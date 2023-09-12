አፕል ከQualcomm ለ5ጂ ሞደሞች አጋርነትን ያድሳል

አፕል ከ Qualcomm ጋር ያለውን አጋርነት በማደስ የሸማቹ ኤሌክትሮኒክስ ግዙፍ ኩባንያ እስከ 5 ድረስ Qualcomm's Snapdragon 2026G Modem-RF Systemsን በስማርት ስልኮቹ ውስጥ መጠቀሙን ይቀጥላል።ይህ ማስታወቂያ አፕል የራሱን ሞደሞችን ለመስራት እና በ Qualcomm ላይ ያለውን ጥገኝነት ለመቀነስ ከዚህ ቀደም ቢያደርግም የሚመጣ ነው።
ምንም እንኳን አፕል በ 2019 የኢንቴል ታግሏል የሞደም ቢዝነስ ቢገዛም ለኩባንያው አስፈላጊውን ግብአት በመስጠት የራሱን ሞደም እንዲፈጥር ቢያደርግም፣ የአፕል ራሱን የቻለ ሞደም ልማት እስካሁን ፍሬ ያላገኘ አይመስልም። ከ Qualcomm ጋር ያለው ስምምነት አፕል አሁንም የሞደም ፍላጎቱን ለማሟላት በውጭ አቅራቢዎች ላይ እንደሚተማመን ያሳያል።
የራሱን ሞደሞችን ማዘጋጀት አፕል ከ Qualcomm ክፍሎች ጋር የተያያዙ ወጪዎችን እና ሮያሊቲዎችን እንዲያሳልፍ ያስችለው ነበር፣ ይህም የኩባንያውን ትርፋማነት ይጨምራል። ነገር ግን፣ ከ Qualcomm ጋር ያለውን አጋርነት በማደስ፣ ነጻ የሞደም እድገቱ እንደተጠበቀው በፍጥነት ካልሄደ፣ አፕል የመጠባበቂያ እቅድ እንዳለው እያረጋገጠ ነው።
አዲሱ ስምምነት ብቸኛ ባይሆንም አፕል አሁንም የራሱን ሞደሞችን ወይም ከሌሎች አቅራቢዎች ሊጠቀም ይችላል፣ ኩባንያው ለሞደም ቴክኖሎጅው በ Qualcomm ላይ ያለውን ጥገኝነት ቀጣይነት ያሳያል። አፕል ለQualcomm ጉልህ የሆነ ደንበኛ ነው፣ ሁለቱም አፕል እና ሳምሰንግ በ10 በጀት አመት ከ Qualcomm የተጠናከረ ገቢዎች 2022% ወይም ከዚያ በላይ ይይዛሉ።
የማስታወቂያው ጊዜ ትኩረት የሚስብ ነው ፣ ምክንያቱም ኩባንያው አዲሱን አይፎን 15 ን ይፋ ያደርጋል ተብሎ ከሚጠበቀው የአፕል አመታዊ የአይፎን ዝግጅት ቀደም ብሎ ይመጣል። የ Qualcomm 5G ሞደም እና የ RF የፊት ጫፍን ይጠቀማሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጮች፡ Qualcomm
ትርጓሜዎች
– Snapdragon 5G Modem-RF Systems፡ የ Qualcomm ክልል 5ጂ ሞደም እና የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ሲስተሞች በስማርት ፎኖች እና ሌሎች ኤሌክትሮኒክስ ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ።
– ሞደም፡- መረጃን በማስተላለፍ እና በመቀበል ከበይነ መረብ ወይም ከሌሎች አውታረ መረቦች ጋር እንዲገናኙ የሚያስችል መሳሪያ ነው።
- RF Front End: የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ምልክቶችን ማስተላለፍ እና መቀበልን በሚይዝ መሳሪያ ውስጥ ያለው ወረዳ።
– የሮያሊቲ ክፍያ፡- የአንድ ኩባንያ የሌላ ኩባንያ አእምሯዊ ንብረት ወይም ቴክኖሎጂ ለመጠቀም የሚከፈል ክፍያ።