አዲስ የአይፎን ዝማኔ፣ iOS 17.2፣ አስደሳች ባህሪያትን ያመጣል

በአይፎን አለም ለመጪው የiOS 17.2 ማሻሻያ ደስታ እያደገ ነው። ይህ ዋና ማሻሻያ የተጠቃሚውን ተሞክሮ ለማሻሻል ብዙ አዳዲስ ባህሪያትን እና ማሻሻያዎችን እንደሚያመጣ ይጠበቃል። በ iOS 17.2 ለአይፎን ተጠቃሚዎች በተዘጋጀው ነገር ውስጥ እንዝለቅ።
በመጀመሪያ ደረጃ፣ የዚህ ማሻሻያ ማድመቂያ የጆርናል መተግበሪያ መግቢያ ነው። ተጠቃሚዎች ስለ ህይወታቸው እንዲጽፉ ለማድረግ የተነደፈ፣ ምስጋናን ለመለማመድ እና አጠቃላይ ደህንነትን ለማሻሻል መድረክን ይሰጣል። እንደ ቀላል የመግቢያ ፈጠራ፣ የታቀዱ ማሳወቂያዎች እና ደህንነቱ የተጠበቀ ምስጠራ ባሉ ባህሪያት ጆርናል እራሱን እንደ የተቀናጀ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የiPhone ተጠቃሚዎችን ይለያል።
ለ iPhone 15 Pro እና iPhone 15 Pro Max፣ የተግባር አዝራር አዲስ ተጨማሪ ያገኛል። ተጠቃሚዎች አሁን በተለያዩ ቋንቋዎች እንከን የለሽ ግንኙነት እንዲኖር የሚያስችል፣ ለመተርጎም ቀጥተኛ አቋራጭ ይኖራቸዋል። ይህ ባህሪ የተለየ መተግበሪያ የመክፈትን አስፈላጊነት ያስወግዳል እና ትርጉምን ያለምንም ጥረት ያደርገዋል።
ለ iPhone 15 Pro እና iPhone 15 Pro Max ሌላው አስደሳች ተጨማሪ አፕል ቪዥን ፕሮ ነው። ተጠቃሚዎች አሁን በ iPhone ላይ እንደ መደበኛ ቀረጻ የሚመስሉ ነገር ግን በ Vision Pro የጆሮ ማዳመጫ ላይ ሲታዩ ወደ 3D የሚቀይሩ የቦታ ቪዲዮዎችን ማንሳት ይችላሉ። ይህ ባህሪ በ3-ል ይዘት ለሚዝናኑ ሰዎች አእምሮን የሚስብ የእይታ ተሞክሮ እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።
የካሜራ አድናቂዎች በ iPhone 15 Pro እና iPhone 15 Pro Max ላይ ለርቀት ነገሮች የሚያተኩረውን የተሻሻለውን የቴሌፎቶ ካሜራ ያደንቃሉ። ይህ ማሻሻያ ይበልጥ ግልጽ እና ጥርት ያሉ ምስሎችን ያረጋግጣል፣ ይህም የእነዚህን መሳሪያዎች ቀድሞውንም አስደናቂ የካሜራ አቅም ያሳድጋል።
መልዕክቶች በ iOS 17.2 አንዳንድ ማሻሻያዎችን ይቀበላሉ። ቀስት ተጠቃሚዎች በንግግር ውስጥ የመጀመሪያውን ያልተነበበ መልእክት እንዲያገኙ ይመራቸዋል፣ ሜሞጂ ማበጀት ደግሞ በሰውነት ቅርፅ ማስተካከያዎች መሻሻሎችን ይመለከታል። በተጨማሪም የእውቂያ ቁልፍ ማረጋገጫ እና የዕውቂያ ማረጋገጫ ኮድ ስፓይዌርን ለመዋጋት እና ደህንነቱ የተጠበቀ የመልእክት መላላኪያን ለማረጋገጥ ይረዳሉ።
የአየር ሁኔታ አፕሊኬሽኑ ለሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝርዝር የዝናብ እና የበረዶ ዝናብ መረጃን በማቅረብ ለውጥን ይቀበላል። ተጠቃሚዎች የዝናብ እና የፀሐይ መውጫ ዝርዝሮችን ማበጀት ፣ የአየር ጥራት መረጃን ማግኘት እና በይነተገናኝ የጨረቃ ቀን መቁጠሪያ ማሰስ ይችላሉ። እነዚህ ማሻሻያዎች ለተጠቃሚዎች የበለጠ አጠቃላይ የአየር ሁኔታ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ሌሎች የሚታወቁ ማሻሻያዎች የኤርድሮፕ ማሻሻያዎች የመሳፈሪያ ፓስፖርት እና የሲኒማ ትኬቶችን በቀላሉ መጋራት፣ የአጫዋች ዝርዝር ማሻሻያ በአፕል ሙዚቃ፣ አዲስ የዲጂታል ሰዓት መግብር፣ የተሻሻለ ራስ-ሙላ ለፒዲኤፍ መስኮች እና የ Qi2 ቻርጀር ድጋፍ ለአይፎን 13 እና አይፎን 14 ሞዴሎች። በተጨማሪም በተወሰኑ ተሽከርካሪዎች ውስጥ የገመድ አልባ ባትሪ መሙላት ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ።
iOS 17.2 በቅርቡ ይለቀቃል፣ የሚጠበቀው ነገር ወደ ማክሰኞ፣ ዲሴምበር 12 ይጠቁማል። አፕል ማክሰኞ ማክሰኞ ማሻሻያዎችን የመልቀቅ ልማድ አለው፣ ይህም ለመክፈቻው ሊሆን የሚችልበት ቀን እንዲሆን አድርጎታል። በiPhone ተሞክሮዎ ላይ አዳዲስ ባህሪያትን እና ማሻሻያዎችን እንደሚያመጣ ቃል ስለሚገባ ዝማኔውን ይከታተሉት።