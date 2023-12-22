ኪት ሃሚልተን፡ ከግራንድ ስርቆት አውቶ ፕሮግራመር ወደ ቴክኖሎጂ ፈጣሪ

ከመጀመሪያው የGrand Theft Auto ጨዋታ ጀርባ ካሉት መሪ ፕሮግራመሮች አንዱ የሆነው ኪት ሃሚልተን በዳንዲ ውስጥ በዲኤምኤ ዲዛይን ከቆየበት ጊዜ ጀምሮ ረጅም መንገድ ተጉዟል። የተወዳጁ ግራንድ ስርቆት አውቶሞቢል ተከታታዮች አድናቂዎች እራሳቸውን ከጨዋታው ትኩስ ዘንጎች መንኮራኩር ጀርባ አድርገው ቢያስቡም፣ ኪት ሃሚልተን አሁን የተወሰኑትን መኪኖች በራሱ ቤት ቢሮ ውስጥ በማግኘታቸው ሊኮራ ይችላል።
በኤድንበርግ ላይ የተመሰረተ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ፑፈርፊሽ ከሚገኘው ስኮትስማን ከቢሮው ጋር ሲነጋገር ሃሚልተን በጨዋታው ውስጥ ለነበሩት መኪናዎች ዋቢ ሆነው ያገለገሉትን የሞዴል መኪኖች ስብስብ ገልጿል። "እዚህ በድብቅ ከኋላዬ ናቸው, በጨዋታው ውስጥ የሚታዩ መኪኖች" ይላል.
የታላቁ ስርቆት አውቶማቲክ ፍራንቻይዝ ከትሁት አጀማመሩ ጀምሮ ረጅም መንገድ ተጉዟል። በቅርቡ የተለቀቀው የGrand Theft Auto VI የፊልም ማስታወቂያ በYouTube ላይ ሪከርዶችን በመስበር በ93 ሰዓታት ውስጥ ከ24 ሚሊዮን በላይ እይታዎችን አግኝቷል። አሁን የፑፈርፊሽ የሶፍትዌር ኃላፊ የሆነው ሃሚልተን የደጋፊዎችን ደስታ ይጋራል እና ጨዋታውን እስከ 2025 ድረስ ባይለቀቅም ጨዋታውን ለመጫወት መጠበቅ አልቻለም።
በዲኤምኤ ዲዛይን ጊዜውን በማንፀባረቅ ሃሚልተን ባህላዊ የጨዋታ ልማት ልማዶችን እንዳልተከተሉ አምኗል። ከትኩረት ሙከራ ወይም የገበያ ንጽጽር ይልቅ፣ በቀላሉ ራሳቸው መጫወት የሚፈልገውን ጨዋታ ገንብተዋል። ይህ አካሄድ አስደሳች ሐሳቦችን ከመሞከር እና በጨዋታው ዓለም ውስጥ የሚያጸድቁባቸውን መንገዶች በመፈለግ የተሻሻለው Grand Theft Auto እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል።
የሃሚልተን በጨዋታዎች ልማት ስራ የተጀመረው በዲኤምኤ ዲዛይን በተፈጠረ ጨዋታ በሌሚንግስ ነው። ቡድኑን ከተቀላቀለ በኋላ በሊምንግስ አዲስ አለም ላይ ሰርቷል፣ ይህም በስራው ውስጥ ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። በጨዋታው የተለየ ኩራት ባይኖረውም የሃሚልተን ልምድ እና ከእሱ መማር ለ Grand Theft Auto ስራውን መንገድ ጠርጓል።
ሃሚልተን በዲኤምኤ ዲዛይን ያሳለፈውን ጊዜ መለስ ብሎ ሲመለከት የስራ አካባቢን ምስቅልቅል እና ውጤታማ አድርጎ ይገልፃል። ልምድ ከሌላቸው ገንቢዎች ቡድን ጋር፣ በትክክል የሚሰራ ጨዋታ የመገንባት ፈተና ገጥሟቸዋል። ምንም እንኳን መሰናክሎች ቢያጋጥሙትም፣ ግራንድ ስርቆት አውቶሞቢል ትልቅ ስኬት መሆኑን አስመስክሯል ፣ይህም ዛሬ ለታየው ድንቅ የፍራንቻይዝ መድረክ አዘጋጅቷል።
የሃሚልተን ጉዞ በፑፈርፊሽ የሶፍትዌር ኃላፊ ሆኖ ከሚጫወተው የቪዲዮ ጨዋታዎች ውስጥ አንዱን ፕሮግራም ከማዘጋጀት አንስቶ አሁን ባለው የፑፈርፊሽ የሶፍትዌር ሀላፊነት ቢያደርገውም ለጨዋታው ኢንደስትሪ ያበረከተው አስተዋፅኦ ሁሌም የሚታወስ ነው። እና ደጋፊዎቹ የGrand Theft Auto VI መልቀቅን በጉጉት ሲጠባበቁ ሃሚልተን በሮክስታር ጨዋታዎች ላይ ያለው የእድገት ቡድን በእነሱ ጫማ ውስጥ ስለነበር ሊሰማው የሚገባውን ጫና እና ግምት ተረድቷል።