ጒኑንግ ፓዳንግ፡ በእርግጥ ቅድመ ታሪክ ያለው ፒራሚድ ነው?

በአርኪኦሎጂካል ፕሮስፔክሽን የታተመ አወዛጋቢ ጥናት በኢንዶኔዥያ በጉኑንግ ፓዳንግ ሳይት የቅድመ ታሪክ ፒራሚድ አሳማኝ ማስረጃ ማግኘቱን ተናግሯል፤ ይህም ከዛሬ 27,000 ዓመታት በፊት ነው። የጥናቱ አዘጋጆች የተደበቁ ክፍሎችን እና አወቃቀሮችን ለማጋለጥ ወደ ምድር የሚገቡ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመዋል፣ እነዚህም ውስብስብ እና የተራቀቀ ሜጋሊቲክ ቦታ መኖሩን ያመለክታሉ። ይሁን እንጂ የሳይንስ ማህበረሰብ በእነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች ትክክለኛነት ላይ ተከፋፍሏል, እና ወረቀቱ አሁን በምርመራ ላይ ነው.
ከካርዲፍ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው አርኪኦሎጂስት ፍሊንት ዲብል በጸሐፊዎቹ ስለተወሰዱት መደምደሚያ ሥጋቶችን አስነስቷል። በመሬት ውስጥ የሚገቡ ቴክኖሎጂዎች የሰውን ወይም የሆሚኒን ጥበቦችን በትክክል ያሳያሉ ወይንስ የተጠረጠሩት ክፍሎች እና አወቃቀሮች በሺዎች ለሚቆጠሩ አመታት ውስጥ በድንጋዮች እንቅስቃሴ እና የአየር ሁኔታ የተፈጠሩ ተፈጥሯዊ ቅርጾች መሆናቸውን ይጠይቃል.
በተጨማሪም ፣ በታቀደው ጊዜ ውስጥ በቦታው ላይ የሰዎች እንቅስቃሴ ቀጥተኛ ማስረጃ አለመኖሩን በተመለከተ ጥርጣሬዎች አሉ። እንደ ከሰል ወይም የአጥንት ቁርጥራጭ ያሉ ግኝቶች ሳይገኙ ከ27,000 ዓመታት በፊት በዚያ አካባቢ ሰፊ ሰፈራ ይገኝ ነበር ብሎ ለማመን ምንም ምክንያት የለም። የፒራሚድ አወቃቀሮችን የመገንባት ችሎታ ያላቸው በጣም የታወቁ ውስብስብ ማህበረሰቦች 9,000 ዓመታት ብቻ ያስቆጠሩ እና በዘመናዊቷ ቱርክ ውስጥ ይገኛሉ።
ተቺዎች ቅድመ ታሪክ ነው የተባለው ፒራሚድ ስለ ጥንታዊ ሥልጣኔዎች ያለንን ግንዛቤ እንደገና ይጽፋል ብቻ ሳይሆን በፓሊዮሊቲክ ዘመን የነበረውን የሰው ልጅ የዕድገት የጊዜ ሰሌዳንም ይሞግታል። የጉኑንግ ፓዳንግ ሳይት በእርግጥ በሰው የተሰሩ ክፍሎች እና ክፍሎች ከያዘ በሺህ ለሚቆጠሩ አመታት የዓለማችን እጅግ ጥንታዊው ፒራሚድ ብቻ ሳይሆን ቀደምት የድንጋይ ግንብ ጥቅም ላይ እንደዋለ የሚያሳይ ማስረጃም ይሰጣል።
በአርኪኦሎጂ ማህበረሰብ ውስጥ ክርክሮች ሲቀጥሉ, የጋዜጣው አሳታሚ የይገባኛል ጥያቄዎችን በተመለከተ ምርመራ ጀምሯል. ይህ ምርመራ ስለ ጉኑንግ ፓዳንግ ቦታ ትክክለኛነት እና አስፈላጊነት ተጨማሪ ብርሃን ሊፈጥር ይችላል። ተጨባጭ ማስረጃ እና መግባባት ላይ እስኪደረስ ድረስ የጉኑንግ ፓዳንግ ቅድመ ታሪክ ፒራሚድ ደረጃ ከፍተኛ የትምህርት ክርክር ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ ይቆያል።