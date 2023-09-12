IPhone 15 እና iPhone 15 Plus በማስተዋወቅ ላይ፡ አዲስ ባህሪያት እና ማሻሻያዎች

አፕል የቅርብ ጊዜ ስማርት ስልኮቹን አይፎን 15 እና አይፎን 15 ፕላስ ለገበያ አቅርቧል፤ የተሻሻለ አፈጻጸም፣ አዲስ የቀለም አማራጮች እና የዩኤስቢ-ሲ ወደብ አቅርቧል። መሳሪያዎቹ ባለፈው አመት ከነበሩት ሞዴሎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ የመነሻ ዋጋ ይይዛሉ፣ ዋጋውም 799 ዶላር ነው።
ሁለቱም አይፎን 15 እና አይፎን 15 ፕላስ በቅደም ተከተል 6.1 ኢንች እና 6.7 ኢንች ማሳያ አላቸው። አፕል የእነዚህ ማሳያዎች ከፍተኛ ብሩህነት ወደ 2000 ኒት ከፍ ማለቱን አስታውቋል፣ ይህም የበለጠ ደማቅ የእይታ ተሞክሮ ይሰጣል። ለአይፎን 15 ቅድመ-ትዕዛዞች በዚህ አርብ ይጀመራሉ፣ ይፋዊው ጅምር ለሴፕቴምበር 22 ተይዞለታል።
የአዲሶቹ አይፎኖች አንዱ ገጽታ የሚያምር ቀለም አጨራረስ ነው። አፕል በመስታወቱ ውጫዊ ክፍል ውስጥ ቀለሞቹን ያለምንም እንከን የከተተ ሲሆን ይህም አስደናቂ እና ትኩረት የሚስብ አጨራረስ አስገኝቷል። አይፎን 15 በሮዝ፣ ቢጫ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ እና ጥቁር ቀለም ያለው ሲሆን ለተጠቃሚዎች ከግል ስታይል ጋር የሚስማሙ ሰፊ አማራጮችን ይሰጣል።
የአይፎን 15 ተከታታይ የካሜራ ስርዓትም ጉልህ ማሻሻያዎችን አግኝቷል። የመሠረት ሞዴል አሁን ባለ 48-ሜጋፒክስል ዋና ዳሳሽ አለው, ይህም ካለፈው ዓመት የ iPhone 14 Pro ተከታታይ አቅም ጋር ይዛመዳል. ይህ ዳሳሽ 1x እና 2x የጨረር ማጉላት ሁነታዎችን ከተለመደው 0.5x እጅግ በጣም ሰፊ ሌንስ ጋር ያስችላል። ከዋናው ካሜራ ጋር ሲተኮሱ በራስ-ሰር ማንቃት ከተጨማሪ ጉርሻ ጋር የተሻለ ዝቅተኛ ብርሃን አፈጻጸም ለማቅረብ የቁም ሁነታ ተሻሽሏል። በተጨማሪም ተጠቃሚዎች ለጥልቅ ካርታ ጥበቃ ባህሪ ምስጋና ይግባውና ፎቶ ካነሱ በኋላ ትኩረቱን ማስተካከል ይችላሉ።
አይፎን 15 እና አይፎን 15 ፕላስ ባለ ስድስት ኮር ሲፒዩ እና ባለ 16-ኮር ጂፒዩ በኤ5 ባዮኒክ ቺፕ የተጎለበተ ነው። ይህ ቺፕ በ iPhone 14 Pro ሞዴሎች ውስጥ ካለው ጋር ተመሳሳይ ነው ፣ ይህም ልዩ አፈፃፀም እና ቅልጥፍናን ያረጋግጣል። የአይፎን 15 የባትሪ ህይወት ከቀዳሚው ጋር ተመሳሳይ ሆኖ የሚቆይ ሲሆን አይፎን 15 ፕላስ በትልቁ የውስጥ ባትሪ ምክንያት ተጨማሪ ጊዜን ይሰጣል። ኃይል መሙላት አሁን በአዲሱ የዩኤስቢ-ሲ ወደብ በኩል ሊከናወን ይችላል።
ሌላው የአይፎን 15 ተከታታዮች መጨመሪያ የሁለተኛው ትውልድ Ultra-Wideband ቺፕ ሲሆን እቃዎችን በሚያገኙበት ጊዜ ወሰን እና ትክክለኛነትን በእጅጉ ያሻሽላል። ትክክለኛነትን መፈለግ አሁን ተጠቃሚዎችን በቀጥታ ወደ አንድ ሰው ማሰስ ይችላል ፣ በተጨማሪም እቃዎችን ከኤር ታግ ጋር አያይዘዋል ።
ከደህንነት ባህሪያት አንፃር፣ አፕል የመንገድ ዳር ዕርዳታ ሁኔታዎችን ለመሸፈን የሳተላይት ባህሪውን የአደጋ ጊዜ ኤስኦኤስን አራዝሟል። በዩናይትድ ስቴትስ የAAA አባላት ከዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። የአደጋ ጊዜ SOS ባህሪ አይፎን 15 ከተገዛ በኋላ በመጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት ውስጥ በነጻ ይሰጣል። ሆኖም ከዚህ ጊዜ በላይ ያለው ዋጋ አልተገለጸም።
አይፎን 15 እና አይፎን 15 ፕላስ በሴፕቴምበር 22 ለገበያ የሚውሉ ሲሆን አይፎን 15 ከ799 ዶላር ጀምሮ እና አይፎን 15 ፕላስ ከ899 ዶላር ይጀምራል።
ምንጮች:
- አፕል (ዩአርኤል አልተሰጠም)