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የ Apple Wonderlust ክስተት፡ በ2023 የአፕል ክስተት ምን ይጠበቃል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
የ Apple Wonderlust ክስተት፡ በ2023 የአፕል ክስተት ምን ይጠበቃል

አፕል በካሊፎርኒያ በሚገኘው በታዋቂው ስቲቭ ስራዎች ቲያትር ውስጥ ሊካሄድ ለታቀደው አመታዊ ዝግጅቱ በዝግጅት ላይ ነው። የተወሰኑ ዝርዝሮች በምስጢር እንደተሸፈኑ ቢቆዩም፣ የቴክኖሎጂ አድናቂዎች የአይፎን 15 ሰልፍ፣ የቅርብ ጊዜው አፕል Watch እና ሊሆኑ የሚችሉ የ iOS ሶፍትዌር ዝመናዎችን በጉጉት እየጠበቁ ናቸው።

“Wonderlust” የሚል ስያሜ የተሰጠው ዝግጅቱ በሴፕቴምበር 12፣ 2023 ከቀኑ 10፡30 የህንድ መደበኛ ሰዓት እና 10 AM ፓሲፊክ ሰዓት ላይ እንዲጀመር መርሐግብር ተይዞለታል። ወደ 90 ደቂቃዎች የሚቆይ፣ ዝግጅቱ በአፕል ዋና ስራ አስፈፃሚ ቲም ኩክ ቀድሞ የተቀዳ ንግግር ያቀርባል።

ይህን ትዕይንት ለማየት ለሚጓጉ፣ አፕል ለማስተካከል የተለያዩ አማራጮችን ይሰጣል። የአፕል ቲቪ ተመዝጋቢዎች ዝግጅቱን በተመቸ ሁኔታ በመሳሪያዎቻቸው ላይ በቀጥታ መመልከት ይችላሉ። በተጨማሪም አፕል ዝግጅቱን በይፋዊ የዩቲዩብ ገፁ ላይ ያስተላልፋል፣ ይህም ያለ አፕል ቲቪ ለተመልካቾች ተደራሽነትን ያረጋግጣል። የድር አሳሽ ተጠቃሚዎች የአፕል ድረ-ገጽን በመጎብኘት ክስተቱን መመልከት ይችላሉ።

ዝግጅቱ እየተቃረበ ሲመጣ ወሬዎች በዝተዋል። አንድ ታዋቂ ወሬ ከብረት ይልቅ 15ኛ ክፍል ቲታኒየምን ለአማካይ ፍሬም በመጠቀም አይፎን 5 ፕሮ ቀላል ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል። ሌላው የሚገርመው አፕል ከመብረቅ ቻርጅ ገመዱ ወደ ተስፋፋው የዩኤስቢ-ሲ ወደብ በሚሸጋገርበት ጊዜ ላይ ያተኩራል፣ ምናልባትም በአውሮፓ ህብረት ደንብ ደረጃውን የጠበቀ የኃይል መሙያ ኬብሎችን በማበረታታት ሊሆን ይችላል።

ከአዳዲስ መግብሮች በተጨማሪ ባለሙያዎች የ Apple Watch Ultra 2 እና የዩኤስቢ-ሲ-ተኳሃኝ መያዣ ለ AirPods Pro ይፋ እንደሚሆኑ ይተነብያሉ። በተጨማሪም፣ በሚመጣው iOS 17 ላይ ሊኖሩ ስለሚችሉ ማሻሻያዎች ዙሪያ የሚጠበቅ ነገር አለ።

የአፕል ክስተት ሁሌም ለአፕል አድናቂዎች ወሳኝ ወቅት ነው፣ ይህም የአፕልን የፈጠራ ጥረቶች ፍፃሜ ለማየት እድል ይሰጣል።

ትርጓሜዎች
– የአይፎን 15 አሰላለፍ፡ በ2023 በአፕል የተለቀቁት አዲሱ ተከታታይ አይፎኖች።
– Apple Watch Ultra 2፡ የተወራው የአፕል የአሁኑ የስማርት ሰዓቶች ተተኪ ነው።
– iOS 17፡ የሚጠበቀው አዲሱ የአፕል ሞባይል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስሪት።

ምንጮች:
1. (ምንጭ ጽሑፍ) [ምንም URL አልተሰጠም]
2. የአፕል ድር ጣቢያ (https://www.apple.com)

By ሮበርት አንድሪው

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