አፕል ከ iMessage ምስጠራ ጋር የደህንነት ችግር ገጥሞታል።

አፕል የ RCS ስታንዳርድን በመጠቀም የመድረክ-አቋራጭ መልእክትን ለማንቃት መወሰኑ የ iMessage መድረክን ደህንነት በተመለከተ ስጋት ፈጥሯል። አፕል በሚቀጥለው ዓመት ይበልጥ ደህንነቱ የተጠበቀ RCS ዩኒቨርሳል ፕሮፋይልን ለመደገፍ ቢያቅድም፣ iMessage ለአፕል ተጠቃሚዎች ምርጡ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የመልእክት መላላኪያ ተሞክሮ ሆኖ እንደሚቀጥል ተናግሯል። ነገር ግን፣ የተያዘው iMessage ከአንድሮይድ መሳሪያዎች ጋር ሲገናኝ ደህንነቱ ያልተጠበቀውን የኤስኤምኤስ አርክቴክቸር ወደ መጠቀም መመለሱ ነው። ይህ ለአፕል ትልቅ ችግር ይፈጥራል ምክንያቱም ፌስቡክ ለሜሴንጀር መተግበሪያው ከጫፍ እስከ ጫፍ ምስጠራን ማስታወቁ ከ iMessage ጋር ቀጥተኛ ፉክክር ውስጥ እንዲገባ ያደርገዋል። ፌስቡክ የተጠቃሚውን ግላዊነት እና ደህንነት ቅድሚያ የመስጠት ውሳኔ ለተጠቃሚዎች ይበልጥ ማራኪ የሆነ የመልእክት መላላኪያ ሊያደርገው ይችላል።
አፕል በስርዓተ-ምህዳሩ ውስጥ አግላይነትን ለመጠበቅ የሚሰጠው ትኩረት መድረክ-አቋራጭ ምስጠራ እርምጃዎችን ሙሉ በሙሉ እንዳይቀበል ሊያግደው ይችላል። ጎግል ግፊት ቢደረግበትም አፕል በአንድሮይድ ስርአተ-ምህዳር ላይ በንቃት እያስተዋወቀ ያለውን የ RCS ስታንዳርድ ተቋቁሟል። ይልቁንም አፕል ከጂኤስኤምኤ የሞባይል መመዘኛዎች አካል ጋር የ RCSን ደህንነት ለማጠናከር የበለጠ ዕድሉ ሰፊ ነው። ነገር ግን፣ ለ RCS ከጫፍ እስከ ጫፍ ምስጠራን ማግኘት ከብዙ ባለድርሻ አካላት መካከል ትብብር እና ውስብስብ የማሰማራት ሂደትን ይጠይቃል፣ ይህም የረዥም ጊዜ መፍትሄ ያደርገዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ጎግል የ RCS ጉዲፈቻን በአንድሮይድ እና በአይኦኤስ መሳሪያዎች መካከል ያለውን ልዩነት ሊሸረሽር ስለሚችል አፕል የመልእክት መላላኪያ ስርአቱን ለመቆጣጠር ያለውን ፍላጎት ይፈታተነዋል። የጉግል ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለው ምስጠራ ለአርሲኤስ ከ iMessage ጋር ሊዋሃድ ይችላል፣ ይህም ለአፕል ተጠቃሚዎች ሙሉ በሙሉ ከተመሰጠረ RCS ወይም iMessage መካከል እንደ ነባሪ የመልእክት መላላኪያ መድረክ እንዲመርጡ ያስችላቸዋል።
መፍትሄ እስኪገኝ ድረስ፣ iMessage ሙሉ ደህንነቱን ለአፕል ተጠቃሚዎች ብቻ ማቅረቡን ይቀጥላል፣ ይህም ደህንነቱ የተጠበቀ የመልእክት መላላኪያ ለሚፈልጉ የአንድሮይድ ተጠቃሚዎች ትልቅ ኪሳራ ይፈጥራል። ፌስቡክ እና ጎግል በመልእክት መላላኪያ መድረኮቻቸው ላይ ምስጠራን እና የተጠቃሚን ግላዊነት ቅድሚያ ስለሚሰጡ አፕል የፕላትፎርም ምስጠራን ለመቀበል ፈቃደኛ አለመሆኑ ተጠቃሚዎችን ሊያባርር ይችላል።