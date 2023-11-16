በአንድሮይድ 14 QPR2 ቤታ 1 ውስጥ የሚመጣ አዲስ የስክሪን ቀረጻ ባህሪ

አንድሮይድ 14 QPR2 ቤታ 1 አስደሳች አዲስ ባህሪ ያስተዋውቃል፡ የስክሪን ቀረጻ። በመጀመሪያ በ I/O 2023 የተገለፀው ይህ ባህሪ ለተጠቃሚዎች ሙሉውን ስክሪን ወይም አንድ መተግበሪያን የመቅዳት አማራጭ ይሰጣል። በ"ስክሪን መዝገብ" ፈጣን ቅንጅቶች ንጣፍ ተጠቃሚዎች በቀላሉ ከእነዚህ ሁለት አማራጮች መካከል መምረጥ ይችላሉ።
"አንድ ነጠላ መተግበሪያ" የሚለውን አማራጭ ሲመርጡ "መቅዳት ጀምር" ን መታ ማድረግ የሙሉ ማያ ገጽ የተጠቃሚ በይነገጽ ይጀምራል, ትንሽ የቅርብ ጊዜ ካሮዝል ከመተግበሪያዎች ቅድመ እይታዎች ጋር ማሸብለል ይቻላል. ከዚህ ካሮዝል በታች ተጠቃሚዎች ሙሉ የመተግበሪያ ፍርግርግ ያገኛሉ፣ ይህም ለመቅዳት የሚፈልጉትን መተግበሪያ በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ።
ምርጫ ሲያደርጉ የተመረጠው መተግበሪያ ከ3 ሰከንድ ቆጠራ ጋር በራስ-ሰር ይከፈታል። በተለይም፣ በቀረቡት ቅጽበታዊ ገጽ እይታዎች ላይ እንደሚታየው የሁኔታ እና የአሰሳ አሞሌዎች ከቀረጻው ይገለላሉ። በተጨማሪም፣ ገቢ ማሳወቂያዎች አይመዘገቡም። በመላው ስክሪን ቀረጻ ሁነታ ላይ የሚገኘው “በስክሪኑ ላይ ንክኪዎችን አሳይ” የሚለው አማራጭ በአንድ መተግበሪያ ቀረጻ ሁነታ ላይ እንደማይገኝ መጥቀስ ተገቢ ነው።
በቀረጻው ክፍለ ጊዜ ተጠቃሚዎች ከመተግበሪያው ከወጡ አንድሮይድ ሌላ ይዘት እንደማይመዘግብ ልብ ማለት ያስፈልጋል፣ ይህም በአጋጣሚ የተቀረጸ መቅረጽ መከልከሉን ያረጋግጣል። ይህ ባህሪ በተለይ ለስክሪን ማጋራት ዓላማዎች ጠቃሚ ነው።
አንድሮይድ 14 QPR2 በዓመቱ ከመጀመሪያው የፒክሰል ባህሪ ጠብታ ጎን ለጎን በማርች 2024 ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል።
በየጥ:
ጥ፡ ሙሉውን ስክሪን ወይም አንድ መተግበሪያ ብቻ መቅዳት እችላለሁን?
መ: አዎ፣ አንድሮይድ 14 QPR2 ቤታ 1 ለተጠቃሚዎች ሙሉውን ስክሪን ወይም ነጠላ መተግበሪያን የመቅዳት አማራጭ ይሰጣል።
ጥ፡ የሁኔታ እና የአሰሳ አሞሌዎችን ከቀረጻው ማግለል እችላለሁ?
መ: አዎ፣ በነጠላ መተግበሪያ ቀረጻ ሁነታ፣ ሁኔታ እና አሰሳ አሞሌዎች ከመያዣው በቀጥታ ይገለላሉ።
ጥ፡ የገቢ ማሳወቂያዎች ይመዘገባሉ?
መ: አይ፣ ገቢ ማሳወቂያዎች በስክሪን ቀረጻ ክፍለ ጊዜ አይመዘገቡም።
ጥ፡ እየቀረጽኩ ከመተግበሪያው ብወጣ ምን ይከሰታል?
መ: ከመተግበሪያው ከወጡ፣ አንድሮይድ ምንም ተጨማሪ ይዘት አይቀዳም፣ የቀረጻችሁን ትክክለኛነት ይጠብቃል።