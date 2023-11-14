በ AMD ሲፒዩዎች ውስጥ አዲስ ተጋላጭነት ተገኘ፡ CacheWarp

ከግራዝ የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና የኤ.ዲ.ዲ ተመራማሪዎች በቅርቡ CacheWarp በመባል በሚታወቁት AMD ሲፒዩዎች ላይ አሳሳቢ የሆነ ተጋላጭነትን ይፋ አድርገዋል። ይህ ተጋላጭነት፣ እንዲሁም CVE-2023-20592 በመባልም የሚታወቀው፣ በተለይ በEPYC አገልጋይ ሲፒዩዎች ውስጥ ደህንነቱ የተጠበቀ ምስጢራዊ ምስጢራዊነት (SEV) ባህሪን ይነካል። SEV የተነደፈው የማስታወሻቸውን ኢንክሪፕት በማድረግ የቨርቹዋል ማሽኖችን ደህንነት ለማሳደግ ሲሆን በሚያስገርም ሁኔታ ለካሼዋርፕ ጥቃቶች በር ይከፍታል፣ ይህም የኢፒአይሲ ሲፒዩዎችን ተጋላጭ ያደርገዋል።
ከቀደምት የኤስኢቪ ብዝበዛ ሁኔታዎች በተለየ የCacheWarp ተጋላጭነት ወሳኝ ባህሪን ያሳያል - የታለመውን ኮምፒዩተር አካላዊ መዳረሻ አያስፈልገውም። CacheWarpን መበዝበዝ በ INVD መመሪያ አማካኝነት የሲፒዩ መሸጎጫ ማጽዳትን ያካትታል፣ ይህም በስርዓት ማህደረ ትውስታ ወይም ራም ውስጥ የተከማቸ ጊዜ ያለፈበት መረጃ ያስከትላል። ሲፒዩ በቀጣይነት ይህንን መረጃ ከ RAM ሲያወጣ፣ ወቅታዊ እና ትክክለኛ መሆኑን ያስባል።
በዚህ ሂደት ውስጥ ሲፒዩ የሚያነበው ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው መረጃ የማረጋገጫ ዋጋ ነው፣ ይህም የተሳካ ማረጋገጫ ለማግኘት 0 መሆን አለበት። በተለምዶ፣ ይህንን እሴት ለማግኘት ብቸኛው መንገድ ትክክለኛውን የይለፍ ቁልፍ በማስገባት ነው። ነገር ግን፣ CacheWarp የማረጋገጫ የመጀመሪያ ዋጋ 0 መሆኑን ይጠቀማል፣ ሲፒዩ ወደ ጊዜ ተመልሶ በመላክ ውጤታማ የሆነ የደህንነት ቀዳዳ ነው።
ይህ ተጋላጭነት በመጀመሪያ፣ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ትውልድ EPYC ፕሮሰሰር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ይሁን እንጂ AMD ለሶስተኛ ትውልድ ሚላን ቺፖች የማይክሮኮድ ፕላስተር በመልቀቅ ጉዳዩን ወዲያውኑ አቅርቧል። በሚያስደንቅ ሁኔታ ፣ AMD ፕላስተር በአፈፃፀም ላይ ተጽዕኖ እንደማይኖረው ይጠብቃል ፣ከዚህ ቀደም ካሉት ሌሎች ብዙ የደህንነት መጠገኛዎች በተለየ። እንደ Spectre ካሉ ተጋላጭነቶች በተለየ CacheWarp በግምታዊ አፈፃፀም ላይ አይመሰረትም ፣ ይህም ቀደም ሲል በመጠገን ምክንያት አፈፃፀሙን ችግር አስከትሏል ።
በየጥ:
ጥ፡ CacheWarp ምንድን ነው?
መ: CacheWarp በAMD ሲፒዩዎች ውስጥ ደህንነቱ የተጠበቀ ኢንክሪፕትድ ቨርቹዋልላይዜሽን (SEV) ባህሪን የሚጠቀም አዲስ ተጋላጭነት ነው፣ ይህም EPYC ሲፒዩዎች አካላዊ መዳረሻ ለማይፈልጉ ጥቃቶች የተጋለጠ ነው።
ጥ: CacheWarp እንዴት ነው የሚሰራው?
መ: CacheWarp የሲፒዩውን መሸጎጫ ማጽዳት እና ያለፈውን መረጃ ከስርዓት ማህደረ ትውስታ ወይም ራም ማምጣትን ያካትታል። የ0 የመጀመሪያ የማረጋገጫ ዋጋን በመጠቀም ሲፒዩ ያረጀውን መረጃ ለመቀበል በማታለል ሊፈጠሩ የሚችሉ ጥሰቶችን በሩን ይከፍታል።
ጥ: የትኞቹ ሲፒዩዎች በ CacheWarp የተጎዱ ናቸው?
መ: CacheWarp በመጀመሪያ፣ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ትውልድ EPYC ፕሮሰሰር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል፣ ነገር ግን AMD ለሶስተኛ ትውልድ የሚላን ቺፖችን ብቻ የማይክሮ ኮድ ፕላስተር አውጥቷል።
ጥ፡ የማይክሮኮድ ፕላስተር አፈጻጸም ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል?
መ: አይ፣ ከቀደምት የደህንነት መጠገኛዎች በተለየ፣ AMD ለተጠቃሚዎች የCacheWarp patch ምንም አይነት የአፈጻጸም ተፅእኖ እንደማይኖረው ያረጋግጣል። ተጋላጭነቱ በግምታዊ አፈጻጸም ላይ የተመካ አይደለም፣ ይህም ቀደም ባሉት ጊዜያት የአፈጻጸም ቅነሳ ንጣፎችን አስገድዷል።