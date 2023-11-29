አፕል ግሎባል ፈንድ በእያንዳንዱ የአፕል ክፍያ ግዢ ይደግፋል

አፕል በታዳጊ ሀገራት እንደ ኤች አይ ቪ/ኤድስ፣ ሳንባ ነቀርሳ እና ወባን የመሳሰሉ በሽታዎችን ለሚዋጋው ለግሎባል ፈንድ ህይወት አድን ድርጅት የሚያደርገውን የረጅም ጊዜ ድጋፍ ቀጥሏል። ከኖቬምበር 28 እስከ ዲሴምበር 8፣ አፕል በአፕል ክፍያ በአፕል ዶትኮም፣ በአፕል ስቶር መተግበሪያ ወይም በአፕል ስቶር በአለም አቀፍ ደረጃ ለሚደረገው እያንዳንዱ ግዢ 1 ዶላር ለግሎባል ፈንድ ለመስጠት ቃል ገብቷል። ይህ ተነሳሽነት አፕል ህይወትን የሚያድኑ ወሳኝ የጤና ፕሮግራሞችን የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
አፕል ከግሎባል ፈንድ ጋር በመተባበር እነዚህን ገዳይ በሽታዎች ለመከላከል በሚደረገው ትግል ከፍተኛ አስተዋፅኦ ማድረግ ችሏል። ባለፉት 17 ዓመታት ውስጥ፣ አፕል የአይፎን እና የአፕል ዎች ባንዶችን ጨምሮ የተለያዩ (PRODUCT) RED ምርቶችን በሚያቀርቡበት (RED) ዘመቻቸው ለግሎባል ፈንድ ድጋፍ አድርጓል። የእነዚህ ምርቶች ሽያጭ የተወሰነው ክፍል በቀጥታ ወደ ግሎባል ፈንድ ስለሚሄድ ወሳኝ ስራቸውን እንዲያከናውኑ ያስችላቸዋል።
በታህሳስ 1 ቀን የሚከበረው የዓለም የኤድስ ቀን ለአፕል ልዩ ጠቀሜታ አለው። በየአመቱ አፕል የግሎባል ፈንድ ጥረቶችን ለመደገፍ እና ግንዛቤን ለማሳደግ ከRED ጋር የተያያዙ ተነሳሽነቶችን እና ዝግጅቶችን ያስታውቃል። በዚህ አመት የተለየ አይደለም, እና አፕል ይህን አስፈላጊ ቀን ለማክበር አስደሳች ማስታወቂያዎችን እና አዳዲስ ተነሳሽነትዎችን እንደሚያስተዋውቅ ይጠበቃል.
አፕል በአፕል ክፍያ ተነሳሽነት የሚሰጠው ልገሳ ከፍተኛው 1 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው። ነገር ግን፣ በ Apple Pay ከፍተኛ ተወዳጅነት እና ለግዢ ከሚገኙት ሰፊ ምርቶች ጋር፣ ይህ ግብ በፍጥነት ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። አፕል ደንበኞቻቸውን በአፕል ክፍያ እንዲገዙ በማበረታታት እንከን የለሽ የክፍያ ልምድን ብቻ ሳይሆን ግለሰቦች ለአለም አቀፍ የጤና ፕሮግራሞች አስተዋፅዖ እንዲያደርጉ እድል ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡ ግሎባል ፈንድ ምንድን ነው?
መልስ፡- ግሎባል ፈንድ በታዳጊ ሀገራት እንደ ኤችአይቪ/ኤድስ፣ሳንባ ነቀርሳ እና ወባን የመሳሰሉ በሽታዎችን የሚዋጋ ድርጅት ነው።
ጥ፡ አፕል ግሎባል ፈንድ እንዴት ነው የደገፈው?
መ፡ አፕል በ (RED) ዘመቻቸው፣ (PRODUCT) RED ምርቶችን በማቅረብ እና ከገቢው የተወሰነውን በመለገስ የግሎባል ፈንድ የረጅም ጊዜ አጋር ነው።
ጥ፡ ደንበኞች በአፕል በኩል ለግሎባል ፈንድ እንዴት ማበርከት ይችላሉ?
መ፡ ደንበኞች በአፕል ክፍያ በአፕል ዶትኮም፣ በአፕል ስቶር መተግበሪያ ወይም በአለምአቀፍ አፕል ስቶር በኖቬምበር 28 እና ታህሳስ 8 መካከል ግዢ በመፈጸም ለግሎባል ፈንድ ማዋጣት ይችላሉ። አፕል ለእያንዳንዱ ብቁ ግዢ 1 ዶላር ይለግሳል።
ጥ፡ አፕል ምን ያህል እየለገሰ ነው?
መ: አፕል በአፕል ክፍያ ተነሳሽነት የሚሰጠው ልገሳ ከፍተኛው 1 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው።
ጥ፡ የአለም የኤድስ ቀን ለአፕል ጠቃሚ የሆነው ለምንድነው?
መ፡ አፕል በአለም ኤድስ ቀን ከቀይ ጋር የተገናኙ ተነሳሽነቶችን እና ዝግጅቶችን ለግሎባል ፈንድ ግንዛቤን ለማሳደግ በተለምዶ (PRODUCT) ያስታውቃል።