ክሊቭላንድ በዩኤስ ውስጥ ካሉ በጣም ደህንነታቸው የተጠበቁ ከተሞች መካከል ደረጃ ላይ ተቀምጣለች።

በቅርቡ የተደረገ አንድ ትንታኔ ክሊቭላንድ ኦሃዮ ከግዛቱ ሌላ ከተማ ጋር በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ካሉ ደህንነታቸው ያልተጠበቁ ከተሞች ተርታ እንደሚቆጠር አረጋግጧል። ለክሊቭላንድ ነዋሪዎች ምንም ባያስደንቅም፣ ከተማዋ ከ2023 ጀምሮ በከፍተኛ ሁከትና ብጥብጥ ስትታገል ቆይታለች፣ ከአራት አስርት አመታት በፊት ታይቶ የማይታወቅ እጅግ በጣም ብዙ ግድያዎች ላይ ለመድረስ እየተንቀሳቀሰች ነው። የኮሌጅ ተማሪዎችን በስኮላርሺፕ የሚረዳው ስኮላሮ በተሰኘው ድህረ ገጽ የተካሄደው ትንታኔ በተለያዩ የወንጀል እና የነፍስ ወከፍ ደህንነት ጠቋሚዎች 150 ከተሞችን አስቀምጧል።
በጥናቱ ውስጥ ክሊቭላንድ በቁጥር 142 ላይ ተቀምጧል፣ ሲንሲናቲ በቁጥር 147 በመጠኑ የከፋ ደረጃ ላይ ደርሷል። ሆኖም ግን፣ ዲትሮይት፣ ሚቺጋን ነው፣ ከዝርዝሩ ግርጌ ላይ ያጠናቀቀችው፣ ትንሹን ደህና ከተማ የሚል ስያሜ ወስዷል። በሌላ በኩል፣ ትንታኔው ሴንት ፖል፣ ሚኒሶታ፣ በዩኤስ ውስጥ እጅግ አስተማማኝ የሆነ ትልቅ ከተማ ሆና እንደመጣ አረጋግጧል
የተወሰኑ የወንጀል መጠኖችን ሲመረምሩ ክሊቭላንድ እና ሲንሲናቲ ከፍተኛ የዝርፊያ መጠን ካላቸው አምስት ከተሞች መካከል ራሳቸውን አግኝተዋል። በተለይ ሲንሲናቲ ለከፍተኛ የቤት ዝርፊያ እና ለስርቆት እና ለስርቆት ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች።
የScholaroo ትንተና የእያንዳንዱን ከተማ ደህንነት በትክክል ለመለካት እንደ የፖሊስ መኮንኖች ብዛት፣ የግድያ መጠን፣ ዝርፊያ፣ ጥቃት እና ተኩስ የመሳሰሉ መለኪያዎችን ለመገምገም ባለ 100 ነጥብ መለኪያ ተጠቅሟል። የተገኙት ውጤቶች የከተሞችን ደረጃ ለመወሰን ጥቅም ላይ ውለዋል.
በእንደዚህ ዓይነት ዝርዝር ውስጥ ክሊቭላንድ በጉልህ ቀርቦ ማየት በጣም አሳሳቢ ነው። ከተማዋ ከነዋሪዎቿ ጋር በመሆን እየጨመረ የመጣውን ሁከትና ብጥብጥ በንቃት በመከታተል የነዋሪዎቿን ደህንነት ለማሻሻል ውጤታማ እርምጃዎችን ተግባራዊ ለማድረግ መስራት አለባት። በተጨማሪም ይህ ትንታኔ በማህበረሰብ ደህንነት ላይ ኢንቨስት ማድረግ እና ሁሉም ሰው ደህንነት የሚሰማውበትን አካባቢ መፍጠር አስፈላጊ መሆኑን እንደ ትልቅ ማስታወሻ ያገለግላል።