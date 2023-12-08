ስለ ምድር የአየር ንብረት ታሪክ አዳዲስ ግንዛቤዎች ለግሪንሀውስ ጋዞች ከፍተኛ ተጋላጭነትን ያሳያሉ

በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት ስለፈጀው የምድር የአየር ንብረት ታሪክ አጠቃላይ ትንታኔ እንዳሳየው ፕላኔቷ ቀደም ሲል ከታመነው በላይ ለሙቀት አማቂ ጋዞች የበለጠ ተጋላጭ ነች። ይህ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው አሁን ያሉት የአየር ንብረት ሞዴሎች በካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት ምክንያት የሚፈጠረውን የረጅም ጊዜ የሙቀት መጠን ዝቅ አድርገው ሊመለከቱት ይችላሉ።
የእኛ የካርበን ልቀት በምድር የአየር ንብረት ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ ለመወሰን ለካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን መጨመር ምላሽ ፕላኔቷ ምን ያህል እንደምትሞቅ መረዳትን ይጠይቃል። ይህ ትብነት ደመናዎችን፣ የበረዶ ንጣፎችን መቅለጥ እና ሌሎች ምክንያቶችን በሚያካትቱ የግብረመልስ ቀለበቶች ተጽዕኖ ይደረግበታል።
በዚህ ስሜታዊነት ላይ ግንዛቤን ለማግኘት ሳይንቲስቶች ብዙ ጊዜ ያለፈውን የአየር ንብረት ለውጥ ያጠናሉ። ይሁን እንጂ በበረዶ ኮር ናሙናዎች ውስንነት ምክንያት ተመራማሪዎች የሙቀት መጠንን እና የከባቢ አየር CO2 ደረጃዎችን እንደገና ለመገንባት በፕሮክሲዎች ላይ ይተማመናሉ. የተለያዩ ፕሮክሲዎች፣ ለምሳሌ የእጽዋት ቅጠሎች ቀዳዳዎች መጠጋጋት ወይም በቅሪተ አካል ውስጥ ባሉ የባህር ውስጥ አካል ዛጎሎች ውስጥ ያለው የኢሶቶፕ ደረጃዎች ያለፉት የካርቦን ካርቦሃይድሬት መጠን አመላካቾችን ያሳያሉ።
ከ 80 በላይ ተመራማሪዎች ያሉት አለምአቀፍ ቡድን ሰፋ ያለ ግምገማ አድርጓል, የጥንታዊ የ CO2 ደረጃዎችን የበለጠ ትክክለኛ ምስል ፈጥሯል. ይህ የተሻሻለ ግንዛቤ ሳይንቲስቶች በጥልቅ ጊዜ ውስጥ የአሁኑን የከባቢ አየር CO2 ደረጃዎችን አውድ እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል። የቅርብ ጊዜ ግምቶች እንደሚያሳዩት ከዛሬው ጋር የሚነፃፀር የ CO2 ደረጃዎች ለመጨረሻ ጊዜ የተገኙት ከ14 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ሲሆን ይህም ቀደም ሲል ከታሰበው በጣም ቀደም ብሎ ነበር።
ይህንን አዲስ የ CO2 መረጃ ከሙቀት መዛግብት ጋር ማነፃፀር የምድርን የአየር ንብረት በካርቦን ዳይኦክሳይድ ለውጥ ላይ ያለውን ስሜት ያሳያል። የአየር ንብረት ሞዴሎች ከ1.5°C እስከ 4.5°C የሙቀት መጠን መጨመር ለከባቢ አየር CO2 በእጥፍ ሲገመቱ፣ ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት ከፍ ያለ የሙቀት መጠን ከ5°C እስከ 8°C.
ነገር ግን፣ የጥናቱ ጊዜዎች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዓመታትን ያቀፉ እንጂ ከሰው ልጅ ልምድ ጋር የሚዛመዱ አጫጭር ጊዜዎች አለመሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ስለዚህ፣ በ2100 ስለ ዓለም አቀፋዊ የሙቀት መጠን ትክክለኛ ትንበያ አይሰጥም። የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትላቸው ውስብስብ ችግሮች ሙሉ በሙሉ ለመገለጥ ጊዜ ይወስዳል።
በተጨማሪም፣ በጥናቱ ውስጥ የተካተቱት መጠነ-ሰፊ ጊዜያት የአየር ንብረት ስሜታዊነት ጥቃቅን ዝርዝሮችን ሊደብቁ ይችላሉ። የአየር ንብረት ሳይንቲስት ማይክል ማን ቀደም ሲል የአየር ንብረት ስሜታዊነት አሁን ካለው ግምት ሊለያይ እንደሚችል አጉልቶ ያሳያል፣ ምናልባትም በዚህ ጥናት ውስጥ የሚገኙትን ከፍተኛ እሴቶችን ያብራራል።
ምንም እንኳን ይህ ስለ ምድር ጥልቅ የአየር ንብረት ታሪክ አዲስ ግንዛቤ አሁን ባለው የሰው ልጅ ሙቀት መጨመር ላይ በቀጥታ ተግባራዊ ላይሆን ቢችልም፣ በ CO2 እና በአለም አቀፍ ሙቀት መካከል ያለውን የቅርብ ግንኙነት ይደግማል። በዚህ ጥናት ጎልተው የወጡትን መዘዞች ከግምት ውስጥ በማስገባት ቀጣይነት ያለው የቅሪተ አካል ነዳጅ ማቃጠልን አስቸኳይ መፍትሄ መስጠት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል።