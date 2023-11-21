አዲስ የሳን ሆሴ እትም የሞኖፖሊ የተለቀቀ፣ የአካባቢ ምልክቶችን እና ታሪክን በማክበር ላይ

በጣም ሲጠበቅ የነበረው የሳን ሆዜ የሞኖፖሊ እትም በይፋ በህዳር 20፣ 2023 ተለቀቀ፣ በልዩ ዝግጅት በታዋቂው ዊንቸስተር ሚስጥራዊ ቤት ተካሄደ። ይህ ልዩ የሆነው የክላሲክ የቦርድ ጨዋታ ስሪት ለሳን ሆሴ የበለጸገ ታሪክ እና ምልክቶች ክብር ይሰጣል፣ ይህም የከተማዋን ይዘት ለትውልድ ትውልድ ይማርካል።
የጨዋታ ሰሌዳው ዊንቸስተር ሚስጥራዊ ሃውስ እና ኦሪጅናል ጆስን ጨምሮ የተለያዩ ታዋቂ የአካባቢ ምልክቶችን እና ንግዶችን ያሳያል። በቦርዱ ላይ የሚታዩ ሌሎች ታዋቂ መዳረሻዎች ሳንታና ረድፍ፣ ሳን ፔድሮ አደባባይ፣ ፕላዛ ደ ሴሳር ቻቬዝ እና የቴክ መስተጋብራዊ ይገኙበታል።
የሳን ሆሴ ከንቲባ ማት ማሃን በመለቀቁ የተሰማቸውን ደስታ ገልፀው ጨዋታው የከተማዋን ታሪክ እና ባህል ለማክበር አስደናቂ እድል እንደሚፈጥር ገልጿል። የሀገር ውስጥ ምልክቶችን መጠበቅ እና ልዩ በሆነ መልኩ እንዲከበሩ የማድረግን አስፈላጊነት አመልክተዋል።
የሞኖፖሊ የሳን ሆሴ እትም አሁን አማዞን እና ሲቪኤስን ጨምሮ በተለያዩ ቸርቻሪዎች በ$39.95 ለግዢ ይገኛል። ጨዋታው በ Top Trumps የተፈጠረ እና በሃስብሮ ፍቃድ የተሰጠው ሲሆን ይህም ከፍተኛ ጥራት ያለው እና አስደሳች የጨዋታ ልምድን ያረጋግጣል።
በየጥ:
ጥ፡ የሳን ሆሴን የሞኖፖል እትም የት መግዛት እችላለሁ?
መ፡ ጨዋታው እንደ አማዞን እና ሲቪኤስ ባሉ ቸርቻሪዎች ለግዢ ይገኛል።
ጥ፡ ጨዋታው ምን ያህል ያስከፍላል?
መ፡ የሳን ሆሴ እትም የሞኖፖሊ ዋጋ በ$39.95 ነው።
ጥ: - በጨዋታ ሰሌዳው ላይ የትኞቹ ምልክቶች ይታያሉ?
መ፡ ዊንቸስተር ሚስጥራዊ ቤት፣ ኦሪጅናል ጆስ፣ ሳንታና ረድፍ፣ ሳን ፔድሮ አደባባይ፣ ፕላዛ ደ ሴሳር ቻቬዝ እና ቴክ መስተጋብራዊ በጨዋታው ውስጥ ከተካተቱት ምልክቶች መካከል ይጠቀሳሉ።
ጥ፡ ጨዋታውን የፈጠረው የትኛው ኩባንያ ነው?
መ: የሞኖፖሊ የሳን ሆዜ እትም በ Top Trumps የተፈጠረ እና በሃስብሮ ፈቃድ ተሰጥቶታል።
ምንጮች:
- [አማዞን] (https://www.amazon.com/)
- [CVS] (https://www.cvs.com/)