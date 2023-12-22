የቤት እንስሳት የአእምሮ ጤናን እና ደህንነትን ሊያሻሽሉ እንደሚችሉ በጥናት ተረጋግጧል

ማጠቃለያ፡ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው የቤት እንስሳትን መያዝ በአእምሮ ጤና እና በአጠቃላይ ደህንነት ላይ በጎ ተጽእኖ እንደሚያሳድር፣ ጓደኝነትን በመስጠት እና የብቸኝነት እና ጭንቀት ስሜቶችን ያስወግዳል።
በቅርብ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው የቤት እንስሳት የአእምሮ ጤናን እና ደህንነትን በማሻሻል ረገድ ከፍተኛ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ። ጥናቱ የቤት እንስሳትን እንደ ጓደኛ አድርጎ መያዙ የሚያስገኛቸውን አወንታዊ ውጤቶች አጉልቶ ያሳያል፣ በተለያዩ መንገዶች ድጋፍ እና ማጽናኛ ይሰጣል።
ጥናቱ እንደሚያሳየው የቤት እንስሳ ባለቤት መሆን የብቸኝነት ስሜትን እና ማህበራዊ መገለልን ለመቀነስ ይረዳል። እንደ ውሾች እና ድመቶች ያሉ የቤት እንስሳት ጓደኝነት እና ቅድመ ሁኔታ የሌለው ፍቅር ይሰጣሉ, ይህም በባለቤቶቻቸው ህይወት ውስጥ የባለቤትነት ስሜት እና ዓላማ ይፈጥራሉ. የቤት እንስሳ በቤት ውስጥ መኖሩ ማህበራዊ መስተጋብርን ያበረታታል እና የብቸኝነት ስሜትን በተለይም በብቸኝነት በሚኖሩ ግለሰቦች ላይ ይዋጋል።
በተጨማሪም ጥናቱ እንደሚያመለክተው የቤት እንስሳ ባለቤት መሆን የጭንቀት ደረጃን ለመቀነስ ይረዳል። ከቤት እንስሳት ጋር መስተጋብር ለምሳሌ እንደ መታሸት ወይም ከእነሱ ጋር መጫወት የመዝናናት እና የመረጋጋት ስሜትን የሚያበረታታ ኦክሲቶሲንን እንደሚለቅ ታይቷል. የቤት እንስሳት እንዲሁ ከዕለታዊ ጭንቀቶች እንደ ማዘናጊያ ሆነው ሊያገለግሉ እና በአስቸጋሪ ጊዜያት ስሜታዊ ድጋፍ ሊሰጡ ይችላሉ።
ከስሜት ጥቅሞቹ በተጨማሪ፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው የቤት እንስሳ ባለቤትነትም አካላዊ የጤና ጠቀሜታዎች አሉት። ከውሾች ጋር አዘውትሮ መራመድ ለምሳሌ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ያበረታታል እና አጠቃላይ የአካል ብቃትን ያሻሽላል። የቤት እንስሳውን የመንከባከብ ሃላፊነት በህይወቱ ውስጥ መደበኛ እና መዋቅርን ያዘጋጃል, ይህም ለዓላማ እና ለራስ ከፍ ያለ ግምት እንዲሰጥ አስተዋጽኦ ያደርጋል.
ጥናቱ የቤት እንስሳ ባለቤት መሆን ለሁሉም ሰው ተስማሚ ላይሆን እንደሚችል ቢገነዘብም፣ ከቤት እንስሳት ባለቤትነት ጋር ተያይዞ ሊኖሩ የሚችሉትን የአእምሮ ጤና ጥቅሞች አፅንዖት ይሰጣል። ታማኝ ውሻ፣ ተጫዋች ድመት፣ ወይም ሌላ ጸጉራማ ጓደኛ፣ የቤት እንስሳት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ፍቅር እና ተቀባይነትን ይሰጣሉ፣ ለባለቤቶቻቸው ማጽናኛ እና ድጋፍ ይሰጣሉ።