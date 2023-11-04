የጃፓን ገጠራማ አካባቢ ያለው አስደናቂ የዱር አራዊት፡ በአኒም አነሳሽነት የተሞላ ጀብዱ

በጃፓን ገጠራማ አካባቢ መኖር ለእኛ አስደናቂ ተሞክሮ ሆኖልናል። ከሁለት አመት በፊት በማይታመን ዋጋ ቤት ገዛን እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ውብ መኖሪያችን ባልገመትነው መንገድ የተፈጥሮን ድንቅ ነገሮች ገልጦልናል።
ከፓራኖርማል እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ በመገረም በንብረታችን ላይ የዱካ ካሜራ ለማዘጋጀት ወሰንን። መናፍስትን ከመያዝ ይልቅ በክልሉ የሚኖሩ የዱር አራዊትን በሚያማምሩ እይታዎች እንደምንታከም አናውቅም።
የመጀመሪያው የምሽት ጎብኚያችን ራኩን ሆኖ ተገኘ፣ ይህም ያልተገረዙ ፍጥረታትን የመገናኘት ፍርሃታችንን ቀለል አድርጎታል። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የዱካ ካሜራ ቀረጻውን በመረመርኩበት ወቅት አንድ ያልተጠበቀ የምናውቀውን ግርማ ሞገስ ያለው የዱር አጋዘን ማግኘታችን አስገርሞናል።
ይህ አስደናቂ ፍጡር ከዚህ ቀደም ካየናቸው አጋዘኖች በተቃራኒ ከአኒም ፊልም በቀጥታ የሚመስሉ አስደናቂ ቀንድ አውጣዎችን ይመካል። ታዋቂው የናራ አጋዘን እንኳን ከዚህ የዱር አቻው ታላቅነት ጋር መወዳደር አልቻለም። ከአስደናቂው የልዕልት ሞኖኖክ አለም ገፀ ባህሪ ጋር የተደናቀፍን ያህል ተሰማን።
የሚገርመው፣ ሚዳቆው በምሽት ጉብኝት ወቅት ብዙ ጊዜ ቆሟል፣ በጉጉት ወደ ቤታችን እየተመለከተ። መገኘቱ በቤታችን ውስጥ ከጥበቃ ውጭ እንደሚይዘን ማየታችን አከርካሪያችን ላይ መንቀጥቀጥ ፈጠረ። ሆኖም፣ ስናሰላስል፣ ጎራችንን ለመመርመር ከማንኛዉም ፍላጎት ይልቅ በመስታወቱ ላይ በማሰላሰል የበለጠ የተማረከ ታየ።
ለእኛ የሚያስደስት የአጋዘን ጉብኝት በአንድ ሌሊት ብቻ የተገደበ አልነበረም። በተያያዙት ፎቶዎች ላይ እንደሚታየው አዲሱ ጓደኛችን በሦስት የተለያዩ ጊዜያት በዱካ ካሜራ ታየ፡ ሴፕቴምበር 3 ከጠዋቱ 19 ሰአት ላይ፣ ከሁለት ቀናት በኋላ 10፡24 ከምሽቱ 9፡30 እና በመጨረሻም ጥቅምት 11 ከቀኑ XNUMX፡XNUMX ላይ።
ይህ አስደሳች አጋጣሚ በንብረታችን አቅራቢያ ለሚኖሩ የተለያዩ የዱር እንስሳት አይኖቻችንን ከፍቷል። የተፈጥሮን ምስጢሮች የበለጠ ለመፍታት ጓጉተናል፣በተጨማሪ የዱካ ካሜራዎች ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ወስነናል። በእድል ንክኪ እነዚህ መሳሪያዎች የበለጡ ባለ አራት እግር ነዋሪዎችን ውበት እንድንይዝ ያስችሉናል፣ እና ከማንኛውም የሌሊት እንቆቅልሽ ምስሎች በበለጠ ልባችንን የማረኩትን የእነዚህን የዱር ጎብኝዎች መምጣት በጉጉት እንጠብቃለን።
ምስሎች © SoraNews24
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
1. በጃፓን ገጠራማ አካባቢ ቤት እንዲገዛ ያነሳሳው ምንድን ነው?
የገጠርን ህይወት ለመቀበል እና የተፈጥሮን ድንቅ ነገሮች ለመለማመድ ያለን ፍላጎት በጃፓን ገጠራማ አካባቢ ቤት ለመግዛት ከወሰንንበት ቀዳሚ ምክንያቶች ነበሩ።
2. የዱካ ካሜራ ምንም አይነት ፓራኖርማል እንቅስቃሴን ያዘ?
ከመጀመሪያው ከጠበቅነው በተቃራኒ፣ የዱካ ካሜራ ምንም አይነት ፓራኖርማል እንቅስቃሴ አልያዘም። ይልቁንም የአካባቢውን የዱር አራዊት ማራኪ እይታዎች ሰጥቷል።
3. የአጋዘን ቀንድ በጣም አስፈላጊ የሆነው ለምንድነው?
ያጋጠመን የዱር አጋዘን ቀንድ ለየት ያለ ትልቅ እና የሚያምር ነበር፣ ወደ ምስጢራዊነታቸው ጨምረው እና በአኒም ፊልሞች ላይ የሚታዩትን ልቦለድ ገፀ-ባህሪያትን ያስታውሳሉ።
4. አጋዘኖቹ የእርስዎን ንብረት ምን ያህል ጊዜ ጎበኙ?
አጋዘኖቹ ወደ ንብረታችን ብዙ ጎብኝተዋል፣ በሌሊት በሴፕቴምበር 19፣ ከጥቂት ምሽቶች በኋላ እና በመጨረሻም በጥቅምት 11 በተለያዩ ጊዜያት ታዩ።