ከአፕል ውድቀት ክስተት ምን ይጠበቃል፡ iPhone 15 እና አዲስ አፕል ሰዓቶች

ዛሬ አፕል በጉጉት ሲጠበቅ የነበረውን የ Wonderlust ዝግጅቱን እያስተናገደ ሲሆን ኩባንያው የተወራውን አይፎን 15 እና አዲሱን Apple Watches ያሳውቃል ተብሎ ይጠበቃል። ዝግጅቱ በ10 am PDT/1pm EDT ጀምሮ በቀጥታ ይለቀቃል። አፕል በዚህ በጋ መጀመሪያ ላይ በ WWDC ራዕይን ካሳወቀ በኋላ ይህ ክስተት የመጀመሪያው ነው። የዓመታዊው ውድቀት የ iPhone ክስተት የበጋው ማብቂያ እና አስደሳች አዲስ የአፕል ምርቶች መጀመሩን የሚያመላክት ባህላዊ ክስተት ሆኗል ።
ስለ አይፎን 15 ወሬዎች ለወራት ሲናፈሱ ቆይተዋል። አንዳንዶች ከዓመት በላይ መደበኛ ማሻሻያ እንደሚሆን ይጠቁማሉ, ሌሎች ደግሞ iPhone 15 Ultra የሚባል ትልቅ ፕሮ ሞዴል ሊኖር እንደሚችል ይገምታሉ. የዝግጅቱ ግብዣ፣ እንቆቅልሽ በሆነው የአፕል አርማ ከትናንሽ ቅንጣቶች ጋር፣ ጉጉትን እና መላምትን ቀስቅሷል። "Wonderlust" የሚለው መለያ ጽሁፍ "ዋንደርሉስት" በሚለው ቃል ላይ ያለ ጨዋታ ነው, እና የአፕል አድናቂዎች ከሚመጡት ማስታወቂያዎች ጋር በተያያዘ ትርጉሙን ለመፍታት እየሞከሩ ነው.
የአይፎን 15 አሰላለፍ አራት ሞዴሎችን እንደሚያካትት ይጠበቃል፡-አይፎን 15፣ 15 ፕላስ፣ 15 ፕሮ እና 15 ፕሮ ማክስ። የብሉምበርግ ማርክ ጉርማን እንደገለጸው፣ አይፎን 15 እና 15 ፕላስ የቴሌፎቶ ካሜራ ወይም አይዝጌ ብረት አካል በሌለበት የአይፎን 14 ፕሮ ሥሪቶች እንደገና ይታሸጉታል። እነዚህ አዳዲስ ስልኮች ባለ 48 ሜጋፒክስል ዋና ካሜራ እና ከቀድሞው ትውልድ A16 ቺፕ ይይዛሉ።
የአይፎን 15 አምሳያዎች እንደ ፕሮ አይፎን ያሉ ከፍተኛ የማደስ ፍጥነት እንደማይኖራቸው ተንታኙ ሮስ ያንግ እንደተነበየው በማሳያው ላይ ምንም አይነት ትልቅ ለውጥ አይኖርም። አራቱም ሞዴሎች የ Qi15 ክፍት ስታንዳርድን በመጠቀም ባለ 2-ዋት ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን ይደግፋሉ ተብሎ ይጠበቃል ይህም ሰፊ ሽቦ አልባ ባትሪ መሙያ መሳሪያዎችን ይፈቅዳል።
በሁሉም የአይፎን 15 ሞዴሎች ትልቁ ለውጥ ከመብረቅ አያያዥ ወደ ዩኤስቢ-ሲ ወደብ የሚደረግ ሽግግር ነው። ይህ ለውጥ ዩኤስቢ-ሲን እንደ የተለመደ የኃይል መሙያ መስፈርት በወሰደው የአውሮፓ ህብረት ግፊት ሊሆን ይችላል። ዩኤስቢ-ሲ በአለምአቀፍ ደረጃ ወይም በአውሮፓ ህብረት ውስጥ ብቻ መተግበር አለመሆኑ ግልጽ ባይሆንም ሁሉም አዲስ የአይፎን ሞዴሎች ከዩኤስቢ-ሲ ወደብ የመምጣት እድሉ ከፍተኛ ነው።
አይፎን 15 ፕሮ እና 15 ፕሮ ማክስ ከፍተኛ ለውጦች ይኖራቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። የፕሮ ሞዴሎቹ ከማይዝግ ብረት ይልቅ ከቲታኒየም የተሰሩ ክፈፎችን ያሳያሉ፣ ይህም ክብደታቸውን ይቀንሳል። እንዲሁም በአዲሱ የA17 ቺፕ፣ የአፕል እስከ ዛሬ ትንሹ ሲሊከን ይመነጫሉ። ቀጫጭን የማሳያ ባዝሮች እና ፈጣን የውሂብ ፍጥነትን የሚደግፍ የዩኤስቢ-ሲ ወደብ ከሚጠበቁት ባህሪያት መካከል ይጠቀሳሉ።
ከካሜራ ማሻሻያ አንፃር፣ አይፎን 15 ፕሮ ማክስ አዲስ ባለ 6x ኦፕቲካል ቴሌፎቶ ካሜራን ሊያካትት ይችላል ይህም ፎቶዎችን በተሻለ ዝርዝር፣ ጥራት እና ተለዋዋጭ ክልል ያሻሽላል።
ጉጉው እየሰፋ ሲሄድ፣ የ Apple አድናቂዎች iPhone 15 እና Apple Watches ምን አዲስ ባህሪያትን እና ማሻሻያዎችን እንደሚያመጡ ለማየት የ Wonderlust ዝግጅትን በጉጉት ይጠብቃሉ።
ምንጮች:
- ብሉምበርግ
- ቻርጀር ላብ
ማሳሰቢያ፡ ይህ መጣጥፍ የተመሰረተው ከ Apple Wonderlust ክስተት በፊት ባለው መረጃ ላይ ነው።