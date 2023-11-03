አፕል የM3 ቤተሰቡን በፒሲ-ተኮር ቺፕስ ፈጠራዎች ያሰፋዋል።

አፕል የ TSMC N17 (3nm-class) የሂደት ቴክኖሎጂን ለመጠቀም የመጀመሪያ የሆነውን ኃይለኛውን A3 ፕሮሰሰር በማስተዋወቅ በቅርቡ በቴክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ማዕበሎችን ፈጠረ። በዚህ ግስጋሴ ላይ በመገንባት ኩባንያው የኤም 3 ቤተሰብ ፒሲ ተኮር ቺፖችን ለዴስክቶፕ እና ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች በማስተዋወቅ የ N3 አሰላለፉን የበለጠ አስፍቷል። ይህ እርምጃ አፕል የቺፕ ዲዛይን እና የአፈፃፀም ድንበሮችን ለመግፋት ያለውን ቀጣይ ቁርጠኝነት ያሳያል።
የM3 ቤተሰብ የተለያዩ የኮምፒውተር ፍላጎቶችን የሚያሟሉ ሶስት በጣም ውስብስብ ሲፒዩዎችን ያቀፈ ነው። የመግቢያ ደረጃ እና ዋና ዋና ዴስክቶፖች፣ ላፕቶፖች እና ከፍተኛ ደረጃ ታብሌቶች የሚቀርቡት በ25-ቢሊየን-ትራንዚስተር M3 ነው። ኤም 3 ፕሮ፣ በ 37 ቢሊዮን ትራንዚስተሮች፣ የአፈጻጸም-ዋና ማሽኖችን ኢላማ አድርጓል። በመጨረሻም፣ ኤም 3 ማክስ፣ አስደናቂ 92 ቢሊዮን ትራንዚስተሮች፣ ዓላማው ከፍተኛ ደረጃ ያላቸውን ላፕቶፖች እና የመግቢያ ደረጃ መሥሪያ ቤቶችን ነው። እያንዳንዱ ቺፕ ከዕለት ተዕለት ኮምፒዩተር እስከ ሙያዊ ኮድ ማድረግ፣ ከባድ የምህንድስና ማስመሰያዎች እና የቪዲዮ ፕሮዳክሽን ሰፊ ስራዎችን ለመፍታት በጥንቃቄ የተነደፈ ነው።
እነዚህን የተራቀቁ ፕሮሰሰሮች ለማሳካት አፕል ለኤም 1 ተከታታይ ዲዛይንና ምርት ብቻ 3 ቢሊዮን ዶላር ማፍሰሱን ተዘግቧል። እንደ ተንታኙ ጄይ ጎልድበርግ ከዲጂት እስከ ዶላር፣ ይህን የመሰለ ትልቅ የልማት ጥረት ለማድረግ የፋይናንስ አቅም ያላቸው ኩባንያዎች በጣም ጥቂት ናቸው። አፕል መቁረጫ-ጫፍ ቺፖችን ለመፍጠር ያደረገው ቁርጠኝነት በእያንዳንዱ M3 ቺፕ ውስጥ ባሉ ትራንዚስተሮች ብዛት ይታያል፣ ኤም 3 ማክስ በአሁኑ ጊዜ እጅግ በጣም የተወሳሰበ ነጠላ-ዳይ ፕሮሰሰር የሚል ርዕስ አለው።
አፕል የ TSMC's N3 የማምረት ሂደትን ለኤም 3 ቤተሰቡ ለመጠቀም መወሰኑ የኩባንያውን ኢኮኖሚያዊ ብቃት ለማረጋገጥ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ይህ ቴክኖሎጂ በአንፃራዊነት አዲስ ቢሆንም፣ አፕል በአንድ ባለ 415-ሚ.ሜ ዋይፋር እስከ 3 M300 ሟቾችን ሊያሟላ ስለሚችል ፍሬያማ የሆነ ይመስላል። ይህ የሚያመለክተው ከኤ.ዲ.ዲ ፊኒክስ ጋር ሲነጻጸር 146 ሚሜ ² አካባቢ ያለው ትንሽ የሞት መጠን ነው፣ ይህም የመሞት መጠን 178 ሚሜ²። ትናንሽ ቺፖችን ለማምረት, ምርትን በመጨመር እና ወጪዎችን በመቀነስ በአጠቃላይ ለማምረት ቀላል ናቸው.
M3-series SoCsን ጨምሮ በሲሊኮን ልማት ላይ ያለው ከፍተኛ ኢንቬስትመንት አፕል እንደዚህ ያሉ ታላቅ ፕሮጀክቶችን ማከናወን ከሚችሉ ጥቂት ኩባንያዎች ውስጥ አንዱ መሆኑን ያረጋግጣል። የዚህ ጥረት ልኬት ከኩባንያው የአይ.ፒ. የውስጥ ልማት ጋር ተደምሮ አፕል ለፈጠራ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። የM3 ቤተሰብ በአርም መመሪያ ስብስብ አርክቴክቸር ላይ ተመስርተው ብጁ አጠቃላይ-ዓላማ ኮርሶችን ብቻ ሳይሆን በሃርድዌር የተፋጠነ የጨረር ፍለጋ እና የሜሽ ሼዶችን፣ አዲስ AI NPU እና አዲስ የመልቲሚዲያ ሞተርን የሚደግፍ አዲስ የጂፒዩ አርክቴክቸር አስተዋውቋል።
በአጠቃላይ፣ አፕል የኤም 3 ቤተሰቡን ማስፋፋቱ በፒሲ ተኮር መሳሪያዎች ውስጥ ያለውን የቺፕ አፈጻጸም ወሰን ይገፋል። የኩባንያው ከፍተኛ የኢንቨስትመንት እና የውስጥ ልማት ጥረቶች በቺፕ ዲዛይን እና በቴክኖሎጂ ፈጠራ ውስጥ እንደ መሪ ቦታውን ያጠናክራሉ ።
በየጥ
ጥ፡ የ M3 ቺፕስ ቤተሰብ ምንድነው?
መ፡ የኤም 3 ቤተሰብ በአፕል ለዴስክቶፕ እና ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች የተሰሩ ተከታታይ ፒሲ ተኮር ቺፖች ነው። የተለያዩ የኮምፒውተር ፍላጎቶችን የሚያሟሉ ሶስት በጣም ውስብስብ ሲፒዩዎችን ያካትታል።
ጥ፡ የM3 ቤተሰብን የሚለየው ምንድን ነው?
መ: የ M3 ቤተሰብ በከፍተኛ ዲዛይን እና የአፈፃፀም ችሎታዎች ጎልቶ ይታያል። እያንዳንዱ ቺፕ ከዕለት ተዕለት ኮምፒዩተር እስከ ሙያዊ ኮድ ማድረግ፣ ከባድ የምህንድስና ማስመሰያዎች እና የቪዲዮ ፕሮዳክሽን ሰፊ ስራዎችን ለመፍታት በጥንቃቄ የተነደፈ ነው።
ጥ፡ የ TSMC N3 ፈጠራ ሂደት ምንድነው?
መ: የ TSMC N3 የማምረት ሂደት ሴሚኮንዳክተር ቺፖችን ለማምረት የሚያገለግል ቴክኖሎጂ ነው። ይህ ሂደት የተሻሻለ ኢኮኖሚያዊ ቅልጥፍናን ያቀርባል እና ትናንሽ እና የበለጠ ኃይለኛ ቺፖችን ለማምረት ያስችላል።
ጥ፡ የM3 ቤተሰብ ከ AMD ፎኒክስ ጋር እንዴት ይወዳደራል?
መ፡ የኤም 3 ቤተሰብ የተለያዩ የትራንዚስተሮች ቁጥሮች አሉት፣ ኤም 3 ማክስ በአሁኑ ጊዜ በጣም ውስብስብ ባለ ነጠላ-ዳይ ፕሮሰሰር ርዕስ እየጠየቀ ነው። አነስተኛ መጠን ያለው የM3 ቺፖችን ከ AMD's ፎኒክስ ጋር ሲወዳደር ሊኖሩ የሚችሉ የወጪ ጥቅሞችን ይጠቁማል።
ጥ: አፕል እንደዚህ ያሉ የልማት ጥረቶችን በልዩ ሁኔታ ማከናወን የሚችለው ለምንድነው?
መ፡ አፕል በሲሊኮን ልማት ላይ ያለው ከፍተኛ ኢንቨስትመንት እና የአእምሯዊ ንብረት (IP) ውስጣዊ እድገቱ የኩባንያውን ኢኮኖሚያዊ አቅም እና ለፈጠራ ያለውን ቁርጠኝነት ያጎላል። ይህ አፕል እንደ M3 የቺፕስ ቤተሰብ ልማት ያሉ ታላላቅ ፕሮጀክቶችን እንዲያከናውን ያስችለዋል።