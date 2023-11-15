አማዞን የአስትሮ ሴኩሪቲ ሮቦትን ለንግዶች አስተዋውቋል፣ የአገልግሎቶቹን ስብስብ በማስፋት

ሮቦቶችን በቤተሰብ ውስጥ የተለመደ ነገር ለማድረግ በሚያደርገው ጥረት መካከል አማዞን አሁን የአስትሮ ሴኩሪቲ ሮቦትን በማስተዋወቅ የንግድ ድርጅቶችን ኢላማ አድርጓል። በ2,350 ዶላር የሚሸጠው ይህ የተሻሻለው የሸማቾች ሞዴል ስሪት ከላቁ ባህሪያት እና ከ60 ዶላር የሚገመተው Astro Secure ከተባለው ወርሃዊ የደንበኝነት ምዝገባ ጋር ይመጣል፣ ይህም ሮቦቱ በተለዩ ቦታዎች ላይ ራሱን ችሎ እንዲቆጣጠር ያስችለዋል። ይህ የአማዞን እርምጃ የሮቦትን አቅም እንደ ተዘዋዋሪ የጥበቃ ጠባቂነት ለመጠቀም መቀየሩን የሚያመለክት ሲሆን ይህም ኩባንያው ለምርቱ አዳዲስ መተግበሪያዎችን ለማግኘት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
እ.ኤ.አ. በ 2021 የተጀመረው የመጀመሪያው የአስትሮ ሞዴል በዋነኝነት ለተጠቃሚዎች ያነጣጠረ ቢሆንም አማዞን ወደ ዋናው ገበያ በመግፋት ረገድ ተግዳሮቶች አጋጥመውታል። ብዙ ሸማቾች ስለ ምርቱ መኖር ሳያውቁ ይቀራሉ፣ እና ኩባንያው የምርት እና የመርከብ መጠንን ለመጨመር ችግሮች አጋጥመውታል። ሆኖም አዲሱን ስሪት ለንግድ ስራ ማስተዋወቅ አማዞንን የበለጠ ግልጽ እና ተግባራዊ የአጠቃቀም ጉዳይን ሊሰጥ ይችላል። ምንም እንኳን ሃርድዌሩ በአብዛኛው ተመሳሳይ ቢሆንም፣ የአስትሮ ኢንዱስትሪያዊ ልዩነት አሁን ካለፈው ሞዴል 5,000 ካሬ ጫማ ስፋት ጋር ሲነፃፀር እስከ 3,500 ካሬ ጫማ የሚሸፍን ትልቅ ቦታን የመጠበቅ ችሎታ አለው።
አስትሮ ለንግድ ስራ ማስተዋወቅ የአማዞን ሰፋ ያለ የፀጥታ አገልግሎቱን የማስፋት ስትራቴጂ አካል ሲሆን በ 2018 ብልጥ የበር ደወል ሰሪ ሪንግ ከተገዛበት ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ዘርፍ ነው። ከአስትሮ ሮቦት በተጨማሪ አማዞን አሁን ወርሃዊ የደንበኝነት ምዝገባ እቅዶችን ያቀርባል። ደውል፣ ለደህንነቱ የተጠበቀ የቀረጻ ማከማቻ $20 አማራጭ እና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ተጠቃሚዎችን ከድንገተኛ አገልግሎት ጋር የሚያገናኝ የ99 ዶላር እቅድን ጨምሮ። ተጓዳኝ ወጪዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት አጠቃላይ የአማዞን የደህንነት አገልግሎቶችን የሚቀበሉ ንግዶች ለአስትሮ ሮቦት ከሚደረገው ከፍተኛ የፊት ኢንቨስትመንት በተጨማሪ በወር 180 ዶላር አካባቢ ወጪዎችን ሊጠብቁ ይችላሉ።
አማዞን የሃርድዌር ክፍፍሉን የበለጠ ገቢ ለመፍጠር አንዳንድ የደህንነት ባህሪያትን አሁን ባሉት የአስትሮ ክፍሎች ውስጥ በማዋሃድ ለንግድ ስራ ያለውን እሴት አጠናክሮታል። ይሁን እንጂ ኩባንያው ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ በአስትሮ ልማት ላይ የተደረጉትን ጉልህ ኢንቨስትመንቶች መልሶ የማግኘት ፈተና ገጥሞታል። መጀመሪያ ላይ እንደ ዋና ተነሳሽነት ቢወደስም፣ የአስትሮ በገበያ ላይ ያለው ስኬት ሌላ የተቋረጠ የአማዞን ፕሮጀክት ከመሆን ይልቅ ቀጣይነቱን ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡ የ Astro ደህንነት ሮቦት ለቢዝነስ ምን ያህል ያስከፍላል?
መ፡ የ Astro ሴኪዩሪቲ ሮቦት ለቢዝነሶች ዋጋው 2,350 ዶላር ነው።
ጥ፡ የአዲሱ Astro ስሪት ተጨማሪ ባህሪ ምንድነው?
መ፡ አዲሱ የአስትሮ ስሪት እስከ 5,000 ስኩዌር ጫማ አካባቢን የመቆጣጠር ችሎታ የተሻሻለ ሲሆን ይህም ካለፈው ሞዴል 3,500 ካሬ ጫማ ስፋት ጋር ሲነጻጸር።
ጥ: Astro በራስ ገዝ መሥራት ይችላል?
መ፡ አዎ፣ Astro በ$60 በሚሸጠው በAstro Secure ወርሃዊ የደንበኝነት ምዝገባ አማካኝነት ራሱን ችሎ መስራት ይችላል።
ጥ፡ Amazon ለንግዶች ምን ተጨማሪ የደህንነት አገልግሎቶችን ይሰጣል?
መ፡ Amazon ለደህንነቱ የተጠበቀ የቀረጻ ማከማቻ Ring Protect Pro በወር በ$20 እና ተጠቃሚዎችን በወር 99 ዶላር ከአደጋ ጊዜ አገልግሎት ጋር የማገናኘት እቅድ ያቀርባል።
ጥ፡ ንግዶች ለአማዞን አጠቃላይ የደህንነት አገልግሎቶች በወር ምን ያህል ማውጣት ያስፈልጋቸዋል?
መ፡ ንግዶች ለአማዞን የተሟላ የደህንነት አገልግሎቶች ስብስብ በወር 180 ዶላር የሚጠጋ ወጪ እንደሚያወጡ መጠበቅ ይችላሉ፣ ለአስትሮ ሮቦት ቅድሚያ ከሚሰጠው ኢንቨስትመንት በተጨማሪ።