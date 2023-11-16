አፕል የ Hi-Res አሰሳ ካርታ ለላስ ቬጋስ F1 ውድድር ሳምንት ጀመረ

አፕል በቅርቡ በናvigation መተግበሪያ ላይ አዲስ አዲስ ዝመና አውቋል ይህም እጅግ በጣም በሚጠበቀው የፎርሙላ አንድ የውድድር ሳምንት ላስ ቬጋስ ለሚጎበኙ ተጠቃሚዎች ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ዝርዝር መረጃ ይሰጣል። ይህ የቅርብ ጊዜ ማሻሻያ ዓላማው ለአካባቢው ነዋሪዎች እና ቱሪስቶች ልዩ እና መሳጭ የአሰሳ ተሞክሮ ለማቅረብ ነው።
የባህላዊ ምልክቶችን በመተካት አዲሱ የአፕል ካርታ አሁን ግርማ ሞገስ ያለው ፎርሙላ አንድ ጉድጓድ ህንፃን በጉልህ ያሳያል፣ በኩራት በከተማው መሃል እንደ ምሳሌያዊ ምልክት ቆሟል። ይህ መደመር እንደ የአሰሳ መመሪያ ብቻ ሳይሆን በላስ ቬጋስ ለሚካሄደው የF1 ውድድር አስደናቂ ጠቀሜታም ትኩረት ይሰጣል።
ከአስደናቂው የጉድጓድ ሕንፃ በተጨማሪ፣ የተሻሻለው ካርታ ተጠቃሚዎች ያለምንም ጥረት የከተማዋን ደማቅ መስዋዕቶች ማሰስ እና ማግኘት እንደሚችሉ በማረጋገጥ አጠቃላይ የላስ ቬጋስ የመሬት ምልክቶችን ያሳያል። አፕል ላስ ቬጋስ በሚያቀርባቸው የተለያዩ ቦታዎች እና መስህቦች ተጠቃሚዎችን ለመምራት ታዋቂ የመዝናኛ ስብዕና የሆነውን ፔን ጂሌትን በማዋሃድ አንድ እርምጃ ሄዷል። ከታዋቂ ካሲኖዎች እስከ አለም አቀፍ ደረጃ ያላቸው የመመገቢያ ተቋማት፣ ይህ አዲስ የአሰሳ ካርታ አላማው በከተማው ውስጥ ያለውን ጊዜ በአግባቡ ለመጠቀም ለሚፈልግ ማንኛውም ሰው የመጨረሻ ጓደኛ መሆን ነው።
የአፕል በጣም ዝርዝር ካርታ አሁን በቀጥታ ስርጭት ላይ በመሆኑ ደስታው በዝቷል፣ ይህም ጉጉ ተጠቃሚዎች ከF1 የውድድር ሳምንት በፊት መሳጭ ልምዳቸውን እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል። የተደበቁ እንቁዎች ፈላጊም ሆኑ ቱሪስት ተመልካች የሆነውን የላስ ቬጋስ ስትሪፕን ማሰስ የምትፈልጉ፣ ይህ የፈጠራ ማሻሻያ በከተማዋ ውስጥ በምንጓዝበት መንገድ ላይ ለውጥ እንደሚያመጣ ቃል ገብቷል።
አዲሱን እና የተሻሻለውን የአፕል ዳሰሳ ካርታ ለላስ ቬጋስ ይለማመዱ እና በሚመጣው የF1 የውድድር ሳምንት አስደሳች ድባብ ውስጥ እርስዎን የሚጠብቅዎትን የእድሎች አለም ይክፈቱ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. በ Apple's navigation መተግበሪያ ውስጥ ያለው አዲስ ባህሪ ምንድነው?
አፕል ለላስ ቬጋስ የ hi-res navigation ካርታ አስተዋውቋል፣ የፎርሙላ አንድ ጉድጓድ ህንጻ እንደ ታዋቂ ምልክት እና የተለያዩ የከተማ ድምቀቶችን ያሳያል።
2. በላስ ቬጋስ ውስጥ በአዲሱ የአፕል ካርታ ተጠቃሚዎችን እየመራ ያለው ማነው?
ታዋቂው የመዝናኛ ስብዕና ፔን ጂሌት ለከተማው መስህቦች መመሪያ እና ምክሮችን ለመስጠት በካርታው ውስጥ ተዋህዷል።
3. የተዘመነው የአፕል ካርታ ጥቅም ላይ ይውላል?
አዎ፣ የተሻሻለው የአሰሳ ካርታ አሁን በቀጥታ ነው እና ላስ ቬጋስ እና ምልክቶችን ማሰስ ለሚፈልጉ ተጠቃሚዎች ሊደረስበት ይችላል።