አዲስ ተጋላጭነት በ AMD's SEV የታመነ የማስፈጸሚያ አካባቢ በተመራማሪዎች ተገኘ

በጀርመን የCISPA Helmholtz የመረጃ ደህንነት ማዕከል እና በኦስትሪያ የሚገኘው የግራዝ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን የታመነበትን የማስፈጸሚያ አካባቢን የሚጎዳ የ AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) ጉድለትን ለይቷል። ተጋላጭነቱ፣ CacheWarp ተብሎ የሚጠራው፣ በመሸጎጫ መስመሮች እና በማህደረ ትውስታ መካከል አለመግባባቶችን መፍጠር ስለሚችል የስርዓቱን ታማኝነት ይጎዳል።
SEV ቨርቹዋል ማሽኖችን (VMs)ን ከሃይፐርቫይዘራቸው ለመለየት የተነደፈ የሲፒዩ ቅጥያ ሲሆን ይህም ከተንኮል አዘል ጥቃቶች ተጨማሪ የመከላከያ ሽፋን ይሰጣል። ሆኖም የCacheWarp ተጋላጭነት SEV ላይ ያነጣጠረ ሲሆን አጥቂ በAMD SEV የተጠበቀውን ተንኮል-አዘል ሃይፐርቫይዘር ማግኘት እንደሚችሉ በማሰቡ በእንግዳ ቪኤም ውስጥ የዘፈቀደ ኮድ እንዲፈጽም ያስችለዋል። ይህ ሚስጥራዊ መረጃዎችን መጋለጥን፣ ልዩ መብትን ማሳደግ ወይም ያልተፈቀደ የቪኤም መዳረሻን ሊያስከትል ይችላል።
CacheWarp ጊዜያዊ የማስፈጸሚያ ጥቃት ወይም እንደ Specter እና Meltdown ያሉ የጎን ቻናል ጥቃት አይደለም፤ ይልቁንስ ከ Rowhammer ወይም Plundervolt ጋር የሚመሳሰል በሶፍትዌር ላይ የተመሰረተ የስህተት ጥቃት ነው። ምንም እንኳን AMD SEV ሲነቃ የቆሸሹ መሸጎጫ መስመሮችን ወደ ኋላ መፃፍ ሳያስፈልግ የ invd መመሪያን በ AMD ሲፒዩዎች ይጠቀማል። ተንኮል አዘል ሃይፐርቫይዘር በተወሰኑ ነጥቦች ላይ ጽሁፎችን በመምረጥ የቪኤም ባህሪን ሊቆጣጠር ይችላል፣ ተለዋዋጮችን ወደ ቀድሞ ግዛቶች መመለስ እና ያልተፈቀደ መዳረሻ ማግኘት ይችላል።
ተመራማሪዎቹ ግኝታቸውን ለ AMD አሳውቀዋል, እና ኩባንያው ለ SEV-SNP የማይክሮኮድ ፕላስተር እና ለዜን 3 EPYC Milan CPUs የ SEV firmware ማሻሻያ ይለቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን፣ ተመራማሪዎቹ የCacheWarpን ተጋላጭነት ሙሉ በሙሉ ለመፍታት የሃርድዌር ደረጃ ማስተካከል እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥተዋል። የ invd መመሪያው AMD SEV ሲነቃ ጥቅም ላይ እንዳይውል መከልከል ወይም ከጥቅም ውጪ ከሆነው የwbinvd መመሪያ ጋር እንዲመሳሰል እንዲስተካከል ይጠቁማሉ።
በAMD SEV ላይ ለሚተማመኑ ተጠቃሚዎች እና ድርጅቶች በAMD የተለቀቁትን እድገቶች እና ጥገናዎች በCacheWarp የሚያስከትሉትን ስጋቶች በመረጃ መከታተል አስፈላጊ ነው። ፈርምዌርን አዘውትሮ ማዘመን እና የደህንነት ምርጥ ልምዶችን መተግበር የስርአቱን ታማኝነት ለማረጋገጥ እና ሊደርሱ ከሚችሉ ጥቃቶች ለመጠበቅ ይረዳል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ: የ AMD ደህንነቱ የተጠበቀ ኢንክሪፕትድ ቨርቹዋል (ኤስኢቪ) ምንድን ነው?
መ: የ AMD's SEV ቨርቹዋል ማሽኖችን (VMs) ከሃይፐርቫይዘር ለመለየት የተሻሻለ ደህንነት የሚሰጥ ሲፒዩ ቅጥያ ሲሆን ከተንኮል አዘል ጥቃቶች ይከላከላል።
ጥ፡ የ CacheWarp ተጋላጭነት ምንድን ነው?
መ: CacheWarp የሶፍትዌር-ስህተት ጥቃት በ AMD SEV ውስጥ ያለውን ጉድለት የሚጠቀም ነው፣ይህም የተንኮል አዘል ሃይፐርቫይዘር መዳረሻ ያለው አጥቂ በእንግዳ ቪኤም ውስጥ የዘፈቀደ ኮድ እንዲያስፈጽም እና ያልተፈቀደ መዳረሻ እንዲያገኝ ወይም ሚስጥራዊ መረጃዎችን ሊያጋልጥ ይችላል።
ጥ: CacheWarp እንዴት ነው የሚሰራው?
መ: CacheWarp የመሸጎጫ መስመሮችን በመቆጣጠር በምናባዊ ማህደረ ትውስታ-ወደ-አካላዊ ማህደረ ትውስታ ካርታ ሂደት ውስጥ ጣልቃ ይገባል ፣ ዓላማውን ለማሳካት የማስታወሻ ስህተቶችን ያስተዋውቃል።
ጥ፡ CacheWarp እንደ Specter እና Meltdown ካሉ ጥቃቶች የሚለየው እንዴት ነው?
መ: CacheWarp ጊዜያዊ የማስፈጸሚያ ጥቃት ወይም የጎን ቻናል ጥቃት አይደለም፤ እንደ Rowhammer ወይም Plundervolt አይነት በሶፍትዌር ላይ የተመሰረተ የጥፋት ጥቃት ነው። በ AMD ሲፒዩዎች ውስጥ ያለውን የ invd መመሪያ እየመረጠ የቪኤምን ባህሪ ለመፃፍ እና ለመፃፍ ይጠቀምበታል።
ጥ፡ ተጠቃሚዎች ከ CacheWarp ለመከላከል ምን ማድረግ አለባቸው?
መ: ተጠቃሚዎች ተጋላጭነቱን ለመቅረፍ በ AMD ስለተለቀቁት ጥገናዎች እና ዝመናዎች መረጃ ማግኘት አለባቸው። ፈርምዌርን በመደበኛነት ማዘመን፣ የደህንነት ምርጥ ልምዶችን መተግበር እና የ AMD መመሪያዎችን መከተል ከCacheWarp ጋር ተያይዘው የሚመጡትን አደጋዎች ለመቀነስ ይረዳል።