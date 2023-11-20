የቀድሞ የአፕል ስራ አስፈፃሚ በርናዴት ሲምፓኦ ስትራቴጂካዊ ግንኙነቶችን ለመንዳት NBCUniversalን ተቀላቅሏል።

NBCUniversal የስትራቴጂካዊ ግንኙነቶች ከፍተኛ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው እንዲያገለግሉ በ Apple ውስጥ የቀድሞ የህዝብ ግንኙነት እና ኮሙኒኬሽን ሥራ አስፈፃሚ የነበሩትን በርናዴት ሲምፓኦን መርጠዋል። በቴክኖሎጂ ኢንደስትሪ ውስጥ የተረጋገጠ ልምድ ያለው ሲምፓኦ በኒውዮርክ የተመሰረተ ሲሆን ከስልታዊ የግንኙነት ቡድን ጋር ለNBCUniversal መዝናኛ እና በቀጥታ ወደ ሸማች ፖርትፎሊዮ በቅርበት ይሰራል።
የሲምፓኦ ዋና ትኩረት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከፍተኛ ትኩረትን ባገኘዉ የNBCUniversal የዥረት አገልግሎት ላይ በፒኮክ ላይ ይሆናል። ከፒኮክ በተጨማሪ፣ NBC፣ Bravo፣ E!፣ Oxygen True Crime፣ SYFY፣ Universal Kids እና USA Networkን ጨምሮ በተለያዩ አውታረ መረቦች ላይ የሚደረጉ ተነሳሽነቶችን ለመደገፍ እውቀቷን ትሰጣለች።
በ NBCUniversal Media Group የስትራቴጂክ ኮሙኒኬሽን ስራ አስፈፃሚ ምክትል ፕሬዝዳንት አሊሰን ራውሊንግ የሲምፓኦ ቀጥተኛ ተቆጣጣሪ ይሆናል። Rawlings የሲምፓኦን ሰፊ ልምድ እና ውጤታማ የግንኙነት ስልቶችን የመንዳት ችሎታዋን በማሳየት ለአዲሱ ቡድን መቀላቀል ያለውን ጉጉት ትገልፃለች።
NBCUniversalን ከመቀላቀሉ በፊት ሲምፓኦ በታዋቂ የሚዲያ ኩባንያዎች ውስጥ ቁልፍ ቦታዎችን ይዞ ነበር። በአፕል ውስጥ ለ Apple TV መተግበሪያ እና ለኩባንያው የቪዲዮ እና የስፖርት ንግዶች የአለም አቀፍ የህዝብ ግንኙነት እና የግንኙነት ቡድን መርታለች። ኃላፊነቷ እንደ ሜጀር ሊግ እግር ኳስ እና የኤምኤልኤስ ሲዝን ማለፊያ ዥረት አገልግሎት ያሉ ሽርክናዎችን ከማስተዳደር እስከ አፕል ቲቪ+፣ አፕል ኒውስ+ እና አፕል ዋን ጅምር ድረስ ያለውን ክትትል እስከመቆጣጠር ድረስ ሃላፊነቷ ነበሩ።
የሲምፓኦ ስራ በAMC Networks እና Viacom ውስጥ ያሉትን ሚናዎች ያካትታል፣ እሷም ለተለያዩ ክፍሎች የግንኙነት ስልቶችን አዘጋጅታ ተግባራዊ ያደረገችበት፣ አለምአቀፍ ዲቪዚዮን፣ BET Networks እና Viacom ኮርፖሬትን ጨምሮ።
ሲምፓኦን ወደ መርከቡ በማምጣት፣ NBCUniversal ስልታዊ የግንኙነት ጥረቶቹን ለማጠናከር እና በተወዳዳሪ የዥረት ገጽታ ላይ መገኘቱን የበለጠ ለማሳደግ ያለመ ነው። በቴክኖሎጂ እና በመገናኛ ብዙሃን ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ባላት ሰፊ ልምድ፣ ሲምፓኦ ለNBCUniversal መዝናኛ እና በቀጥታ ለሸማች አቅርቦቶች ቀጣይነት ያለው ስኬት አስተዋፅዖ ለማድረግ ጥሩ አቋም ላይ ነች።
በየጥ
1. በርናዴት ሲምፓኦ በNBCUniversal ውስጥ ያለው አዲስ ሚና ምንድን ነው?
በርናዴት ሲምፓኦ በ NBCUniversal ውስጥ የስትራቴጂካዊ ግንኙነቶች ከፍተኛ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ተሹመዋል።
2. የሲምፓኦ ዋና ትኩረት ምን ይሆናል?
ሲምፓኦ በዋነኝነት የሚያተኩረው በፒኮክ፣ በNBCUniversal የዥረት አገልግሎት ላይ ሲሆን እንዲሁም በNBCUniversal ጃንጥላ ስር ባሉ ሌሎች አውታረ መረቦች ላይ ጅምርን ይደግፋል።
3. ሲምፓኦ በNBCUniversal ላይ ለማን ሪፖርት ያደርጋል?
ሲምፓኦ በ NBCUniversal Media Group ውስጥ የስትራቴጂክ ኮሙኒኬሽን ስራ አስፈፃሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ለአሊሰን ራውሊንግ ሪፖርት ያደርጋል።
4. NBCUniversalን ከመቀላቀሉ በፊት የሲምፓኦ የቀድሞ ሚናዎች ምን ነበሩ?
NBCUniversalን ከመቀላቀሉ በፊት ሲምፓኦ በ Apple, AMC Networks እና Viacom ውስጥ አስፈፃሚ ቦታዎችን ይዛለች, በሕዝብ ግንኙነት እና ግንኙነት ውስጥ ጠቃሚ ልምድ አግኝታለች.
5. NBCUniversal ከ Simpao እውቀት ተጠቃሚ ለመሆን እንዴት ያቅዳል?
የሲምፓኦን በቴክኖሎጂ እና በመገናኛ ብዙሃን ኢንዱስትሪዎች ያለውን ሰፊ ዳራ በመጠቀም፣ NBCUniversal ስልታዊ የግንኙነት ጥረቶቹን ለማጠናከር እና ከፍተኛ ውድድር ባለው የዥረት ገበያ ውስጥ ያለውን ቦታ ለማጠናከር ያለመ ነው።