The Hisense ULED X TV፡ በBacklighting ቴክኖሎጂ ውስጥ ያለ አብዮት።

የሂንስ ዩኤልዲ ኤክስ ቲቪ የኋላ ብርሃን ቴክኖሎጂን በምንለማመድበት መንገድ አብዮት እያደረገ ነው። ከጀርባ ማብራት ዋና ጉዳዮች አንዱ ወደ ውስጥ ዘልቆ መግባት, ጥቁሮችን ማጠብ እና በደማቅ ነገሮች ዙሪያ ሃሎዎችን መፍጠር ነው. የቴሌቭዥን አምራቾች ይህንን ችግር ለመቅረፍ የሞከሩት የ LED መብራቶችን በመጠቀም ጥቁር መሆን ከታሰቡት ቦታዎች በስተጀርባ ሊጠፋ ይችላል. ይህ ዘዴ, መደብዘዝ ዞኖች በመባል የሚታወቀው, ድብልቅ ውጤቶች አሉት, ብዙውን ጊዜ ወደ ቃና ቅርሶች እና ፍጽምና የጎደለው አሰላለፍ ያመጣል.
ሆኖም፣ የሂንስ ዩኤልዲ ኤክስ ቲቪ የተለየ አካሄድ ይወስዳል። በ20,000 ሚኒ-LED የኋላ ብርሃኖች በ5,000 ደብዝዝ ዞኖች የተከፋፈሉ ሲሆን ይህ ቲቪ በገበያ ላይ ካሉ ሌሎች ሞዴሎች የበለጠ ብዙ ዞኖችን ያቀርባል። ውጤቱ በምስል ጥራት እና ትክክለኛነት ላይ አስደናቂ መሻሻል ነው። ጥቁሮቹ በጣም ጥቁር ናቸው, እና ቀለሞች የበለፀጉ እና ንቁ ናቸው.
በንጽጽር ረገድ ኤልሲዲ ቲቪዎች በአጠቃላይ ጥሩ ብርሃን ላላቸው ክፍሎች ከ OLEDs የተሻሉ ናቸው ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን፣ የ ULED X ቲቪ አስደናቂ ጥቁር ደረጃዎችን፣ አነስተኛ አበባዎችን እና ጥልቅ የቀለም ሙሌትን ያቀርባል፣ ይህም በብዙ ገፅታዎች ከ OLED ቲቪዎች የማይለይ ያደርገዋል። በተጨማሪም፣ ULED X ወደ ከፍተኛ ብሩህነት ሲመጣ ያበራል፣ ከአብዛኞቹ LCD TVs ይበልጣል።
ጥልቅ ግምገማ በተደረገበት ወቅት፣ የ ULED X ቲቪ በገበያ ላይ ካሉት ምርጥ ቴሌቪዥኖች እንኳን ሳይቀር በጥራት በምስል ጥራት አስገርሟል። ከፍተኛ ጥራት ያለው ይዘት ከከፍተኛ-ተለዋዋጭ-ክልል ኢንኮዲንግ ጋር የ ULED X ችሎታዎችን አሳይቷል፣ አብዛኛዎቹ ትዕይንቶች ከመሪ ተፎካካሪዎች ተመራጭ ናቸው።
ይሁን እንጂ ሊታሰብባቸው የሚገቡ አንዳንድ ድክመቶች አሉ. የ ULED X የድምጽ ቁጥጥሮች የተገደቡ ናቸው እና የቪዳአ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ አንድሮይድ ቲቪ ካለው ጋር ተመሳሳይ የሆነ የመተግበሪያ ድጋፍ ላያቀርብ ይችላል። በተወሰኑ መተግበሪያዎች ላይ ለሚተማመኑ፣ ULED X ከመግዛትዎ በፊት መገኘቱን ማረጋገጥ ይመከራል።
በአጠቃላይ የሂንስ ዩኤልዲ ኤክስ ቲቪ በጀርባ ብርሃን ቴክኖሎጂ ላይ ከፍተኛ እድገትን ይሰጣል። የእሱ ልዩ የምስል ጥራት፣ አስደናቂ ጥቁር ደረጃዎች እና ደማቅ ቀለሞች በቲቪ ገበያ ውስጥ ከፍተኛ ተወዳዳሪ ያደርገዋል። አንዳንድ ገደቦች ሊኖሩት ቢችልም፣ በአሁኑ ጊዜ ካሉት ምርጥ ቴሌቪዥኖች አንዱ እንደሆነ በእርግጠኝነት ሊታወቅ ይገባዋል።
ምንጮች:
– [ምንጭ 1]
– [ምንጭ 2]