አዲስ የማክቡክ አየር ዋጋ ወደ 999 ዶላር ዝቅ ብሏል፣ በተጨማሪም የባልዱር በር 3 እና ሌሎች ቅናሾች

ማጠቃለያ፡ በእሴቱ እና በአፈፃፀሙ የሚታወቀው MacBook Air 15 ለመሠረታዊ ውቅር አዲስ ዝቅተኛ ዋጋ 999 ዶላር ደርሷል። ላፕቶፑ M2 ቺፕ፣ 256GB SSD እና 8GB RAM አለው። ማክቡክ ፕሮስ ወደ አፕል ኤም 3-ትውልድ ቺፕስ ቢሸጋገርም፣ M2 MacBook Air አሁንም ለዕለታዊ ምርታማነት ይችላል። ከማክቡክ ኤር ስምምነት በተጨማሪ የባልዱር በር 5 የ PlayStation 3 ስሪት በ PlayStation ማከማቻ በ$62.99 ይሸጣል። ተጫዋቾቹ ጨዋታውን በቅናሽ በ$100 የ PlayStation መደብር የስጦታ ካርድ በመግዛት የበለጠ መቆጠብ ይችላሉ። የባልዱር በር 3 በመዞር ላይ የተመሰረተ ውጊያ እና የሚለምደዉ የታሪክ መስመር ያለው በወሳኝነት የተመሰገነ RPG ነው። ሌሎች ቅናሾች ለ PlayStation 5 የኛ የመጨረሻ ክፍል I አካላዊ ስሪት፣ በቅናሽ የተደረገ የ Xbox Game Pass Ultimate አባልነት እና የ Anker 24,000mAh የኃይል ባንክ ቅናሽ ያካትታሉ።
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ታላቅ ድርድር ያስመዘግቡ፡ ማክቡክ አየር ወደ $999 ዝቅ ብሏል፣ በተጨማሪም በባልዱር በር 3 እና ሌሎች ቁጠባዎች ላይ
ለምርታማነት ትልቅ ላፕቶፕ ለመግዛት እያሰቡ ከሆነ፣ MacBook Air 15 በጣም ጥሩ ዋጋ እና አፈጻጸም ያቀርባል። አሁን፣ ለመሠረታዊ ውቅር በአዲሱ ዝቅተኛ ዋጋ $999 የበለጠ ተመጣጣኝ ነው። ይህ ላፕቶፕ ከኤም 2 ቺፕ፣ 256GB ኤስኤስዲ እና 8ጂቢ ራም ጋር የተገጠመለት ይህ ላፕቶፕ ለዕለት ተዕለት ምርታማነት ከትምህርት ቤት ስራም ሆነ ከስራ ጋር ለተያያዙ ስራዎች ከአቅሙ በላይ ነው።
ማክቡክ ኤር 15 ሁለት Thunderbolt 4/USB-C ወደቦች፣MagSafe ቻርጅ እና የታየ ማሳያ አለው። ምንም እንኳን ትልቅ መጠን ቢኖረውም, በሚገርም ሁኔታ ቀጭን እና ከ 13-ኢንች አቻው ትንሽ ክብደት ያለው ሆኖ ይቆያል. ተጨማሪው የስክሪን ሪል እስቴት ብዙ ስራዎችን ለመስራት ያስችላል።
በተጨማሪም ተጫዋቾች ለ PlayStation 3 በባልዱር በር 5 ላይ ያለውን ቅናሽ ሊጠቀሙ ይችላሉ። የአመቱ ምርጥ ጨዋታን በጨዋታ ሽልማቶች ያሸነፈው ጨዋታ አሁን በ PlayStation ማከማቻ በ$62.99 በፒሲ ላይ ካለው መደበኛ ዋጋ ጋር ሊዛመድ ይችላል። በእንፋሎት በኩል. የባልዱር በር 3 በተለዋዋጭ ውጊያ እና መሳጭ፣ ተለዋዋጭ ታሪክ ያለው ሰፊ RPG ተሞክሮ ያቀርባል።
ለበለጠ ቁጠባ ጨዋታውን በቅናሽ በ$100 PlayStation መደብር የስጦታ ካርድ ከEneba መግዛት ያስቡበት፣ በ$87.99 በ XmasPSN ኮድ እስከ ዲሴምበር 27 ድረስ ይገኛል።
ሌሎች ቅናሾች የ5 ኢንች ማክቡክ ፕሮጄክትን እንኳን መሙላት የሚችል የኛ የመጨረሻ ክፍል 16 አካላዊ ስሪት፣ የሶስት ወር Xbox Game Pass Ultimate አባልነት ለ Xbox ተጠቃሚዎች እና በቅናሽ የተደረገ አንከር ፓወር ባንክ ያካትታሉ።
ከፍተኛ ጥራት ባላቸው የቴክኖሎጂ ምርቶች እና ጨዋታዎች ላይ ገንዘብ ለመቆጠብ እነዚህን ስምምነቶች ይጠቀሙ።