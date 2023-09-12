IPhone 15 Pro እና Pro Maxን በማስተዋወቅ ላይ፡ የአፕል በጣም ኃይለኛ አይፎኖች

አፕል የቅርብ ጊዜዎቹን ባለከፍተኛ ደረጃ ስማርት ስልኮች አይፎን 15 ፕሮ እና ፕሮ ማክስን ይፋ አድርጓል። በባህሪያት የታጨቁ እና በማንኛውም ስማርትፎን ላይ በጣም ኃይለኛ አፈፃፀምን በመኩራራት እነዚህ አዳዲስ ሞዴሎች ለመማረክ ተዘጋጅተዋል።
አይፎን 15 ፕሮ 6.1 ኢንች ስክሪን ያለው ሲሆን ፕሮ ማክስ ግን ትልቅ 6.7 ኢንች ማሳያ አለው። ሁለቱም ሞዴሎች በA17 Pro ቺፕ የተጎላበተ ሲሆን አፕል በገበያ ላይ ካሉ ሌሎች ስማርትፎኖች የበለጠ ፈጣን አፈጻጸም እንዳለው ይናገራል። በተሻሻለ ጂፒዩ፣ እነዚህ መሳሪያዎች ከፍ ያለ የጨዋታ ልምድን እንደሚያቀርቡ ይጠበቃል።
በዚህ አመት ከታዩ ለውጦች አንዱ ባህላዊውን የመብረቅ ወደብ በመተካት የዩኤስቢ-ሲ ወደብ በስልኩ ግርጌ ላይ መካተቱ ነው። አፕል የአይፎን 15 ፕሮ 10Gbps የማስተላለፊያ ፍጥነት እንዳለው በመግለጽ እንደ ፎቶዎች እና ቪዲዮዎች ያሉ ትልልቅ ፋይሎችን በቀላሉ ማስተላለፍ ቀላል ያደርገዋል።
አዲሶቹ አይፎኖች ከቲታኒየም የተሰራ ጠንከር ያለ አጥር ስላላቸው ከበፊቱ የበለጠ ጥንካሬ እንዲኖራቸው አድርጓል። በአራት የተለያዩ ቀለሞች ይመጣሉ፡ ጥቁር፣ ነጭ፣ ሰማያዊ እና “ተፈጥሯዊ”። አፕል በስልኩ በግራ በኩል ያለውን የደወል መቀየሪያ የሚተካውን አክሽን ቁልፍ አስተዋውቋል። ይህ ቁልፍ እንደ ካሜራ መክፈት ወይም የእጅ ባትሪ ማብራት ያሉ የተለያዩ ተግባራትን ለማከናወን ሊበጅ ይችላል።
ከፎቶግራፍ አንፃር፣ አይፎን 15 ፕሮ እና ፕሮ ማክስ እስካሁን የአፕል ምርጥ ካሜራዎችን አቅርበዋል። የተሻሻለ ባለ 48 ሜጋፒክስል ካሜራን ጨምሮ በሰባት ልዩ ልዩ ሌንሶች የታጠቁት እነዚህ መሳሪያዎች በተሻሻለ ዝቅተኛ ብርሃን አፈጻጸም እና የሌንስ ፍላጻን በመቀነሱ አስደናቂ ፎቶዎችን ይቀርጻሉ። ካሜራዎቹ ባለሙሉ ጥራት HEIF ፎቶዎችን ለመቅረጽ እና ለተግባራዊ የተኩስ አማራጮች በርካታ የትኩረት ርዝመቶችን ለማቅረብ የ Apple's AI ስርዓቶችን ይጠቀማሉ። በተጨማሪም ስልኮቹ 4K60 ProRes ቪዲዮን መተኮስን ይደግፋሉ እና ውጫዊ ማከማቻን በዩኤስቢ-ሲ ወደብ ይፈቅዳሉ።
የመሠረት አይፎን ሞዴሎች ካለፈው ዓመት ፕሮ ሞዴሎች ማሻሻያዎችን ሲቀበሉ፣ አይፎን 15 ፕሮ እና ፕሮ ማክስ የአፕል የፈጠራ ሀሳቦች መሞከሪያ ሆነው ያገለግላሉ። በኃይለኛ አፈጻጸም፣ የላቁ የካሜራ ችሎታዎች እና የዩኤስቢ-ሲ ችሎታዎች፣ እነዚህ መሳሪያዎች አንድ አይፎን ምን ማድረግ እንደሚችል ድንበሮችን ይገፋሉ።
ምንጮች:
ደራሲ: ዴቪድ ፒርስ
ምንጭ፡- ቨርጅ