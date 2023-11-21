አዲስ የስትራቴጂካዊ ግንኙነቶች SVP የNBCUniversal ሚዲያ ቡድንን ተቀላቅሏል።

NBCUniversal's Media Group በቅርቡ በርናዴት ሲምፓኦ የስትራቴጂክ ኮሙኒኬሽን ከፍተኛ ምክትል ፕሬዝዳንት መጨመሩን አስታውቋል። በአፕል እና በኤኤምሲ የቀድሞ የ PR ስራ አስፈፃሚ የሆነችው ሲምፓኦ በአዲሱ ሚናዋ በዥረት አቅራቢው ፒኮክ ላይ ትኩረት ትሰጣለች። የእርሷ ሹመት NBCUniversal በመዝናኛ እና በቀጥታ ወደ ሸማች ክፍሎች ባሉ የተለያዩ የንግድ ምልክቶች መካከል ያለውን የግንኙነት ጥረቱን ለማጠናከር ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
ሲምፓኦ በኢንዱስትሪ መሪ ኩባንያዎች ውስጥ ቁልፍ ሚናዎችን በመጫወት ወደ አዲሱ ቦታዋ ብዙ ልምድ ታመጣለች። በአፕል ውስጥ ለ Apple TV መተግበሪያ እና ለኩባንያው የቪዲዮ እና የስፖርት ንግዶች ዓለም አቀፍ የህዝብ ግንኙነት እና ግንኙነቶችን መርታለች። በአፕል ውስጥ በነበረችበት ጊዜ፣ ሲምፓኦ እንደ አፕል ቲቪ+ መጀመር እና እንደ ሜጀር ሊግ እግር ኳስ ኤምኤልኤስ ሲዝን ማለፊያ ያሉ የዥረት አገልግሎቶችን የመሳሰሉ ዋና ዋና ተነሳሽነቶችን ተቆጣጠረች።
አፕልን ከመቀላቀሉ በፊት ሲምፓኦ በኤኤምሲ ኔትወርክ የኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ አገልግሏል። በ Viacom የነበራት ቆይታ አስር አመታትን ያስቆጠረ ሲሆን በአለም አቀፍ ክፍሎች፣ BET Networks እና Viacom ኮርፖሬት ውስጥ በተለያዩ የግንኙነት ሚናዎች ሠርታለች።
የሲምፓኦ ከፍተኛ ፕሮፋይሎችን እና ሽርክናዎችን በማስተዳደር ያለው እውቀት የ NBCUniversal የግንኙነት ስልቶችን እንደሚያጠናክረው ጥርጥር የለውም። በኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ያላት ሰፊ ልምድ፣ በኢንዱስትሪው ውስጥ ካላት ልምድ ጋር ተዳምሮ በአዲሱ የስራ ድርሻዋ ስኬታማ እንድትሆን ያደርጋታል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. በርናዴት ሲምፓኦ በNBCUniversal's Media Group ውስጥ ያለው አዲስ ሚና ምንድነው?
በርናዴት ሲምፓኦ የስትራቴጂካዊ ግንኙነቶች ከፍተኛ ምክትል ፕሬዝዳንት በመሆን የ NBCUniversal ሚዲያ ቡድንን ተቀላቅለዋል። በዚህ ሚና፣ በዋነኛነት በዥረት አቅራቢው ፒኮክ ላይ ታተኩራለች፣ እንዲሁም ከ PR ቡድኖች ጋር በNBCUniversal መዝናኛ እና በቀጥታ ወደ ሸማች ብራንዶች ትሰራለች።
2. በርናዴት ሲምፓዎ ወደ አዲሱ ቦታዋ ምን ልምድ አመጣች?
ሲምፓኦ በሕዝብ ግንኙነት እና በኮሙኒኬሽን ረገድ ሰፊ ልምድ አለው። ለ Apple TV መተግበሪያ እና ለኩባንያው የቪዲዮ እና የስፖርት ንግዶች ዓለም አቀፍ የህዝብ ግንኙነት ጥረቶችን በመምራት ቀደም ሲል በአፕል ውስጥ ቁልፍ ሚናዎችን ነበራት። ከዚያ በፊት በኤኤምሲ ኔትዎርክ የኮርፖሬት ኮሙዩኒኬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ሆና አገልግላለች እና በቪያኮም ውስጥ በተለያዩ የኮሙኒኬሽን ስራዎች ሰርታለች።
3. የበርናዴት ሲምፓኦ አንዳንድ ታዋቂ ስኬቶች ምንድናቸው?
በሙያዋ ሁሉ፣ Simpao በዋና ጅምር እና ሽርክናዎች ውስጥ ጉልህ ሚና ተጫውታለች። አፕል ላይ፣ አፕል ቲቪ+፣ አፕል ኒውስ+ እና አፕል አንድን አለምአቀፍ ጅምር ተቆጣጠረች። እሷም በ Apple አገልግሎቶች ክፍል ውስጥ ለሚገኙ ሌሎች አካባቢዎች ግንኙነቶችን አስተዳድራለች። የእርሷ ልምድ ከሜጀር ሊግ እግር ኳስ ጋር በመተባበር እና እንደ MLS Season Pass ያሉ የዥረት አገልግሎቶችን ማሳደግን ያካትታል።
4. በNBCUniversal ውስጥ በቅርብ ከሥራ መባረር የተጎዱት ክፍፍሎች ምን ምን ናቸው?
በኖቬምበር መጀመሪያ ላይ NBCUniversal በሶስት ክፍሎች ማለትም ፒኮክ ማርኬቲንግ፣ NBCUniversal Entertainment እና የማስታወቂያ ሽያጮች ከስራ መባረርን አስታውቋል። አብዛኛዎቹ እነዚህ ቅነሳዎች በግምት ከ30 እስከ 40 የሚደርሱ ሰራተኞች በፒኮክ በሲኤምኦ ሻነን ዊሌት ስር እንደገና የማዋቀር አካል ተደርገዋል።