ርዕስ፡- ቾኮላቲየር እና የተጠረጠሩ ተባባሪዎች ከአኒሜሽን ግድያ ጋር በተያያዘ ፈር ቀዳጅ እና ሚስት ተያዙ

ማጠቃለያ:
አሜሪካዊው ቾኮላቲየር ጆናታን ሌሬር እና ግብረ አበሮቹ በካናዳዊው የአኒሜሽን አቅኚ ዳንኤል ላንግሎይስ እና ባለቤቱ ዶሚኒክ ማርቻንድ በካሪቢያን ደሴት ዶሚኒካ ከተገደሉት ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ውለዋል። የተቃጠለው የጥንዶቹ አስከሬን በንብረታቸው አቅራቢያ በተቃጠለ ተሽከርካሪ ውስጥ የተገኘ ሲሆን ፖሊሶች ግድያው በሌሬር እና ላንግሎይስ መካከል በአጎራባች ይዞታዎች ውስጥ በሚያልፈው የህዝብ መንገድ ምክንያት ለዓመታት የዘለቀው ውዝግብ ውጤት ሊሆን እንደሚችል ፖሊስ ያምናል ።
የፍርድ ቤት መዛግብት እንደሚያሳየው፣ ላንግሎይስ ለሀረር ድንጋይ በማስቀመጥ፣ ቦይ በመስራት እና አቅርቦቶችን በመተው የህዝብን መንገድ በማስተጓጎል ክስ አቅርቦ ነበር። ፍርድ ቤቱ ላንግሎይስን እንዲደግፍ ብይን ነበር, ነገር ግን በሁለቱ መካከል ያለው ፍጥጫ ቀጥሏል. ሌሬር እና ሮበርት ስናይደር ጁኒየር የተባለ አሜሪካዊ በነፍስ ግድያ ክስ ተመስርቶባቸው ወደ መንግስት እስር ቤት ተወስደዋል።
3D ምስል ሶፍትዌር ለፊልሞች እና ቪዲዮ ጌሞች የፈጠረው Softimage የተባለውን ኩባንያ የመሰረተው የ3D አቅኚ ላንግሎይስ በዲጂታል ቴክኖሎጂዎች እና ሲኒማ ውስጥ ባለ ራዕይ እንደነበረ ይታወሳል። የእሱ የበጎ አድራጎት ጥረቶች እና ዘላቂ የቅንጦት ሪዞርት ኩሊብሪሪ ሪጅ የፈጠራ መንፈሱን አሳይቷል።
የሌሬር እና ተባባሪዎቹ ተጠርጣሪዎች መታሰር በህብረተሰቡ ዘንድ ድንጋጤ ፈጥሯል። የቱሪዝም ሚኒስትር ዴኒዝ ቻርልስ ሀዘናቸውን ገልፀው ባልና ሚስቱ በ 2017 ከአውሎ ነፋስ ማሪያ በኋላ ለህብረተሰቡ ያላቸውን ቁርጠኝነት እና የፕሮጀክቶችን ድጋፍ አጉልተው ገልፀዋል ። በነፍስ ግድያው ላይ ምርመራው እየቀጠለ ነው ፣ እናም ፖሊሶች እስካሁን ድረስ በሰው አካል ላይ የአስከሬን ምርመራ አላደረጉም ።
አሳዛኙ ክስተት መጥፎ በሚመስሉ ሁኔታዎች ስር ተደብቀው የሚገኙትን አደጋዎች ያስታውሰናል፣ እና አንዳንድ ግለሰቦች ጥቅሞቻቸውን ለማስጠበቅ የሚሄዱበትን ጊዜ በተመለከተ ጥያቄዎችን ያስነሳል። የላንግሎይስ እና የማርቻንድ መጥፋት ለአኒሜሽን ኢንዱስትሪው ትልቅ ኪሳራ እና አለመግባባቶችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት እንደሚያስፈልግ የሚያስታውስ ነው።