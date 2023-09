የአፕል ክስተት 2023፡ ማወቅ ያለብዎት ነገር ሁሉ

በጉጉት የሚጠበቀው የApple Event 2023 “Wanderlust” በሚል ርእስ በሴፕቴምበር 12፣ 2023፣ በ10፡00 AM ፒቲ. ይህ ክስተት iPhone 15፣ Airpods፣ Apple Watch Series 9 እና ሌሎችንም ጨምሮ የተለያዩ አዳዲስ ምርቶችን ያሳያል። ብዙ ሰዎች የእነዚህን አዳዲስ መሳሪያዎች በተለይም አይፎን 15 አልትራ ለመልቀቅ በጉጉት እየጠበቁ ነው ፣ይህም ብቅ ሊል ነው እየተባለ ነው።

የApple Event 2023 ለቀጥታ ስርጭት በApple TV እና Apple.com ላይ የሚገኝ ሲሆን ይህም ተመልካቾች በቅርብ ጊዜ የምርት ማስታወቂያዎች ላይ እንደተዘመኑ እንዲቆዩ ያስችላቸዋል። የዝግጅቱ ጊዜ እንደ አገሩ ይለያያል። ምርቶቹ አንዴ ከተጀመሩ፣ ቅድመ-ቦታ ማስያዣዎች ይገኛሉ፣ እና ማድረስ በጥቂት ቀናት ውስጥ ሊጠበቅ ይችላል።

የApple Event 2023 የምርት አሰላለፍ iPhone 15፣ iPhone 15 Pro፣ iPhone 15 Ultra ወይም Pro Max፣ Airpods፣ Apple Watch Series 9፣ iOS 17፣ iPadOS 17፣ WatchOS 10 እና ሌሎችንም ያካትታል። እነዚህ መሳሪያዎች የቴክኖሎጂ አድናቂዎችን እንደሚያስደስቱ እርግጠኛ የሆኑ የተለያዩ ባህሪያትን እና ማሻሻያዎችን ያቀርባሉ።

ለአፕል ዝግጅት 2023 ሀገር-ጥበብ ያለው ጊዜ እንደሚከተለው ነው፡ USA (10፡00 AM PT)፣ አውሮፓ (10፡00 AM PT)፣ ህንድ (10፡30 PM IST)፣ አውስትራሊያ (10፡00 AM PT)፣ ካናዳ (10:00 AM PT)፣ UK (10:00 AM PT)፣ UAE (10:00 AM PT)፣ ሩሲያ (10:00 AM PT)፣ እና ቻይና (10:00 AM PT)።

በአፕል ኢቨንት 15 የአይፎን 2023 መክፈቻ ትልቅ ድምቀት ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። አይፎን 15 እንደ አይፎን 15 ፕሮ እና ፕሮ ማክስ የተለያዩ የተጠቃሚ ምርጫዎችን በማስተናገድ በተለያዩ ልዩነቶች ይመጣል። የአይፎን 15 የማስጀመሪያ ዋጋ 80,000 ሬልፔን አካባቢ እንደሆነ እየተነገረ ሲሆን ይህም ከፍተኛ ጥራት ያለው መሳሪያ አድርጎታል።

በተጨማሪም፣ የ Apple Event WatchOS 9 የሚባል የዘመነ ኦፐሬቲንግ ሲስተምን የሚያሳየው Apple Watch Series 10 ን ያስተዋውቃል። ተጠቃሚዎች በዚህ አዲሱ የ Apple Watch ተደጋጋሚነት ላይ የተለያዩ አዳዲስ ባህሪያትን እና ማሻሻያዎችን ሊጠብቁ ይችላሉ።

የApple Event 2023ን በቀጥታ ለመመልከት ተመልካቾች apple.comን መጎብኘት ወይም ክስተቱን በApple TV ወይም YouTube መተግበሪያ ማግኘት ይችላሉ። እነዚህ መድረኮች ዝግጅቱ ሲከፈት ለመመስከር እድል ይሰጣሉ፣የቅርብ ጊዜዎቹን ምርቶች እና ማስታወቂያዎችን ለማየት።

በማጠቃለያው፣ የApple Event 2023 በጣም የሚጠበቅ ነው፣ ተስፋ ሰጪ አዳዲስ መሳሪያዎች እና ባህሪያት። በዓለም ዙሪያ ያሉ የቴክኖሎጂ አድናቂዎች ዝግጅቱን በጉጉት እየጠበቁት ነው፣ ይህም ለ Apple አድናቂዎች እና ተጠቃሚዎች በተመሳሳይ መልኩ መታየት ያለበት ያደርገዋል።

ምንጮች:

- አፕል.com