና 10°C (50°F) ለመተንተን። መረጃው እንደሚያሳየው የሜዲትራኒያን መነኩሴ ማኅተም ብዙም ውስብስብ ባልሆነ የአፍንጫ አጥንቶች ተለይቶ የሚታወቀው የሙቀት መጠን 1.45 እጥፍ የሚበልጥ ሙቀት እና 3.5 እጥፍ የሚበልጥ ውሃ በጢም ማኅተም -30 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ አጥቷል። በተመሳሳይም በ 10 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ውስጥ የመነኮሱ ማህተም ከአርክቲክ አቻው 1.5 እጥፍ የበለጠ ሙቀትን እና እርጥበት አጥቷል.
በአርክቲክ ማህተሞች ውስጥ የእነዚህ በጣም የተወሳሰበ የአፍንጫ አጥንቶች ዝግመተ ለውጥ በተለይ ከቀዝቃዛ እና ደረቅ አካባቢዎች ጋር የተጣጣመ የመላመድ ዋና ምሳሌ ነው። የ maxilloturbinates ልዩ መዋቅር ለበለጠ የገጽታ ስፋት እና, ስለዚህ, ሙቀትን እና እርጥበትን በመጠበቅ ረገድ የተሻሻለ ቅልጥፍና እንዲኖር ያስችላል. የኖርዌይ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ሲኒ ኬጄልስትሩፕ ይህ ውስብስብ የአፍንጫ አወቃቀር ማህተሞች በአርክቲክ መኖሪያቸው ውስጥ ለመኖር ወሳኝ መሆኑን ገልፀዋል ።
በማጠቃለያው ፣ ጢም ያለው ማህተም ልዩ የተወሳሰበ የአፍንጫ አጥንቶች መገኘቱ የአርክቲክ የዱር አራዊትን አስደናቂ መላመድ ላይ ብርሃን ይፈጥራል። እነዚህን ማላመጃዎች መረዳታችን እንስሳት በአስቸጋሪ አካባቢዎች እንዴት እንደሚበቅሉ እና ለወደፊቱ ቀዝቃዛ ሙቀትን ለመቋቋም የታለመ የሰው ልጅ እድገት ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል.