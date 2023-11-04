የአዲሱ AirPods Pro እና Apple Watch Ultra አስማትን በማግኘት ላይ

በቅርቡ ወደ የአካል ብቃት እና ጤና አለም ዘልቄ ገብቻለሁ፣ እና ልንገራችሁ፣ ይህ ዓይንን የሚከፍት ተሞክሮ ነው። ስኒከርን እያሰርኩ እና ለእለት ተእለት የእግር ጉዞዬ አስፋልት ስመታ፣ ከአዲሱ ኤርፖድስ ፕሮ ጋር እጀምራለሁ፣ ይህም ያለችግር የእለት ተእለት ህይወቴ ዋና አካል ሆኗል። እና በእጄ አንጓ ላይ፣ የ Apple Watch Ultra ሁለተኛ ድግግሞሹን በኩራት እጫወታለሁ ፣ አቅሙን በጉጉት።
እነዚህን የቴክኖሎጂ መግብሮች በአካል ብቃት ስልቴ ውስጥ ካካተትኩ በኋላ ካስተዋልኳቸው በጣም አስፈላጊ ለውጦች አንዱ በእረፍት የልብ ምት ላይ ያለው አዎንታዊ ተጽእኖ ነው። በተከታታይ የእግር ጉዞ ክፍለ ጊዜዎች፣ የማረፍ የልብ ምቴ ቀስ በቀስ እየቀነሰ መጥቷል፣ ይህም የልብና የደም ቧንቧ የአካል ብቃት መሻሻልን ያሳያል። የAirPods Pro ከአካባቢዬ ጋር እንድገናኝ እያደረጉኝ በምወዳቸው ዜማዎች እያጠመቁኝ ለእግዜር ትክክለኛውን የድምፅ ትራክ ያቀርባል። የጆሮ ማዳመጫዎቹ በጥበብ ድምፃቸውን አስተካክለው፣ በተጨናነቁ ጣቢያዎች ውስጥ ሳልፍ ጠቃሚ ማስታወቂያዎችን እንዳውቅ አስችሎኛል።
ከዚህም በላይ የ Apple Watch Ultra በማይታመን ሁኔታ ጠቃሚ ጓደኛ መሆኑን አረጋግጧል. የውጪ የእግር ጉዞዎቼን በትክክል የማወቅ እና ፍጥነቴን የመከታተል ችሎታው የስልጠና ክፍለ ጊዜዎቼን እንዳሳድግ እና የ5ኬ ሩጫን ለማጠናቀቅ ግቤ ላይ እንድተጋ ረድቶኛል። እና ለአዲሱ አፕል Watch Ultra ልዩ ባህሪ የሆነውን የDouble Tap የእጅ ምልክትን ምቾት አንርሳ። ገና እየተላመድኩ እያለ፣ ወደፊት በእግር ጉዞ ጀብዱዎች ውስጥ በጣም ጠቃሚ እንደሚሆን እገምታለሁ።
ግን ስለ እውነተኛው ጨዋታ ለዋጭ - ስለ AirPods Pro እንነጋገር። እነሱ የበለጠ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ምቹ ሁኔታን የሚያቀርቡ ብቻ ሳይሆን የድምፅ ጥራት ከቀደምት ስሪቶች ጋር ሲነፃፀር በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሏል። ሙዚቃው በተሻሻለ ግልጽነት እና ፍቺ ህያው ሆኖ ይመጣል፣ ይህም እያንዳንዱን የማዳመጥ ልምድ በእውነት ልዩ ያደርገዋል። እና የዩኤስቢ-ሲ ወደብ ማካተት የወደፊት ተኳሃኝነትን ያረጋግጣል እና ለቴክኖሎጂ አድናቂዎች ብልጥ ኢንቨስትመንት ያደርገዋል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡- አዲሱ ኤርፖድስ ፕሮ ከመጀመሪያው ኤርፖድስ ማሻሻል ተገቢ ነውን?
መ: በፍፁም! ኤርፖድስ ፕሮ በተመጣጣኝ ብቃት፣ በድምፅ ጥራት እና በአጠቃላይ ልምድ የሚታይ ማሻሻያ ያቀርባል። ቀናተኛ የሙዚቃ አፍቃሪ ከሆንክ ጠቃሚ ኢንቨስትመንት ነው።
ጥ፡ የቀደመውን የመብረቅ ድግግሞሽ ካለኝ ወደ Apple Watch Ultra 2 ማሻሻል አለብኝ?
መ: Apple Watch Ultra 2 ብዙ ማሻሻያዎችን ቢይዝም፣ አሁን ባለው ስሪትዎ ረክተው ከሆነ፣ አስቸኳይ ማሻሻል ላይኖር ይችላል። ነገር ግን፣ የአካል ብቃት አድናቂ ወይም ጀብዱ ፈላጊ ከሆኑ፣ የተሻሻሉ ባህሪያት ስልጠናዎን እና አፈጻጸምዎን በእጅጉ ሊጠቅሙ ይችላሉ።
በማጠቃለያው የAirPods Pro እና Apple Watch Ultra ጥምረት የአካል ብቃት ጉዞዬን ቀይሮታል። እነዚህ አዳዲስ መሳሪያዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ክፍለ ጊዜዎችን ከማሳደጉም በላይ ስለ አጠቃላይ ጤንነቴ እና ደህንነቴ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። የአካል ብቃት አድናቂም ሆንክ የቴክኖሎጂ አፍቃሪ፣ እነዚህ አስደናቂ መግብሮች በእርግጠኝነት ሊታሰብባቸው የሚገቡ ናቸው።
(ምንጭ፡ ኤን/ኤ)