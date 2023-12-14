መንግስታት የስማርትፎን ተጠቃሚዎችን በግፊት ማስታወቂያዎች በድብቅ ይከታተላሉ

በአስደናቂው ራዕይ ማንነታቸው ያልታወቁ መንግስታት ተጠቃሚዎችን ለመከታተል በስማርት ፎኖች ላይ የግፊት ማስታወቂያዎችን እየተጠቀሙ መሆኑ ታወቀ። ሴናተር ሮን ዋይደን ለፍትህ ዲፓርትመንት በፃፉት ደብዳቤ፣ የውጭ ባለስልጣናት እንደ ጎግል እና አፕል ካሉ የቴክኖሎጂ ግዙፍ ኩባንያዎች የስማርት ስልክ ተጠቃሚዎችን ለመከታተል መረጃ እንደሚጠይቁ ስጋታቸውን አንስተዋል። የግፋ ማስታወቂያዎችን በሚልኩ መተግበሪያዎች የሚፈጠረው ትራፊክ ለእነዚህ የመንግስት አካላት የተጠቃሚዎችን እንቅስቃሴ በተወሰኑ መተግበሪያዎች የመከታተል ልዩ እድል ይሰጣል።
ዋይደን የግፋ ማሳወቂያ ክትትል ላይ ህዝባዊ ውይይቶችን የሚያደናቅፍ እርምጃ እንዲወስድ እና ማንኛውንም ፖሊሲ እንዲሰርዝ ወይም እንዲያሻሽል ለፍትህ ዲፓርትመንት ጠይቋል። ይህ የሚረብሽ ተግባር የተጠቃሚዎችን ግላዊነት የሚጥስ ብቻ ሳይሆን የመንግስት ቁጥጥር እና ቁጥጥር ደረጃ ላይ ጥያቄዎችን ያስነሳል።
አፕል በመንግስት መመሪያዎች ምክንያት መረጃን ለማጋራት የሚያጋጥሙትን እገዳዎች በመገንዘብ ለዊደን ደብዳቤ ምላሽ ሰጥቷል። ነገር ግን ከሕዝብ ተጋላጭነት አንፃር ስለእነዚህ ጥያቄዎች የበለጠ ዝርዝር መረጃ ለመስጠት የግልጽነት ሪፖርታቸውን ለማዘመን ቁርጠኞች መሆናቸውንም ገልጸዋል።
በጉዳዩ ላይ የተካተቱት የተወሰኑ መንግስታት ተለይተው ባይታወቁም፣ ምንጮች እንደሚጠቁሙት “ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር የተቆራኙ ዴሞክራሲዎች” ናቸው። የእነዚህ የውሂብ ጥያቄዎች የቆይታ ጊዜ አይታወቅም.
አፕል ገንቢዎች ሚስጥራዊነት ያለው መረጃ በማሳወቂያዎች ውስጥ ባለማካተት እና ማንኛውንም ውሂብ በማሳወቂያ ክፍያ ውስጥ ከማካተትዎ በፊት በማመስጠር ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይመክራል። ሆኖም፣ ይህ ልኬት በገንቢዎች ንቁ ተሳትፎ ላይ የተመሰረተ ነው። እንደ የማሳወቂያዎች ድግግሞሽ እና አመጣጥ ያሉ አንዳንድ ሜታዳታ ያልተመሰጠረ ሆኖ መቆየቱ የተጠቃሚዎችን የመተግበሪያ አጠቃቀም ዘይቤ ሊያጋልጥ እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል።
ይህ መገለጥ ተጠቃሚዎችን ካልተፈቀደ ክትትል ለመጠበቅ ጥብቅ ደንቦች እና ጥበቃዎች አስፈላጊነትን ያጎላል። ህዝቡ በቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ላይ ያለውን እምነት እና አዳዲስ ፈጠራዎችን ለመውሰድ ያላቸውን ፍላጎት ለመጠበቅ የስማርትፎን ተጠቃሚዎች ግላዊነት እና ደህንነት ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል።